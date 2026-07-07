PSJ Милан академиясининг навбатдаги иқтидорини ўз сафига қўшиб олди

·25·Спорт
PSJ Милан академиясининг навбатдаги иқтидорини ўз сафига қўшиб олди

Франциянинг Пари Сен-Жермен клуби дарвозабонлар чизиғини мустаҳкамлашда давом этмоқда. Парижликлар Италия футболининг энг истиқболли посбонларидан бири саналган 18 ёшли Алессандро Лонгони билан узоқ муддатли шартнома имзолаганини расман эълон қилди. Ушбу трансфер клубнинг келажакдаги стратегик режаларининг бир қисми сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, Лонгони Париж клуби билан 2031-йилнинг июнига қадар мўлжалланган беш йиллик битимга имзо чекди. Ёш иқтидор соҳиби Милан клуби билан ёшлар ўртасидаги шартномаси якунлангач, эркин агент сифатида Парижга кўчиб ўтди. Бўйи 192 сантиметр бўлган дарвозабон ўзининг жисмоний кўрсаткичлари ва ўйин услуби билан мутахассислар эътиборини тортган.

Янги Доннарумма йўлида

Алессандро Лонгонининг Милан академиясидан PSJга ўтиши кўпчиликда Жанлуижи Доннарумма билан боғлиқ хотираларни уйғотмоқда. Қизиғи шундаки, Лонгони Париж клуби тарихидаги 14-италиялик футболчи ва Сальваторе Siriгу, Жанлуижи Буффон ҳамда Доннарумма каби номдор посбонлардан кейин ушбу жамоа шарафини ҳимоя қиладиган олтинчи италиялик дарвозабонга айланди.

Ёш посбон ўзининг қисқа фаолияти давомида салмоқли ютуқларга эришишга улгурди. У Италия ўсмирлар терма жамоаси сафида 2024-йилги 17 ёшгача бўлган футболчилар ўртасидаги Европа чемпионатида ғолибликни қўлга киритган. Шунингдек, У-17 Жаҳон чемпионатида Бразилияга қарши баҳсда иккита пеналтини қайтариб, ўзининг маҳоратини намойиш этган эди.

Парижликлар сафида Лонгони 16-рақамли либосда ҳаракат қилади. У жамоани ижарага тарк этган Ренато Мариннинг ўрнини эгаллаши кутилмоқда. Клуб раҳбарияти, хусусан президент Нассер Ал-Хелаифи ва спорт директори Луис Кампос ёш футболчининг иқтидорига юқори баҳо беришган.

"Менга билдирилган ишонч учун клуб раҳбарияти ва Луис Энрикедан миннатдорман. Пари Сен-Жермен каби буюк жамоага қўшилганимдан фахрланаман ва бу ишончни оқлаш учун бор кучим билан меҳнат қиламан", — дея таъкидлади Лонгони клуб матбуот хизматига берган интервюсида.

Мутахассисларнинг фикрича, Лонгонининг трансфери PSJнинг ёш иқтидорларни эрта босқичда жалб қилиш сиёсатига тўла мос келади. Гарчи у ҳозирча асосий таркибда Доннарумма билан рақобатлашиши қийин бўлса-да, келажакда жамоанинг биринчи рақамли посбонига айланиши учун барча имкониятларга эга.

PSJМиланТрансферАлессандро ЛонгониФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Родри ва Бернардо Силва ўртасидаги низо: Испания юлдузи собиқ жамоадошидан узр сўрадиРодри ва Бернардо Силва ўртасидаги низо: Испания юлдузи собиқ жамоадошидан узр сўрадиБугун, 16:36ЖЧ-2026даги сиёсий можаро: Трамп ҳаммасини тан олди...ЖЧ-2026даги сиёсий можаро: Трамп ҳаммасини тан олди...Бугун, 16:35Англия терма жамоасида жиддий муаммо: Беллингэм ва Рисе ярим финални ўтказиб юбориши мумкинАнглия терма жамоасида жиддий муаммо: Беллингэм ва Рисе ярим финални ўтказиб юбориши мумкинБугун, 16:16Эвертон Тоттенхем ҳимоячиси Джед Спенсе трансфери бўйича музокараларни бошламоқдаЭвертон Тоттенхем ҳимоячиси Джед Спенсе трансфери бўйича музокараларни бошламоқдаБугун, 15:15Жон Терри: Жуд Беллингем ўйин услуби бўйича Зинедин Зиданга ўхшайдиЖон Терри: Жуд Беллингем ўйин услуби бўйича Зинедин Зиданга ўхшайдиБугун, 14:30«Реал» Энцо Фернандес билан алоқа қилгани маълум бўлди...«Реал» Энцо Фернандес билан алоқа қилгани маълум бўлди...Бугун, 14:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди