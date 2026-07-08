Яширин иқтисодиётга зарба: 2026 йил якунигача қандай тизим ишга тушади?

·0·Иқтисодиёт
Яширин иқтисодиётга зарба: 2026 йил якунигача қандай тизим ишга тушади?

Ўзбекистонда 2026 йил охирига қадар “Яширин иқтисодиёт харитаси” деб номланган йирик рақамли платформа тўлиқ ишга туширилади. Ушбу янги тизим яширин иқтисодиёт билан боғлиқ хавфларни автоматик равишда аниқлаш, назорат ишларини тўғри йўналтириш ҳамда соҳада инсон омилини максимал даражада камайтиришга хизмат қилади.

Президентга яширин иқтисодиёт улушини қисқартириш бўйича амалга оширилаётган ишлар тақдимоти доирасида ушбу лойиҳа таништирилди ва давлат раҳбари томонидан маъқулланди. Zamin.uz янги платформанинг асосий имкониятлари ва кутилаётган натижаларни тақдим этади.

Тўлиқ рақамлаштириш: 16 та идора бир тизимда

Янги рақамли платформанинг асосий кучи унинг катта маълумотлар (Big Data) билан ишлай олишидадир. Маълум қилинишича, тизимга 16 та вазирлик ва идоранинг ахборот тизимлари интеграция қилинади. Бу эса иқтисодий маълумотларни реал вақт (real-time) режимида йиғиш ва таҳлил қилиш имконини беради.

Платформа мамлакатнинг барча нуқталарини қамраб олади:

  • 22 та иқтисодиёт тармоғи;

  • 85 та йирик соҳа;

  • 14 та ҳудуд ва 208 та туман.

Тизим 100 дан ортиқ махсус хавф мезонлари асосида соҳалар ва ҳудудларни автоматик тарзда хавфлилик даражасига кўра «яшил», «сариқ» ва «қизил» тоифаларга ажратиб чиқади.

Янги тизим қандай қоидабузарликларни фош этади?

«Яширин иқтисодиёт харитаси» назорат органларининг ишини енгиллаштириб, муаммоларни туман даражасидан республика миқёсигача тезкор етказишга ёрдам беради. Платформа қуйидаги ҳолатларни инсон аралашувисиз, автоматик аниқлайди:

  • Тегишли рухсатнома ва лицензиясиз фаолият юритиш;

  • Корхоналарнинг ҳақиқий товар айланмасини яшириши;

  • Иш ўринлари ва меҳнатга ҳақ тўлаш жамғармасини сунъий равишда кам кўрсатиш;

  • Рентабеллик ва соф фойдани пасайтириб кўрсатиш.

Рақамларда: Эришилган натижалар ва 2030 йилгача бўлган мақсадлар

Олиб борилган ислоҳотлар натижасида сўнгги икки йил ичида мамлакатда кузатилмайдиган иқтисодиёт улуши 35 фоиздан 23 фоизгача қисқарди. Бунинг ҳисобидан давлат бюджетига қўшимча 38 триллион сўм тушум таъминланди. Расмий банд аҳоли сони 8,5 миллион нафардан ошди, ўртача ойлик иш ҳақи эса қарийб 6,5 миллион сўмга етди.

Келгуси йиллар учун ҳам жиддий режалар белгилаб олинган:

Иқтисодий кўрсаткичлар

Сўнгги 2 йилдаги натижа

2030 йилгача қўйилган мақсад

Яширин иқтисодиёт ҳажми

35% дан 23% га тушди

Яна 2 баробар қисқартириш

Расмий банд бўлганлар сони

8,5 миллион нафардан ошди

14 миллион нафарга етказиш

Нақдсиз тўловлар улуши

Барқарор ўсишда

75 фоизгача ошириш

Мутасаддиларнинг таъкидлашича, платформанинг таҳлилий имкониятлари солиқ ва назорат органларининг фаолиятини фақат хавф мавжуд бўлган нуқталарга аниқ йўналтириш имконини беради, бу эса ҳалол ишлаётган тадбиркорларга ортиқча халақит бермасликни кафолатлайди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

9 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда9 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқдаБугун, 10:31Ўзбекистон гилос экспортидан 36,5 млн доллар олдиЎзбекистон гилос экспортидан 36,5 млн доллар олдиКеча, 19:58Ўзбекистонда уй-жой нархи сўмда 4,8 фоизга арзонладиЎзбекистонда уй-жой нархи сўмда 4,8 фоизга арзонладиКеча, 17:228 июль учун валюта курслари эълон қилинди8 июль учун валюта курслари эълон қилиндиКеча, 16:278 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда8 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқдаКеча, 10:33Ўзбекистонда инфляция 6,4 фоизгача тезлашдиЎзбекистонда инфляция 6,4 фоизгача тезлашдиКеча, 09:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
10 июн учун валюта курслари эълон қилинди
10 июн учун валюта курслари эълон қилинди
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда