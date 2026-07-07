ЖЧ-2026даги сиёсий можаро: Трамп ҳаммасини тан олди...

·0·Спорт
ЖЧ-2026даги сиёсий можаро: Трамп ҳаммасини тан олди...

Жаҳон чемпионати атрофидаги сиёсий ва спорт можароси кутилмаган бурилиш олди. АҚШ президенти Дональд Трамп ФИФА президенти Жанни Инфантинога қўнғироқ қилиб, миллий жамоа ҳужумчиси Фоларин Балогуннинг қизил карточкасини бекор қилишни сўраганини расман тан олди.

Аввалроқ Халқаро футбол федерацияси шов-шувли тарзда америкалик футболчининг дисквалификациясини бир йилга кечиктириб, унга Белгияга қарши 1/8 финал ўйинида қатнашиш имконини берган эди. Zamin.uz ушбу шов-шувли воқеанинг энг қизғин тафсилотларини тақдим этади.

«Қизил карточка нималигини ҳам билмасдим»: Трампнинг самимий иқрори

6 июль куни Оқ уйда журналистлар билан мулоқот қилган Дональд Трамп вазият юзасидан баёнот берди. Унинг фикрича, турнирнинг 1/16 финалида Босния ва Ҳерцеговинага қарши кечган ўйинда (2:0) Балогунни майдондан четлатиш учун ҳеч қандай асос бўлмаган:

  • Вазият ҳақида: «Мен эпизодни кўрдим. Ўзим яхши спортчи бўлганман, спортни тушунаман. У ерда фол йўқ эди. Шунчаки икки бақувват йигит катта тезликда тўқнашиб кетган».

  • Ҳакам ҳақида: Трамп ўйин ҳакамининг қарорини «жуда шубҳали» деб атади ва унинг тарихи суриштирилса, саволлар туғилишини айтди.

  • Қоидалар ҳақида: Президент футбол қоидаларини яхши тушунмаслигини яширмади: «Мен қизил карточка нималигини ҳам билмасдим. Аммо ҳали ўйналмаган ўйин учун жазолаш – ҳаддан ташқари адолатсизлик».

Трамп ФИФА раҳбари Жанни Инфантинога қўнғироқ қилганидан сўнг, уни энди «ўн карра кўпроқ ҳурмат қилишини» билдирди. Шунингдек, у ЖЧ-2026 АҚШда айнан унинг шарофати билан ўтаётганини таъкидлади: «У вақтда Байден ухлаётганди», — дея қўшимча қилди АҚШ раҳбари.

«Мен ФИФА адолатига ишонаман»: Инфантино ўзини оқламоқда

Бутун дунё бўйлаб кескин танқидларга учраган ва истеъфоси талаб қилинаётган Жанни Инфантино учун Трампнинг бу иқрори нохуш сюрприз бўлди. ФИФА раҳбари дарҳол расмий мурожаат эълон қилиб, лоббизм бўйича шубҳаларни рад этишга уринди:

  • Инфантино АҚШ президенти унга қўнғироқ қилганини тан олди, бироқ буни «одатий амалиёт» деб атади. Унга дунёнинг кўплаб давлат раҳбарлари ва ҳукумат амалдорлари мунтазам қўнғироқ қилиб туришини айтди.

  • ФИФА раҳбарининг таъкидлашича, ташкилотнинг интизомий ва суд органлари мутлақо мустақил бўлиб, у уларнинг қарорига таъсир ўтказа олмайди ва Балогун ҳақидаги қарорни улар эълон қилгандагина ўқиган.

Сиёсий босим АҚШни барибир қутқариб қолмади

6 июль куни Халқаро футбол федерацияси Балогуннинг дисквалификациясини амалда бекор қилиб, унга бир йиллик синов муддати берди. Ваҳоланки, регламент бўйича у камида иккита ўйиндан четлатилиши кўзда тутилган эди.

Бироқ, бундай мисли кўрилмаган сиёсий лоббизм АҚШ терма жамоасига ёрдам бермади. Тунда бўлиб ўтган 1/8 финал баҳсида Фоларин Балогун Белгияга қарши майдонга тушиб, тўлиқ 90 дақиқа ўйнади. У рақиб дарвозасига уч бор зарба берди, аммо бирорта ҳам гол ура олмади.

АҚШ миллий жамоаси эса Белгияга йирик — 1:4 ҳисобида мағлуб бўлди ва ўз уйидаги жаҳон чемпионатини шармандаларча тарк этди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Англия терма жамоасида жиддий муаммо: Беллингэм ва Рисе ярим финални ўтказиб юбориши мумкинАнглия терма жамоасида жиддий муаммо: Беллингэм ва Рисе ярим финални ўтказиб юбориши мумкинБугун, 16:16Эвертон Тоттенхем ҳимоячиси Джед Спенсе трансфери бўйича музокараларни бошламоқдаЭвертон Тоттенхем ҳимоячиси Джед Спенсе трансфери бўйича музокараларни бошламоқдаБугун, 15:15Жон Терри: Жуд Беллингем ўйин услуби бўйича Зинедин Зиданга ўхшайдиЖон Терри: Жуд Беллингем ўйин услуби бўйича Зинедин Зиданга ўхшайдиБугун, 14:30«Реал» Энцо Фернандес билан алоқа қилгани маълум бўлди...«Реал» Энцо Фернандес билан алоқа қилгани маълум бўлди...Бугун, 14:16«Бавария» Винисиус учун «Реал»га расмий сўров юборди«Бавария» Винисиус учун «Реал»га расмий сўров юбордиБугун, 14:12Неймар терма жамоадаги фаолиятини якунлади: Отаси юлдуз футболчига мурожаат билан чиқдиНеймар терма жамоадаги фаолиятини якунлади: Отаси юлдуз футболчига мурожаат билан чиқдиБугун, 13:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди