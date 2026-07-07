Ўзбекистонда миллий навигация тизими яратилади: Муҳим ўзгаришлар...

·0·Ўзбекистон
Ўзбекистонда миллий навигация тизими яратилади: Муҳим ўзгаришлар...

Президент Шавкат Мирзиёев рақамлаштириш ва телекоммуникация соҳаларини ривожлантириш бўйича тақдимот билан танишди. Унда мамлакат ҳаёти ва бизнес муҳитини тубдан ўзгартирадиган қатор муҳим ташаббуслар илгари сурилди. Zamin.uz ушбу тақдимотнинг энг асосий ва қизиқарли нуқталарини тўплади.

Хорижий платформалар ўрнига миллий навигация

Ҳозирги кунда ўзбекистонликлар асосан хорижий навигация платформаларидан фойдаланмоқда. Соҳа масъуллари президентга геомаълумотларни ягона стандарт асосида шакллантирувчи миллий навигация тизимини яратиш таклифини билдиришди. Ушбу тизим транспорт, логистика, тезкор хизматлар, шаҳарсозлик ва давлат хизматларини сифатли ташкил этиш учун жуда зарур ҳисобланади.

Шунингдек, жорий йилда Тошкент шаҳрида, келгуси йилдан эса барча ҳудудларда сунъий интеллект асосида ишловчи Давлат бошқарувининг ягона интеграциялашган рақамли платформаси жорий этилади. У ҳудудлардаги муаммоларни барвақт аниқлаш ва ресурсларни тўғри йўналтиришга ёрдам беради.

Тадбиркорлар учун бюрократия қисқаради

Бугунги кунда божхона, солиқ ва статистика идоралари турли товар классификаторларидан фойдалангани сабабли бизнес харажатлари ортиб бормоқда. Янги жорий этиладиган Товар ва хизматларни ягона миллий таснифлаш тизими орқали ортиқча бюрократик жараёнлар қисқаради ва идоралараро маълумот алмашинуви осонлашади.

Стартаплар ва IT-экспорт: Тезкор ўсиш

Ўзбекистон Халқаро “StartupBlink” рейтингида 31 поғона юқорилаб, дунёдаги энг тез ўсаётган стартап экотизим деб баҳоланди. Тошкент эса Марказий Осиёда 1-ўринни эгаллади. Соҳани янада ривожлантириш учун қуйидаги имтиёзлар таклиф этилди:

  • IT-Park резидентлари ходимлари учун солиқ имтиёзлари 2040 йилгача узайтирилади.

  • “Talent Hub” дастури орқали хорижлик инвесторларга масофадан туриб корхона ва банк ҳисобрақамлари очиш имкони берилади.

  • IT экспортчи корхоналарга ойлик иш ҳақи, халқаро сертификатлаш ва релокация харажатларининг бир қисми қоплаб берилади.

Телекоммуникация: Янги уйларда мажбурий интернет

Сўнгги йилларда аҳоли масканларини интернет билан қамраб олиш даражаси 41 фоиздан 98 фоизга етди. Эндиликда соҳада бизнесни янада жонлантириш учун янги қоидалар жорий этилмоқда:

Янгилик / Ташаббус

Батафсил маълумот

Кўп қаватли уйлар

Янги қуриладиган кўп қаватли уйларни мажбурий равишда юқори тезликдаги оптик толали интернет инфратузилмаси билан лойиҳалаш ва қуриш талаби қўйилади.

Лицензиялаш

Тармоқларни лойиҳалаш ва қуриш бўйича мавжуд 2 та лицензия тури 1 тага бирлаштирилади, берилиш муддати 25 кундан 10 иш кунига қисқаради.

Ёш тадбиркорлар

Соҳада ўз ишини бошламоқчи бўлган ёшларга “Келажак тадбиркори” дастури доирасида 2 йил имтиёзли давр билан, 7 йил муддатга 15% ставкада 530 млн сўмгача кредит берилади.

Давлат раҳбари ушбу таклифларни маъқуллаб, рақамли хизматлар сифатини ошириш билан бирга киберхавфсизлик ва шахсий маълумотлар ҳимоясини таъминлаш бўйича қатъий топшириқлар берди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилиндиЎзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилиндиБугун, 15:54Тошкент шаҳрида чанг-тўзонли шамол кузатилиши кутилмоқдаТошкент шаҳрида чанг-тўзонли шамол кузатилиши кутилмоқдаБугун, 15:29Ўзбекистондан ноёб қадимий юнон ҳарбий лагери аниқландиЎзбекистондан ноёб қадимий юнон ҳарбий лагери аниқландиБугун, 15:17Юнусободда 8 июль куни газ вақтинча тўхтатиладиЮнусободда 8 июль куни газ вақтинча тўхтатиладиБугун, 14:43Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқулладиЎзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқулладиБугун, 13:23Шавкат Мирзиёев: «Тинчликка элтувчи энг кучли йўл — маърифат»Шавкат Мирзиёев: «Тинчликка элтувчи энг кучли йўл — маърифат»Бугун, 12:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа