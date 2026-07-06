Ўзбекистонда газ қазиб олиш қанчага камайгани маълум қилинди

·0·Иқтисодиёт
Ўзбекистонда газ қазиб олиш қанчага камайгани маълум қилинди

2026 йилнинг дастлабки беш ойида Ўзбекистонда асосий энергия ресурсларини қазиб олиш ҳажми пасайди. Энг катта қисқариш табиий газ, газ конденсати ва кўмир ишлаб чиқаришда қайд этилди.

Шу билан бирга, хомашё қазиб олиш камайганига қарамай, айрим нефть маҳсулотларини қайта ишлаш ҳажми ўсишда давом этган.

Табиий газ ишлаб чиқариш пасайди

Статистика агентлиги маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–май ойларида мамлакатда 15,8 миллиард куб метр табиий газ қазиб олинган.

Бу кўрсаткич:

  • 2025 йилнинг шу даврида — 18,4 миллиард куб метр;

  • 2024 йилда — 18,9 миллиард куб метрни ташкил этган.

Шу тариқа, табиий газ ишлаб чиқариш бир йил ичида қарийб 14 фоизга камайган.

Нефть ва газ конденсатида ҳам пасайиш бор

Ҳисобот даврида нефть қазиб олиш ҳажми 261,9 минг тоннани ташкил қилди.

Бу соҳада пасайиш кетма-кет учинчи йил кузатилмоқда.

Газ конденсати ишлаб чиқариш эса 391,7 минг тоннагача тушган. Бу 2025 йилнинг шу даврига нисбатан қарийб 18 фоизлик камайиш дегани.

Кўмир ишлаб чиқариш кескин қисқарди

Январь–май ойларида Ўзбекистонда 1,6 миллион тонна кўмир қазиб олинган.

Бир йил аввал бу кўрсаткич 2,5 миллион тонна бўлган эди. Демак, кўмир қазиб олиш ҳажмида ҳам сезиларли пасайиш қайд этилган.

Асосий кўрсаткичлар

Энергия ресурси

2026 йил январь–май

Табиий газ

15,8 млрд куб метр

Нефть

261,9 минг тонна

Газ конденсати

391,7 минг тонна

Кўмир

1,6 млн тонна

Дизель ёқилғиси ишлаб чиқариш ўсди

Хомашё қазиб олиш ҳажми камайган бўлса-да, нефть маҳсулотларини қайта ишлашда ижобий динамика ҳам бор.

Хусусан, дизель ёқилғиси ишлаб чиқариш 476,4 минг тоннагача ошган. Бу йўналишда сўнгги уч йил давомида барқарор ўсиш кузатилмоқда.

Бензин ишлаб чиқаришда аралаш манзара

2026 йилнинг дастлабки беш ойида 502,2 минг тонна бензин ишлаб чиқарилган.

Бу 2025 йилги кўрсаткичдан юқори. Бироқ ишлаб чиқариш ҳажми 2024 йил даражасига нисбатан ҳали ҳам қарийб 11 фоизга паст бўлиб қолмоқда.

Энергетика соҳасидаги асосий савол

Келтирилган рақамлар Ўзбекистонда хомашё қазиб олиш ҳажми қисқараётганини, қайта ишлаш саноати эса айрим йўналишларда ўсишни сақлаб қолаётганини кўрсатади.

Энди асосий масала — ички талабни барқарор таъминлаш, импортга боғлиқликни камайтириш ва янги конлар ҳамда қайта ишлаш қувватларини ишга тушириш суръатига боғлиқ бўлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқдаБугун, 10:31Ўзбекистоннинг ялпи ташқи қарзи 82,2 млрд долларга етдиЎзбекистоннинг ялпи ташқи қарзи 82,2 млрд долларга етдиКеча, 21:22Ўзбекистон ташқи савдо айланмаси беш ойда 32,8 млрд долларга етдиЎзбекистон ташқи савдо айланмаси беш ойда 32,8 млрд долларга етдиКеча, 19:18Ўзбекистонга 325 бош гигант сигир олиб келинди: гўшт нархи пасаядими?Ўзбекистонга 325 бош гигант сигир олиб келинди: гўшт нархи пасаядими?Кеча, 19:05Ўзбекистонда газ қазиб олиш 14 фоизга камайдиЎзбекистонда газ қазиб олиш 14 фоизга камайдиКеча, 17:10Қарздорлик учун гаровдаги автотраспорт воситаси сотилдиҚарздорлик учун гаровдаги автотраспорт воситаси сотилди04.07, 20:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
10 июн учун валюта курслари эълон қилинди
10 июн учун валюта курслари эълон қилинди
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
9 июн учун валюта курслари эълон қилинди
9 июн учун валюта курслари эълон қилинди