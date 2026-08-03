Моуринью «Реал»нинг уч юлдузини танлади: асосий интрига Винисиусда

·38·Спорт
Моуринью «Реал»нинг уч юлдузини танлади: асосий интрига Винисиусда
Қисқача

«Реал» бош мураббийи Жозе Моуринью клуб раҳбариятига Килиан Мбаппе, Жуд Беллингем ва Винисиус Жуниор келгуси лойиҳада муҳим ўрин тутишини билдирган. Португалиялик мутахассис ушбу уч етакчи футболчини жамоада сақлаб қолиш тарафдори еканини маълум қилган. Бироқ уч футболчи орасида 26 ёшли Винисиус Жуниорнинг келажаги жиддий савол остида қолмоқда, чунки унинг амалдаги шартномаси 2027 йил 30 июнгача амал қилади.

«Реал» бош мураббийи Жозе Моуринью жамоанинг ҳужумдаги асосий ядросини сақлаб қолиш ниятида. Хабарларга кўра, португалиялик мутахассис клуб раҳбариятига Килиан Мбаппе, Жуд Беллингем ва Винисиус Жуниор келгуси лойиҳада муҳим ўрин тутишини билдирган.

Бироқ уч футболчи орасида фақат Винисиуснинг келажаги жиддий савол остида қолмоқда. Бразилиялик вингернинг шартномаси тугашига бир йилдан кам вақт қолган, «Арсенал» эса вазиятни диққат билан кузатмоқда.

Моуринью «Реал»нинг асосий учлигини сақламоқчи

The Touchline хабарига кўра, Моуринью клуб бошқаруви билан уч етакчи футболчининг келажагини муҳокама қилган. Мураббий Мбаппе, Беллингем ва Винисиусни жамоада қолдириш тарафдори эканини айтган.

Бу маълумот ҳозирча «Реал»нинг расмий баёноти билан тасдиқланган эмас. Бироқ Sky Sports ҳам Моуринью Винисиусни юқори баҳолаши ва бразилиялик футболчини жамоада сақлаб қолишни истаётганини хабар қилди.

Жозе Моуринью 2026 йил 11 июнь куни расман «Реал» бош мураббийи этиб тайинланган. Португалиялик мутахассис билан 2029 йил 30 июнгача мўлжалланган уч йиллик шартнома тузилган. Бу унинг Мадрид клубидаги иккинчи мураббийлик даври ҳисобланади.

Нега асосий савол айнан Винисиус атрофида?

Мбаппе ва Беллингемнинг яқин келажакда жамоани тарк этиши ҳақида жиддий музокаралар мавжудлиги айтилмаяпти. Винисиус билан боғлиқ вазият эса унинг амалдаги шартномаси тугашига яқинлашаётгани сабаб анча мураккаб.

«Реал»нинг расмий маълумотига кўра, бразилиялик футболчининг шартномаси 2027 йил 30 июнгача амал қилади. Демак, клуб янги келишувга эриша олмаса, 26 ёшли вингер кейинги ёзда эркин агентга айланиши мумкин.

Шу сабабли Мадрид клуби олдида учта эҳтимолий йўл турибди:

  • Винисиус билан узоқ муддатли янги шартнома тузиш;

  • музокаралар натижа бермаса, ёзда муносиб таклифни кўриб чиқиш;

  • футболчини яна бир мавсум сақлаб, уни текинга йўқотиш хавфини қабул қилиш.

Учинчи вариант молиявий жиҳатдан «Реал» учун энг хавфлиси ҳисобланади.

«Арсенал»нинг қизиқиши қанчалик жиддий?

Sky Sports маълумотига кўра, «Арсенал» Винисиусни харид қилиш имкониятини ўрганган ва футболчининг шартнома бўйича вазиятини кузатиб бормоқда. Бироқ дастлабки хабарларда клублар ўртасида расмий музокаралар ёки аниқ трансфер таклифи бўлмагани таъкидланган.

Лондон клубининг қизиқиши тушунарли: Винисиус чап қанотда яккакурашлар, юқори тезлик ва катта ўйинлардаги тажрибаси билан «Арсенал» ҳужумини янги даражага олиб чиқиши мумкин.

Шу билан бирга, бундай трансфер жуда катта маош, имзо бонуси ва эҳтимолий трансфер маблағини талаб қилади. Шунинг учун қизиқиш мавжудлиги битим яқин дегани эмас.

