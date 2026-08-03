Моуринью «Реал»нинг уч юлдузини танлади: асосий интрига Винисиусда
«Реал» бош мураббийи Жозе Моуринью клуб раҳбариятига Килиан Мбаппе, Жуд Беллингем ва Винисиус Жуниор келгуси лойиҳада муҳим ўрин тутишини билдирган. Португалиялик мутахассис ушбу уч етакчи футболчини жамоада сақлаб қолиш тарафдори еканини маълум қилган. Бироқ уч футболчи орасида 26 ёшли Винисиус Жуниорнинг келажаги жиддий савол остида қолмоқда, чунки унинг амалдаги шартномаси 2027 йил 30 июнгача амал қилади.
«Реал» бош мураббийи Жозе Моуринью жамоанинг ҳужумдаги асосий ядросини сақлаб қолиш ниятида. Хабарларга кўра, португалиялик мутахассис клуб раҳбариятига Килиан Мбаппе, Жуд Беллингем ва Винисиус Жуниор келгуси лойиҳада муҳим ўрин тутишини билдирган.
Бироқ уч футболчи орасида фақат Винисиуснинг келажаги жиддий савол остида қолмоқда. Бразилиялик вингернинг шартномаси тугашига бир йилдан кам вақт қолган, «Арсенал» эса вазиятни диққат билан кузатмоқда.
Моуринью «Реал»нинг асосий учлигини сақламоқчи
The Touchline хабарига кўра, Моуринью клуб бошқаруви билан уч етакчи футболчининг келажагини муҳокама қилган. Мураббий Мбаппе, Беллингем ва Винисиусни жамоада қолдириш тарафдори эканини айтган.
Бу маълумот ҳозирча «Реал»нинг расмий баёноти билан тасдиқланган эмас. Бироқ Sky Sports ҳам Моуринью Винисиусни юқори баҳолаши ва бразилиялик футболчини жамоада сақлаб қолишни истаётганини хабар қилди.
Жозе Моуринью 2026 йил 11 июнь куни расман «Реал» бош мураббийи этиб тайинланган. Португалиялик мутахассис билан 2029 йил 30 июнгача мўлжалланган уч йиллик шартнома тузилган. Бу унинг Мадрид клубидаги иккинчи мураббийлик даври ҳисобланади.
Нега асосий савол айнан Винисиус атрофида?
Мбаппе ва Беллингемнинг яқин келажакда жамоани тарк этиши ҳақида жиддий музокаралар мавжудлиги айтилмаяпти. Винисиус билан боғлиқ вазият эса унинг амалдаги шартномаси тугашига яқинлашаётгани сабаб анча мураккаб.
«Реал»нинг расмий маълумотига кўра, бразилиялик футболчининг шартномаси 2027 йил 30 июнгача амал қилади. Демак, клуб янги келишувга эриша олмаса, 26 ёшли вингер кейинги ёзда эркин агентга айланиши мумкин.
Шу сабабли Мадрид клуби олдида учта эҳтимолий йўл турибди:
Винисиус билан узоқ муддатли янги шартнома тузиш;
музокаралар натижа бермаса, ёзда муносиб таклифни кўриб чиқиш;
футболчини яна бир мавсум сақлаб, уни текинга йўқотиш хавфини қабул қилиш.
Учинчи вариант молиявий жиҳатдан «Реал» учун энг хавфлиси ҳисобланади.
«Арсенал»нинг қизиқиши қанчалик жиддий?
Sky Sports маълумотига кўра, «Арсенал» Винисиусни харид қилиш имкониятини ўрганган ва футболчининг шартнома бўйича вазиятини кузатиб бормоқда. Бироқ дастлабки хабарларда клублар ўртасида расмий музокаралар ёки аниқ трансфер таклифи бўлмагани таъкидланган.
Лондон клубининг қизиқиши тушунарли: Винисиус чап қанотда яккакурашлар, юқори тезлик ва катта ўйинлардаги тажрибаси билан «Арсенал» ҳужумини янги даражага олиб чиқиши мумкин.
