Родри ва Бернардо Силва ўртасидаги низо: Испания юлдузи собиқ жамоадошидан узр сўради
Жаҳон чемпионатининг нимчорак финал босқичи доирасида бўлиб ўтган Испания ва Португалия терма жамоалари ўртасидаги учрашув нафақат кескин кураш, балки кутилмаган можаро билан ҳам ёдда қолди. Далласда кечган баҳсда испанларнинг 1:0 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланган ўйиндан сўнг, майдон марказида Родри ва Бернардо Силва ўртасида жиддий даҳанаки жанг юзага келди. Ушбу ҳолат кўплаб мухлислар ва мутахассисларнинг эътиборини тортди, боиси ҳар икки футболчи узоқ вақт давомида Манчестер Сити сафида бирга тўп суришган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувнинг 91-дақиқасида захирадан майдонга тушган Микел Мерино томонидан киритилган гол Испанияни чорак финалга олиб чиқди. Бироқ ўйин якунланиши арафасида Родри томонидан амалга оширилган провокацион ҳаракатлар вазиятни кескинлаштириб юборди. Мағлубият аламида бўлган Португалия вакиллари, хусусан Бернардо Силва, рақибининг хатти-ҳаракатларига ҳиссиёт билан жавоб қайтарди. Goal.com нашрининг хабар беришича, халқаро майдондаги босим ва масъулият икки юлдуз футболчининг профессионал муносабатларини синовдан ўтказган.
Майдондаги ҳиссиётлар ва узрЎйин давомида 106 марта тўпга тегиб, 87 та аниқ узатмани амалга оширган ва майдон марказини тўлиқ назорат қилган "Олтин тўп" соҳиби Родри ўйиндан кейин ўз хатосини тан олди. Маълум бўлишича, низо Бернардо Силванинг гол уриш учун қулай имкониятни бой берганидан сўнг Родри буни намойишкорона нишонлагани ортидан келиб чиққан. Португалиялик плеймейкернинг сўнгги сонияларда боши билан йўллаган зарбаси ноаниқ кетиши унинг учун катта зарба бўлган эди.
"Мен хатога йўл қўйдим, чунки у вазиятни бой берганида буни нишонладим. Ўйиндан сўнг дарҳол ундан узр сўрадим. Ўртамиздаги ишонч ва дўстлик туфайли бу масала ўша ернинг ўзида ҳал бўлди деб ўйлайман", — дея таъкидлади Родри журналистлар билан суҳбатда. Бу ҳолат футбол оламида қанчалик яқин дўст бўлишидан қатъи назар, миллий терма жамоа манфаати ҳар доим биринчи ўринга чиқишини яна бир бор исботлади.
Португалия учун янги даврПортугалия учун ушбу мағлубият нафақат турнир билан хайрлашиш, балки бутун бошли даврнинг якунланишини англатмоқда. Жамоа бош мураббийи Роберто Мартинез истеъфога чиққанини расман эълон қилди. Шунингдек, афсонавий Криштиано Роналдо учун ҳам бу сўнгги йирик турнир бўлиши мумкинлиги ҳақида гап-сўзлар авж олмоқда. Ҳозирда Португалия терма жамоаси бош мураббийлигига асосий номзод сифатида тажрибали мутахассис Жорге Жесус кўрилмоқда.
Испания терма жамоаси эса энди бор эътиборини чорак финалга қаратади. Луис де ла Фуенте шогирдлари 10-июль, жума куни Лос-Анжелесда Белгия терма жамоасига қарши майдонга тушади. Мутахассисларнинг фикрича, испанлар ярим ҳимоядаги устунликни сақлаб қолиш орқали Белгиянинг тезкор қарши ҳужумларини тўхтатишга ҳаракат қилишади. Жамоа ҳужум чизиғидаги самарадорликни ошириши чорак финалда ғалаба қозониш учун ҳал қилувчи омил бўлиши кутилмоқда.
…