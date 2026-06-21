Ўзбекистон маҳсулотларига талаб қайси давлатларда юқори?
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–апрель ойларида Ўзбекистоннинг умумий экспорт ҳажми қарийб 10 миллиард АҚШ долларига етди.
Ҳисобот даврида Россия Ўзбекистон маҳсулотлари учун энг йирик экспорт бозори бўлиб қолди. Ушбу мамлакатга 1,5 миллиард долларлик маҳсулот етказиб берилган.
Экспорт ҳажми бўйича кейинги ўринларни Хитой ва Афғонистон эгаллади. Хитойга 919,6 миллион доллар, Афғонистонга эса 643,7 миллион долларлик маҳсулот экспорт қилинган.
Шунингдек, Франция (498,6 млн доллар), Қозоғистон (425,5 млн доллар), Туркия (361,4 млн доллар), БАА (265,5 млн доллар), Қирғизистон (254,2 млн доллар), Тожикистон (213,3 млн доллар) ва АҚШ (122,5 млн доллар) Ўзбекистоннинг йирик савдо ҳамкорлари қаторидан жой олди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…