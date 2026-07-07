Ўзбекистонда миллий навигация тизими яратилади: Муҳим ўзгаришлар...
Президент Шавкат Мирзиёев рақамлаштириш ва телекоммуникация соҳаларини ривожлантириш бўйича тақдимот билан танишди. Унда мамлакат ҳаёти ва бизнес муҳитини тубдан ўзгартирадиган қатор муҳим ташаббуслар илгари сурилди. Zamin.uz ушбу тақдимотнинг энг асосий ва қизиқарли нуқталарини тўплади.
Хорижий платформалар ўрнига миллий навигация
Ҳозирги кунда ўзбекистонликлар асосан хорижий навигация платформаларидан фойдаланмоқда. Соҳа масъуллари президентга геомаълумотларни ягона стандарт асосида шакллантирувчи миллий навигация тизимини яратиш таклифини билдиришди. Ушбу тизим транспорт, логистика, тезкор хизматлар, шаҳарсозлик ва давлат хизматларини сифатли ташкил этиш учун жуда зарур ҳисобланади.
Шунингдек, жорий йилда Тошкент шаҳрида, келгуси йилдан эса барча ҳудудларда сунъий интеллект асосида ишловчи Давлат бошқарувининг ягона интеграциялашган рақамли платформаси жорий этилади. У ҳудудлардаги муаммоларни барвақт аниқлаш ва ресурсларни тўғри йўналтиришга ёрдам беради.
Тадбиркорлар учун бюрократия қисқаради
Бугунги кунда божхона, солиқ ва статистика идоралари турли товар классификаторларидан фойдалангани сабабли бизнес харажатлари ортиб бормоқда. Янги жорий этиладиган Товар ва хизматларни ягона миллий таснифлаш тизими орқали ортиқча бюрократик жараёнлар қисқаради ва идоралараро маълумот алмашинуви осонлашади.
Стартаплар ва IT-экспорт: Тезкор ўсиш
Ўзбекистон Халқаро “StartupBlink” рейтингида 31 поғона юқорилаб, дунёдаги энг тез ўсаётган стартап экотизим деб баҳоланди. Тошкент эса Марказий Осиёда 1-ўринни эгаллади. Соҳани янада ривожлантириш учун қуйидаги имтиёзлар таклиф этилди:
IT-Park резидентлари ходимлари учун солиқ имтиёзлари 2040 йилгача узайтирилади.
“Talent Hub” дастури орқали хорижлик инвесторларга масофадан туриб корхона ва банк ҳисобрақамлари очиш имкони берилади.
IT экспортчи корхоналарга ойлик иш ҳақи, халқаро сертификатлаш ва релокация харажатларининг бир қисми қоплаб берилади.
Телекоммуникация: Янги уйларда мажбурий интернет
Сўнгги йилларда аҳоли масканларини интернет билан қамраб олиш даражаси 41 фоиздан 98 фоизга етди. Эндиликда соҳада бизнесни янада жонлантириш учун янги қоидалар жорий этилмоқда:
Янгилик / Ташаббус
Батафсил маълумот
Кўп қаватли уйлар
Янги қуриладиган кўп қаватли уйларни мажбурий равишда юқори тезликдаги оптик толали интернет инфратузилмаси билан лойиҳалаш ва қуриш талаби қўйилади.
Лицензиялаш
Тармоқларни лойиҳалаш ва қуриш бўйича мавжуд 2 та лицензия тури 1 тага бирлаштирилади, берилиш муддати 25 кундан 10 иш кунига қисқаради.
Ёш тадбиркорлар
Соҳада ўз ишини бошламоқчи бўлган ёшларга “Келажак тадбиркори” дастури доирасида 2 йил имтиёзли давр билан, 7 йил муддатга 15% ставкада 530 млн сўмгача кредит берилади.
Давлат раҳбари ушбу таклифларни маъқуллаб, рақамли хизматлар сифатини ошириш билан бирга киберхавфсизлик ва шахсий маълумотлар ҳимоясини таъминлаш бўйича қатъий топшириқлар берди.
…