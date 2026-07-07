PSJ Милан академиясининг навбатдаги иқтидорини ўз сафига қўшиб олди
Франциянинг Пари Сен-Жермен клуби дарвозабонлар чизиғини мустаҳкамлашда давом этмоқда. Парижликлар Италия футболининг энг истиқболли посбонларидан бири саналган 18 ёшли Алессандро Лонгони билан узоқ муддатли шартнома имзолаганини расман эълон қилди. Ушбу трансфер клубнинг келажакдаги стратегик режаларининг бир қисми сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, Лонгони Париж клуби билан 2031-йилнинг июнига қадар мўлжалланган беш йиллик битимга имзо чекди. Ёш иқтидор соҳиби Милан клуби билан ёшлар ўртасидаги шартномаси якунлангач, эркин агент сифатида Парижга кўчиб ўтди. Бўйи 192 сантиметр бўлган дарвозабон ўзининг жисмоний кўрсаткичлари ва ўйин услуби билан мутахассислар эътиборини тортган.
Янги Доннарумма йўлидаАлессандро Лонгонининг Милан академиясидан PSJга ўтиши кўпчиликда Жанлуижи Доннарумма билан боғлиқ хотираларни уйғотмоқда. Қизиғи шундаки, Лонгони Париж клуби тарихидаги 14-италиялик футболчи ва Сальваторе Siriгу, Жанлуижи Буффон ҳамда Доннарумма каби номдор посбонлардан кейин ушбу жамоа шарафини ҳимоя қиладиган олтинчи италиялик дарвозабонга айланди.
Ёш посбон ўзининг қисқа фаолияти давомида салмоқли ютуқларга эришишга улгурди. У Италия ўсмирлар терма жамоаси сафида 2024-йилги 17 ёшгача бўлган футболчилар ўртасидаги Европа чемпионатида ғолибликни қўлга киритган. Шунингдек, У-17 Жаҳон чемпионатида Бразилияга қарши баҳсда иккита пеналтини қайтариб, ўзининг маҳоратини намойиш этган эди.
Парижликлар сафида Лонгони 16-рақамли либосда ҳаракат қилади. У жамоани ижарага тарк этган Ренато Мариннинг ўрнини эгаллаши кутилмоқда. Клуб раҳбарияти, хусусан президент Нассер Ал-Хелаифи ва спорт директори Луис Кампос ёш футболчининг иқтидорига юқори баҳо беришган.
"Менга билдирилган ишонч учун клуб раҳбарияти ва Луис Энрикедан миннатдорман. Пари Сен-Жермен каби буюк жамоага қўшилганимдан фахрланаман ва бу ишончни оқлаш учун бор кучим билан меҳнат қиламан", — дея таъкидлади Лонгони клуб матбуот хизматига берган интервюсида.
Мутахассисларнинг фикрича, Лонгонининг трансфери PSJнинг ёш иқтидорларни эрта босқичда жалб қилиш сиёсатига тўла мос келади. Гарчи у ҳозирча асосий таркибда Доннарумма билан рақобатлашиши қийин бўлса-да, келажакда жамоанинг биринчи рақамли посбонига айланиши учун барча имкониятларга эга.
…