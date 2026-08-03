Ливерпул ўртоқлик ўйинида Лидс Юнайтедга йирик ҳисобда мағлуб бўлди

·0·Спорт
Ливерпул ўртоқлик ўйинида Лидс Юнайтедга йирик ҳисобда мағлуб бўлди

Янги мавсумга тайёргарлик кўраётган Ливерпул жамоаси бош мураббий Андони Ираола қўстидаги илк жиддий синовда шармандали мағлубиятга учради. Лидс Юнайтедга қарши кечган ўртоқлик учрашувида Мерсисайд клуби дастлаб икки тўп фарқи билан олдинда бораётганига қарамай, якунда 2:4 ҳисобида имкониятни бой берди. АС нашри хабар қилишича, мазкур баҳс жамоанинг асосий таркиб футболчиларига қанчалик қарам эканини яққол кўрсатиб қўйди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Биринчи бўлимдаги устунлик ва Ираоланинг тактикаси

Учрашувнинг 7-даёқ Ливерпул ҳисобни очди. Доминик Собослаи амалга оширган жарима зарбасидан сўнг тўпни Милос Керкез товон билан узатиб берди ва Люк Чемберс бош билан дарвозани ишғол қилди. Бу гол мураббий Андони Ираоланинг стандарт вазиятлардан унумли фойдаланишга қаратилган тактикаси самара берганини кўрсатди.

Биринчи бўлим давомида майдонда Флориан Виртс асосий қаҳрамонга айланди. Мавсумолди ўйинларида ажойиб форма кўрсатаётган ярим ҳимоячи чизиқлар орасида ақлли ҳаракат қилиб, Жереми Фримпонг ва Рио Нгумохага бўш ҳудудлар яратиб берди. Бўлим охирига беш дақиқа қолганида эса Виртс ўзининг собиқ Баер Леверкусен жамоадоши узатиб берган тўпни голга айлантириб, устунликни мустаҳкамлади.

Шунингдек, Лукас Нмечанинг хавфли зарбасидан кейин дарвозабон Гиорги Мамардашвили иккита ажойиб сейв амалга ошириб, жамоасини муқаррар голлардан сақлаб қолди. Танаффусга Ливерпул 2:2 эмас, балки ишончли 2:0 ҳисобида чиқиб кетди.

Иккинчи бўлимдаги кескин бурилиш ва мағлубият

Иккинчи бўлим ўйин манзарасини бутунлай ўзгартириб юборди. Ғалаба деярли қўл келган бир пайтда, бош мураббий Андони Ираола таваккал қилиб, учта ўзгаришни амалга оширди — майдондан Флориан Виртс, Александр Исак ва Доминик Собослаи алмаштирилди. Бу қарор Лидс Юнайтедга қўл келди ва ўйин тақдирини ҳал қилди.

Бренден Ааронсон 60-дақиқада ҳисобни қисқартирди ва Лидснинг ҳужумларини бошлаб берди. Шундан сўнг Доминик Калверт-Левин иккинчи бўлимдаги ёрқин ўйини билан дубл қайд этди. У жарима майдончаси ичида бўш қолган тўпни дарвозага йўллаб, мувозанатни тиклади ва якунда жамоасига йирик ғалабани тақдим этди.

Мазкур учрашув Ливерпул таркибида захира ўйинчилари ва жамоа чуқурлиги борасида ҳали муаммолар кўплигини кўрсатди. Янги мавсум олдидан мураббий таркиб барқарорлигини таъминлаш учун жиддий хулосалар чиқариши талаб этилади.

ЛиверпулЛидс ЮнайтедАндони ИраолаФлориан ВиртсДоминик Собослаи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хаби Алонсо Реал Мадрид давридаги шиорларни қандай даволаганини айтдиХаби Алонсо Реал Мадрид давридаги шиорларни қандай даволаганини айтдиБугун, 11:37Конрад Лаймер Бавария сафида қолишини маълум қилдиКонрад Лаймер Бавария сафида қолишини маълум қилдиБугун, 11:11Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)Бугун, 10:52Царукян ҳиндистонлик блогерни икки дақиқада таслим қилди (видео)Царукян ҳиндистонлик блогерни икки дақиқада таслим қилди (видео)Бугун, 10:52Моуринью «Реал»нинг уч юлдузини танлади: асосий интрига ВинисиусдаМоуринью «Реал»нинг уч юлдузини танлади: асосий интрига ВинисиусдаБугун, 10:5112 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)Бугун, 10:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда