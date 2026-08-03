Конрад Лаймер Бавария сафида қолишини маълум қилди
Мюнхеннинг Бавария клуби яримҳимоячиси Конрад Лаймер немис гранди билан 2029-йилнинг ёзига қадар мўлжалланган янги узоқ муддатли шартномага имзо чекди. Goal.com хабарига кўра, Австрия терма жамоаси сафида 2026-йилги жаҳон чемпионатининг 1/32 финалига қадар етиб борган 29 ёшли спортчи Бавария сафидан кетишни бир зум ҳам ўйламаганини таъкидлади.
Мюнхеннинг Бавария клуби яримҳимоячиси Конрад Лаймер ўз келажагини немис гранди билан боғлаб, 2029-йилнинг ёзига қадар мўлжалланган янги узоқ муддатли шартномага имзо чекди. Goal.com хабар беришича, Австрия терма жамоаси сафида 2026-йилги жаҳон чемпионатининг 1/32 финалига қадар етиб борган тажрибали футболчи сўнгги ойлардаги музокаралар жараёни ва жамоадаги ўрни ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Универсал футболчи ва Венсан Компани ишончиСўнгги вақтларда шартнома борасидаги музокаралар чўзилиб кетиши ортидан турли хил миш-мишлар тарқалган эди. Бироқ 29 ёшли спортчи Бавария сафидан кетишни бир зум ҳам ўйламаганини ва ҳар доим Мюнхенда қолишни истаганини алоҳида таъкидлади. Венсан Компани қўл остида жамоанинг энг универсал футболчиларидан бирига айланган Лаймер ўнг қанот ҳимоясида ҳам, чап қанотда ҳам, шунингдек, таянч яримҳимоясида ҳам бирдек муваффақиятли ҳаракат қила олмоқда.
иМиаСанМиа нашри орқали тарқатилган иқтибосларга кўра, футболчи янги мавсумдаги тактик вазифалар ва ўзи қайси позицияда ўйнашни афзал кўриши ҳақида қуйидагиларни айтиб ўтди: "Мен қайси позицияда ўйнашимдан қатъи назар, асосийси — майдонда бўлишни истайман. Турли чизиқларда ўзимни қулай ҳис қиламан. Сўнгги икки йил давомида кўпинча ўнг қанот ҳимоясида, баъзида эса чап қанотда ўйнадим. Ўз фазилатларим билан жамоага ёрдам бера олишимга ишонаман".
Музокаралар ва келажак режалариМатбуотда юзага келган миш-мишларга изоҳ берар экан, Лаймер бу каби ҳолатлар замонавий футбол бизнесининг ажралмас қисми эканлигини билдирди. Унинг сўзларига кўра, маълум бир муддат алоқалар тўхтаб қолган, аммо кейинчалик томонлар тезда келишувга эришган. "Кўп нарса ёзилди, лекин бу оддий ҳолат. Мен доимо хотиржам эдим. Аввалига алоқа бўлмади, кейин мулоқот яна тикланди ва ҳаммаси тез ҳал бўлди. Ҳар доим клубда қолишни хоҳлагандим", дейди у.
Венсан Компани бошқарувидаги мураббийлар штаби футболчининг динамик имкониятларидан унумли фойдаланиб келмоқда. Янги келишув Мюнхен клуби учун муҳим қадам бўлиб, таркибдаги барқарорликни таъминлайди. Лаймернинг ўзи эса янги шартномадан мамнунлигини яширмай, жамоа билан биргаликда янада юқори марраларни забт этишга тайёр эканини тасдиқлади.
…