«Арсенал» бош мураббийи Микель Артета ёзги трансфер ойнаси ёпилгунига қадар таркиб яна кучайтирилиши мумкинлигини айтган, аммо у Винисиус ҳақидаги хабарларни шахсан тасдиқламаган.

Сўнгги хабарлар «Реал» фойдасига ишлаяпти

28 июль куни Sky Sports Винисиус жорий трансфер ойнасида «Реал»да қолишини хабар қилди. Манбага кўра, Мадрид клуби уни сотишни режалаштирмаяпти ва янги шартнома бўйича келишувга эришилишига ишонмоқда.

Бу хабар «Арсенал» билан боғлиқ трансфер бутунлай кун тартибидан чиқди дегани эмас. Шартнома ҳали расман узайтирилмагани учун футболчининг узоқ муддатли келажаги бўйича интрига сақланиб қолади.

Асосий фарқ шунда:

Масала

Ҳозирги ҳолат

Жорий ёзда кетиши

«Реал» сотишни истамаяпти

«Арсенал» қизиқиши

Мавжуд, аммо битим тасдиқланмаган

Янги шартнома

Музокаралар давом этмоқда

Амалдаги келишув

2027 йил 30 июнгача

Моуриньюнинг позицияси

Винисиусни сақлаб қолиш тарафдори

Моуриньюга бу учлик нега керак?

Мбаппе, Винисиус ва Беллингем бир хил функцияни бажарадиган футболчилар эмас. Уларнинг турли хусусиятлари Моуриньюга ҳужумни бир нечта сценарийда қуриш имконини беради.

Мбаппе марказий ҳужумчи ёки чап қанотдан дарвоза томон ҳаракатланиши мумкин. Винисиус рақиб ҳимоячисини яккама-якка ҳолатда ортда қолдириш ва бўш ҳудуд яратишда кучли. Беллингем эса иккинчи темпда жарима майдонига кириб бориш, ярим ҳимоя билан ҳужум ўртасини боғлаш вазифасини бажаради.

Бироқ уч юлдузни бир таркибда сақлашнинг ўзи етарли эмас. Моуринью уларнинг майдондаги ҳудудларини тўғри тақсимлаши, ҳимоядаги вазифаларини белгилаши ва шахсий мақсадларни жамоавий мувозанат билан уйғунлаштириши керак бўлади.

Винисиус бўйича вақт «Реал»га қарши ишлаяпти

Винисиуснинг шартномаси ҳар бир ўтган ой билан трансфер бозоридаги вазиятни мураккаблаштиради. Янги келишув имзоланмаса, бошқа клубларнинг музокаралардаги позицияси кучайиб, «Реал»нинг талаб қилиши мумкин бўлган маблағ камайиши эҳтимоли бор.

Шу боис Моуриньюнинг футболчини сақлаб қолиш истаги муҳим бўлса-да, якуний масала мураббийнинг хоҳиши билангина ҳал бўлмайди. Янги шартноманинг маоши, бонуслари, имидж ҳуқуқлари ва футболчининг жамоадаги мақоми бўйича ҳам келишув зарур.

Ҳозирги вазиятда энг эҳтимолли сценарий — Винисиуснинг камида 2026/27 йилги мавсумни «Реал»да бошлаши. Аммо янги шартнома расман имзоланмагунча, унинг номи Европа трансфер бозоридаги асосий мавзулардан бири бўлиб қолаверади.

Сизнингча, «Реал» Винисиус талаб қилаётган шартларга рози бўлиши керакми ёки катта таклиф келса, уни сотиш тўғрироқми? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Жозе МоуриньюРеал МадридВинисиус ЖуниорКилиан МбаппеЖуд Беллингем
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Конрад Лаймер Бавария сафида қолишини маълум қилдиКонрад Лаймер Бавария сафида қолишини маълум қилдиБугун, 11:11Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)Бугун, 10:52Царукян ҳиндистонлик блогерни икки дақиқада таслим қилди (видео)Царукян ҳиндистонлик блогерни икки дақиқада таслим қилди (видео)Бугун, 10:5212 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)Бугун, 10:51PSJ Парма дарвозабони Зион Suzuki учун курашга қўшилдиPSJ Парма дарвозабони Зион Suzuki учун курашга қўшилдиБугун, 10:50Кай Ҳаверц Арсеналнинг янги мавсумдаги улкан мақсадларини эълон қилдиКай Ҳаверц Арсеналнинг янги мавсумдаги улкан мақсадларини эълон қилдиБугун, 10:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда