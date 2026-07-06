Ўзбекистонда газ қазиб олиш қанчага камайгани маълум қилинди
2026 йилнинг дастлабки беш ойида Ўзбекистонда асосий энергия ресурсларини қазиб олиш ҳажми пасайди. Энг катта қисқариш табиий газ, газ конденсати ва кўмир ишлаб чиқаришда қайд этилди.
Шу билан бирга, хомашё қазиб олиш камайганига қарамай, айрим нефть маҳсулотларини қайта ишлаш ҳажми ўсишда давом этган.
Табиий газ ишлаб чиқариш пасайди
Статистика агентлиги маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–май ойларида мамлакатда 15,8 миллиард куб метр табиий газ қазиб олинган.
Бу кўрсаткич:
2025 йилнинг шу даврида — 18,4 миллиард куб метр;
2024 йилда — 18,9 миллиард куб метрни ташкил этган.
Шу тариқа, табиий газ ишлаб чиқариш бир йил ичида қарийб 14 фоизга камайган.
Нефть ва газ конденсатида ҳам пасайиш бор
Ҳисобот даврида нефть қазиб олиш ҳажми 261,9 минг тоннани ташкил қилди.
Бу соҳада пасайиш кетма-кет учинчи йил кузатилмоқда.
Газ конденсати ишлаб чиқариш эса 391,7 минг тоннагача тушган. Бу 2025 йилнинг шу даврига нисбатан қарийб 18 фоизлик камайиш дегани.
Кўмир ишлаб чиқариш кескин қисқарди
Январь–май ойларида Ўзбекистонда 1,6 миллион тонна кўмир қазиб олинган.
Бир йил аввал бу кўрсаткич 2,5 миллион тонна бўлган эди. Демак, кўмир қазиб олиш ҳажмида ҳам сезиларли пасайиш қайд этилган.
Асосий кўрсаткичлар
Энергия ресурси
2026 йил январь–май
Табиий газ
15,8 млрд куб метр
Нефть
261,9 минг тонна
Газ конденсати
391,7 минг тонна
Кўмир
1,6 млн тонна
Дизель ёқилғиси ишлаб чиқариш ўсди
Хомашё қазиб олиш ҳажми камайган бўлса-да, нефть маҳсулотларини қайта ишлашда ижобий динамика ҳам бор.
Хусусан, дизель ёқилғиси ишлаб чиқариш 476,4 минг тоннагача ошган. Бу йўналишда сўнгги уч йил давомида барқарор ўсиш кузатилмоқда.
Бензин ишлаб чиқаришда аралаш манзара
2026 йилнинг дастлабки беш ойида 502,2 минг тонна бензин ишлаб чиқарилган.
Бу 2025 йилги кўрсаткичдан юқори. Бироқ ишлаб чиқариш ҳажми 2024 йил даражасига нисбатан ҳали ҳам қарийб 11 фоизга паст бўлиб қолмоқда.
Энергетика соҳасидаги асосий савол
Келтирилган рақамлар Ўзбекистонда хомашё қазиб олиш ҳажми қисқараётганини, қайта ишлаш саноати эса айрим йўналишларда ўсишни сақлаб қолаётганини кўрсатади.
Энди асосий масала — ички талабни барқарор таъминлаш, импортга боғлиқликни камайтириш ва янги конлар ҳамда қайта ишлаш қувватларини ишга тушириш суръатига боғлиқ бўлади.
…