Шу билан бирга, бундай трансфер жуда катта маош, имзо бонуси ва эҳтимолий трансфер маблағини талаб қилади. Шунинг учун қизиқиш мавжудлиги битим яқин дегани эмас.
«Арсенал» бош мураббийи Микель Артета ёзги трансфер ойнаси ёпилгунига қадар таркиб яна кучайтирилиши мумкинлигини айтган, аммо у Винисиус ҳақидаги хабарларни шахсан тасдиқламаган.
Сўнгги хабарлар «Реал» фойдасига ишлаяпти
28 июль куни Sky Sports Винисиус жорий трансфер ойнасида «Реал»да қолишини хабар қилди. Манбага кўра, Мадрид клуби уни сотишни режалаштирмаяпти ва янги шартнома бўйича келишувга эришилишига ишонмоқда.
Бу хабар «Арсенал» билан боғлиқ трансфер бутунлай кун тартибидан чиқди дегани эмас. Шартнома ҳали расман узайтирилмагани учун футболчининг узоқ муддатли келажаги бўйича интрига сақланиб қолади.
Асосий фарқ шунда:
Масала
Ҳозирги ҳолат
Жорий ёзда кетиши
«Реал» сотишни истамаяпти
«Арсенал» қизиқиши
Мавжуд, аммо битим тасдиқланмаган
Янги шартнома
Музокаралар давом этмоқда
Амалдаги келишув
2027 йил 30 июнгача
Моуриньюнинг позицияси
Винисиусни сақлаб қолиш тарафдори
Моуриньюга бу учлик нега керак?
Мбаппе, Винисиус ва Беллингем бир хил функцияни бажарадиган футболчилар эмас. Уларнинг турли хусусиятлари Моуриньюга ҳужумни бир нечта сценарийда қуриш имконини беради.
Мбаппе марказий ҳужумчи ёки чап қанотдан дарвоза томон ҳаракатланиши мумкин. Винисиус рақиб ҳимоячисини яккама-якка ҳолатда ортда қолдириш ва бўш ҳудуд яратишда кучли. Беллингем эса иккинчи темпда жарима майдонига кириб бориш, ярим ҳимоя билан ҳужум ўртасини боғлаш вазифасини бажаради.
Бироқ уч юлдузни бир таркибда сақлашнинг ўзи етарли эмас. Моуринью уларнинг майдондаги ҳудудларини тўғри тақсимлаши, ҳимоядаги вазифаларини белгилаши ва шахсий мақсадларни жамоавий мувозанат билан уйғунлаштириши керак бўлади.
Винисиус бўйича вақт «Реал»га қарши ишлаяпти
Винисиуснинг шартномаси ҳар бир ўтган ой билан трансфер бозоридаги вазиятни мураккаблаштиради. Янги келишув имзоланмаса, бошқа клубларнинг музокаралардаги позицияси кучайиб, «Реал»нинг талаб қилиши мумкин бўлган маблағ камайиши эҳтимоли бор.
Шу боис Моуриньюнинг футболчини сақлаб қолиш истаги муҳим бўлса-да, якуний масала мураббийнинг хоҳиши билангина ҳал бўлмайди. Янги шартноманинг маоши, бонуслари, имидж ҳуқуқлари ва футболчининг жамоадаги мақоми бўйича ҳам келишув зарур.
Ҳозирги вазиятда энг эҳтимолли сценарий — Винисиуснинг камида 2026/27 йилги мавсумни «Реал»да бошлаши. Аммо янги шартнома расман имзоланмагунча, унинг номи Европа трансфер бозоридаги асосий мавзулардан бири бўлиб қолаверади.
Сизнингча, «Реал» Винисиус талаб қилаётган шартларга рози бўлиши керакми ёки катта таклиф келса, уни сотиш тўғрироқми? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…