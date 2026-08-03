Ливерпул ўртоқлик ўйинида Лидс Юнайтедга йирик ҳисобда мағлуб бўлди
Янги мавсумга тайёргарлик кўраётган Ливерпул жамоаси бош мураббий Андони Ираола қўстидаги илк жиддий синовда шармандали мағлубиятга учради. Лидс Юнайтедга қарши кечган ўртоқлик учрашувида Мерсисайд клуби дастлаб икки тўп фарқи билан олдинда бораётганига қарамай, якунда 2:4 ҳисобида имкониятни бой берди. АС нашри хабар қилишича, мазкур баҳс жамоанинг асосий таркиб футболчиларига қанчалик қарам эканини яққол кўрсатиб қўйди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Биринчи бўлимдаги устунлик ва Ираоланинг тактикасиУчрашувнинг 7-даёқ Ливерпул ҳисобни очди. Доминик Собослаи амалга оширган жарима зарбасидан сўнг тўпни Милос Керкез товон билан узатиб берди ва Люк Чемберс бош билан дарвозани ишғол қилди. Бу гол мураббий Андони Ираоланинг стандарт вазиятлардан унумли фойдаланишга қаратилган тактикаси самара берганини кўрсатди.
Биринчи бўлим давомида майдонда Флориан Виртс асосий қаҳрамонга айланди. Мавсумолди ўйинларида ажойиб форма кўрсатаётган ярим ҳимоячи чизиқлар орасида ақлли ҳаракат қилиб, Жереми Фримпонг ва Рио Нгумохага бўш ҳудудлар яратиб берди. Бўлим охирига беш дақиқа қолганида эса Виртс ўзининг собиқ Баер Леверкусен жамоадоши узатиб берган тўпни голга айлантириб, устунликни мустаҳкамлади.
Шунингдек, Лукас Нмечанинг хавфли зарбасидан кейин дарвозабон Гиорги Мамардашвили иккита ажойиб сейв амалга ошириб, жамоасини муқаррар голлардан сақлаб қолди. Танаффусга Ливерпул 2:2 эмас, балки ишончли 2:0 ҳисобида чиқиб кетди.
Иккинчи бўлимдаги кескин бурилиш ва мағлубиятИккинчи бўлим ўйин манзарасини бутунлай ўзгартириб юборди. Ғалаба деярли қўл келган бир пайтда, бош мураббий Андони Ираола таваккал қилиб, учта ўзгаришни амалга оширди — майдондан Флориан Виртс, Александр Исак ва Доминик Собослаи алмаштирилди. Бу қарор Лидс Юнайтедга қўл келди ва ўйин тақдирини ҳал қилди.
Бренден Ааронсон 60-дақиқада ҳисобни қисқартирди ва Лидснинг ҳужумларини бошлаб берди. Шундан сўнг Доминик Калверт-Левин иккинчи бўлимдаги ёрқин ўйини билан дубл қайд этди. У жарима майдончаси ичида бўш қолган тўпни дарвозага йўллаб, мувозанатни тиклади ва якунда жамоасига йирик ғалабани тақдим этди.
Мазкур учрашув Ливерпул таркибида захира ўйинчилари ва жамоа чуқурлиги борасида ҳали муаммолар кўплигини кўрсатди. Янги мавсум олдидан мураббий таркиб барқарорлигини таъминлаш учун жиддий хулосалар чиқариши талаб этилади.
…