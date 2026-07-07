ЖЧ-2026даги сиёсий можаро: Трамп ҳаммасини тан олди...
Жаҳон чемпионати атрофидаги сиёсий ва спорт можароси кутилмаган бурилиш олди. АҚШ президенти Дональд Трамп ФИФА президенти Жанни Инфантинога қўнғироқ қилиб, миллий жамоа ҳужумчиси Фоларин Балогуннинг қизил карточкасини бекор қилишни сўраганини расман тан олди.
Аввалроқ Халқаро футбол федерацияси шов-шувли тарзда америкалик футболчининг дисквалификациясини бир йилга кечиктириб, унга Белгияга қарши 1/8 финал ўйинида қатнашиш имконини берган эди. Zamin.uz ушбу шов-шувли воқеанинг энг қизғин тафсилотларини тақдим этади.
«Қизил карточка нималигини ҳам билмасдим»: Трампнинг самимий иқрори
6 июль куни Оқ уйда журналистлар билан мулоқот қилган Дональд Трамп вазият юзасидан баёнот берди. Унинг фикрича, турнирнинг 1/16 финалида Босния ва Ҳерцеговинага қарши кечган ўйинда (2:0) Балогунни майдондан четлатиш учун ҳеч қандай асос бўлмаган:
Вазият ҳақида: «Мен эпизодни кўрдим. Ўзим яхши спортчи бўлганман, спортни тушунаман. У ерда фол йўқ эди. Шунчаки икки бақувват йигит катта тезликда тўқнашиб кетган».
Ҳакам ҳақида: Трамп ўйин ҳакамининг қарорини «жуда шубҳали» деб атади ва унинг тарихи суриштирилса, саволлар туғилишини айтди.
Қоидалар ҳақида: Президент футбол қоидаларини яхши тушунмаслигини яширмади: «Мен қизил карточка нималигини ҳам билмасдим. Аммо ҳали ўйналмаган ўйин учун жазолаш – ҳаддан ташқари адолатсизлик».
Трамп ФИФА раҳбари Жанни Инфантинога қўнғироқ қилганидан сўнг, уни энди «ўн карра кўпроқ ҳурмат қилишини» билдирди. Шунингдек, у ЖЧ-2026 АҚШда айнан унинг шарофати билан ўтаётганини таъкидлади: «У вақтда Байден ухлаётганди», — дея қўшимча қилди АҚШ раҳбари.
«Мен ФИФА адолатига ишонаман»: Инфантино ўзини оқламоқда
Бутун дунё бўйлаб кескин танқидларга учраган ва истеъфоси талаб қилинаётган Жанни Инфантино учун Трампнинг бу иқрори нохуш сюрприз бўлди. ФИФА раҳбари дарҳол расмий мурожаат эълон қилиб, лоббизм бўйича шубҳаларни рад этишга уринди:
Инфантино АҚШ президенти унга қўнғироқ қилганини тан олди, бироқ буни «одатий амалиёт» деб атади. Унга дунёнинг кўплаб давлат раҳбарлари ва ҳукумат амалдорлари мунтазам қўнғироқ қилиб туришини айтди.
ФИФА раҳбарининг таъкидлашича, ташкилотнинг интизомий ва суд органлари мутлақо мустақил бўлиб, у уларнинг қарорига таъсир ўтказа олмайди ва Балогун ҳақидаги қарорни улар эълон қилгандагина ўқиган.
Сиёсий босим АҚШни барибир қутқариб қолмади
6 июль куни Халқаро футбол федерацияси Балогуннинг дисквалификациясини амалда бекор қилиб, унга бир йиллик синов муддати берди. Ваҳоланки, регламент бўйича у камида иккита ўйиндан четлатилиши кўзда тутилган эди.
Бироқ, бундай мисли кўрилмаган сиёсий лоббизм АҚШ терма жамоасига ёрдам бермади. Тунда бўлиб ўтган 1/8 финал баҳсида Фоларин Балогун Белгияга қарши майдонга тушиб, тўлиқ 90 дақиқа ўйнади. У рақиб дарвозасига уч бор зарба берди, аммо бирорта ҳам гол ура олмади.
АҚШ миллий жамоаси эса Белгияга йирик — 1:4 ҳисобида мағлуб бўлди ва ўз уйидаги жаҳон чемпионатини шармандаларча тарк этди.
…