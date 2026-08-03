Конрад Лаймер Бавария сафида қолишини маълум қилди

·25·Спорт
Конрад Лаймер Бавария сафида қолишини маълум қилди
Қисқача

Мюнхеннинг Бавария клуби яримҳимоячиси Конрад Лаймер немис гранди билан 2029-йилнинг ёзига қадар мўлжалланган янги узоқ муддатли шартномага имзо чекди. Goal.com хабарига кўра, Австрия терма жамоаси сафида 2026-йилги жаҳон чемпионатининг 1/32 финалига қадар етиб борган 29 ёшли спортчи Бавария сафидан кетишни бир зум ҳам ўйламаганини таъкидлади.

Мюнхеннинг Бавария клуби яримҳимоячиси Конрад Лаймер ўз келажагини немис гранди билан боғлаб, 2029-йилнинг ёзига қадар мўлжалланган янги узоқ муддатли шартномага имзо чекди. Goal.com хабар беришича, Австрия терма жамоаси сафида 2026-йилги жаҳон чемпионатининг 1/32 финалига қадар етиб борган тажрибали футболчи сўнгги ойлардаги музокаралар жараёни ва жамоадаги ўрни ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Универсал футболчи ва Венсан Компани ишончи

Сўнгги вақтларда шартнома борасидаги музокаралар чўзилиб кетиши ортидан турли хил миш-мишлар тарқалган эди. Бироқ 29 ёшли спортчи Бавария сафидан кетишни бир зум ҳам ўйламаганини ва ҳар доим Мюнхенда қолишни истаганини алоҳида таъкидлади. Венсан Компани қўл остида жамоанинг энг универсал футболчиларидан бирига айланган Лаймер ўнг қанот ҳимоясида ҳам, чап қанотда ҳам, шунингдек, таянч яримҳимоясида ҳам бирдек муваффақиятли ҳаракат қила олмоқда.

иМиаСанМиа нашри орқали тарқатилган иқтибосларга кўра, футболчи янги мавсумдаги тактик вазифалар ва ўзи қайси позицияда ўйнашни афзал кўриши ҳақида қуйидагиларни айтиб ўтди: "Мен қайси позицияда ўйнашимдан қатъи назар, асосийси — майдонда бўлишни истайман. Турли чизиқларда ўзимни қулай ҳис қиламан. Сўнгги икки йил давомида кўпинча ўнг қанот ҳимоясида, баъзида эса чап қанотда ўйнадим. Ўз фазилатларим билан жамоага ёрдам бера олишимга ишонаман".

Музокаралар ва келажак режалари

Матбуотда юзага келган миш-мишларга изоҳ берар экан, Лаймер бу каби ҳолатлар замонавий футбол бизнесининг ажралмас қисми эканлигини билдирди. Унинг сўзларига кўра, маълум бир муддат алоқалар тўхтаб қолган, аммо кейинчалик томонлар тезда келишувга эришган. "Кўп нарса ёзилди, лекин бу оддий ҳолат. Мен доимо хотиржам эдим. Аввалига алоқа бўлмади, кейин мулоқот яна тикланди ва ҳаммаси тез ҳал бўлди. Ҳар доим клубда қолишни хоҳлагандим", дейди у.

Венсан Компани бошқарувидаги мураббийлар штаби футболчининг динамик имкониятларидан унумли фойдаланиб келмоқда. Янги келишув Мюнхен клуби учун муҳим қадам бўлиб, таркибдаги барқарорликни таъминлайди. Лаймернинг ўзи эса янги шартномадан мамнунлигини яширмай, жамоа билан биргаликда янада юқори марраларни забт этишга тайёр эканини тасдиқлади.

Конрад ЛаймерБаварияВенсан КомпаниТрансферГермания чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хаби Алонсо Реал Мадрид давридаги шиорларни қандай даволаганини айтдиХаби Алонсо Реал Мадрид давридаги шиорларни қандай даволаганини айтдиБугун, 11:37Ливерпул ўртоқлик ўйинида Лидс Юнайтедга йирик ҳисобда мағлуб бўлдиЛиверпул ўртоқлик ўйинида Лидс Юнайтедга йирик ҳисобда мағлуб бўлдиБугун, 11:35Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)Бугун, 10:52Царукян ҳиндистонлик блогерни икки дақиқада таслим қилди (видео)Царукян ҳиндистонлик блогерни икки дақиқада таслим қилди (видео)Бугун, 10:52Моуринью «Реал»нинг уч юлдузини танлади: асосий интрига ВинисиусдаМоуринью «Реал»нинг уч юлдузини танлади: асосий интрига ВинисиусдаБугун, 10:5112 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)Бугун, 10:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда