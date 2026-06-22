23 июнь куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
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• Aloqabank — 12 070 сўм.
• Apex bank — 12 070 сўм.
23 июнь куни амал қиладиган доллар курси 53–54 сўм атрофида пасайиши прогноз қилинмоқда. Бу ҳақда Bankir Telegram канали хабар берди.
Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:
• Aloqabank — 12 070 сўм.
• NBU — 12 050 сўм.
• Asakabank — 12 040 сўм.
• Infinbank — 12 040 сўм.
Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:
• Apex bank — 12 070 сўм.
• Octobank — 12 070 сўм.
• Asakabank — 12 080 сўм.
• Anorbank — 12 075 сўм.
Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.
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