Родри ва Бернардо Силва ўртасидаги низо: Испания юлдузи собиқ жамоадошидан узр сўради

·0·Спорт
Родри ва Бернардо Силва ўртасидаги низо: Испания юлдузи собиқ жамоадошидан узр сўради

Жаҳон чемпионатининг нимчорак финал босқичи доирасида бўлиб ўтган Испания ва Португалия терма жамоалари ўртасидаги учрашув нафақат кескин кураш, балки кутилмаган можаро билан ҳам ёдда қолди. Далласда кечган баҳсда испанларнинг 1:0 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланган ўйиндан сўнг, майдон марказида Родри ва Бернардо Силва ўртасида жиддий даҳанаки жанг юзага келди. Ушбу ҳолат кўплаб мухлислар ва мутахассисларнинг эътиборини тортди, боиси ҳар икки футболчи узоқ вақт давомида Манчестер Сити сафида бирга тўп суришган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг 91-дақиқасида захирадан майдонга тушган Микел Мерино томонидан киритилган гол Испанияни чорак финалга олиб чиқди. Бироқ ўйин якунланиши арафасида Родри томонидан амалга оширилган провокацион ҳаракатлар вазиятни кескинлаштириб юборди. Мағлубият аламида бўлган Португалия вакиллари, хусусан Бернардо Силва, рақибининг хатти-ҳаракатларига ҳиссиёт билан жавоб қайтарди. Goal.com нашрининг хабар беришича, халқаро майдондаги босим ва масъулият икки юлдуз футболчининг профессионал муносабатларини синовдан ўтказган.

Майдондаги ҳиссиётлар ва узр

Ўйин давомида 106 марта тўпга тегиб, 87 та аниқ узатмани амалга оширган ва майдон марказини тўлиқ назорат қилган "Олтин тўп" соҳиби Родри ўйиндан кейин ўз хатосини тан олди. Маълум бўлишича, низо Бернардо Силванинг гол уриш учун қулай имкониятни бой берганидан сўнг Родри буни намойишкорона нишонлагани ортидан келиб чиққан. Португалиялик плеймейкернинг сўнгги сонияларда боши билан йўллаган зарбаси ноаниқ кетиши унинг учун катта зарба бўлган эди.

"Мен хатога йўл қўйдим, чунки у вазиятни бой берганида буни нишонладим. Ўйиндан сўнг дарҳол ундан узр сўрадим. Ўртамиздаги ишонч ва дўстлик туфайли бу масала ўша ернинг ўзида ҳал бўлди деб ўйлайман", — дея таъкидлади Родри журналистлар билан суҳбатда. Бу ҳолат футбол оламида қанчалик яқин дўст бўлишидан қатъи назар, миллий терма жамоа манфаати ҳар доим биринчи ўринга чиқишини яна бир бор исботлади.

Португалия учун янги давр

Португалия учун ушбу мағлубият нафақат турнир билан хайрлашиш, балки бутун бошли даврнинг якунланишини англатмоқда. Жамоа бош мураббийи Роберто Мартинез истеъфога чиққанини расман эълон қилди. Шунингдек, афсонавий Криштиано Роналдо учун ҳам бу сўнгги йирик турнир бўлиши мумкинлиги ҳақида гап-сўзлар авж олмоқда. Ҳозирда Португалия терма жамоаси бош мураббийлигига асосий номзод сифатида тажрибали мутахассис Жорге Жесус кўрилмоқда.

Испания терма жамоаси эса энди бор эътиборини чорак финалга қаратади. Луис де ла Фуенте шогирдлари 10-июль, жума куни Лос-Анжелесда Белгия терма жамоасига қарши майдонга тушади. Мутахассисларнинг фикрича, испанлар ярим ҳимоядаги устунликни сақлаб қолиш орқали Белгиянинг тезкор қарши ҳужумларини тўхтатишга ҳаракат қилишади. Жамоа ҳужум чизиғидаги самарадорликни ошириши чорак финалда ғалаба қозониш учун ҳал қилувчи омил бўлиши кутилмоқда.

РодриБернардо СилваИспанияПортугалияМанчестер Сити
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026даги сиёсий можаро: Трамп ҳаммасини тан олди...ЖЧ-2026даги сиёсий можаро: Трамп ҳаммасини тан олди...Бугун, 16:35Англия терма жамоасида жиддий муаммо: Беллингэм ва Рисе ярим финални ўтказиб юбориши мумкинАнглия терма жамоасида жиддий муаммо: Беллингэм ва Рисе ярим финални ўтказиб юбориши мумкинБугун, 16:16Эвертон Тоттенхем ҳимоячиси Джед Спенсе трансфери бўйича музокараларни бошламоқдаЭвертон Тоттенхем ҳимоячиси Джед Спенсе трансфери бўйича музокараларни бошламоқдаБугун, 15:15Жон Терри: Жуд Беллингем ўйин услуби бўйича Зинедин Зиданга ўхшайдиЖон Терри: Жуд Беллингем ўйин услуби бўйича Зинедин Зиданга ўхшайдиБугун, 14:30«Реал» Энцо Фернандес билан алоқа қилгани маълум бўлди...«Реал» Энцо Фернандес билан алоқа қилгани маълум бўлди...Бугун, 14:16«Бавария» Винисиус учун «Реал»га расмий сўров юборди«Бавария» Винисиус учун «Реал»га расмий сўров юбордиБугун, 14:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди