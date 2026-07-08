Маккайи мукаррамадаги "Масжид ал-Ҳаром" бош имоми Ўзбекистонга ташриф буюрди

·0·Ўзбекистон
Маккайи мукаррамадаги "Масжид ал-Ҳаром" бош имоми Ўзбекистонга ташриф буюрди

Маккайи мукаррамадаги “Масжид ал-Ҳаром” масжиди бош имоми, таниқли уламо Шайх Солиҳ бин Абдуллоҳ бин Ҳумайд Ўзбекистонга ташриф буюрди.

У юртимизда ўтказилаётган Биринчи халқаро ислом цивилизацияси форумида иштирок этмоқда. Мазкур форум ислом илм-фани, маданияти, маърифати ва цивилизация ривожидаги тарихий меросни кенг тарғиб этишга қаратилгани билан аҳамиятли ҳисобланади.

Шайх Солиҳ бин Абдуллоҳ бин Ҳумайднинг ушбу нуфузли анжуманда қатнашиши форумнинг халқаро даражадаги мавқеини янада оширади. Ташриф давомида диний-маърифий ҳамкорлик, ислом цивилизациясининг бой мероси ва бугунги глобаллашув даврида маънавий қадриятларни асраш масалалари муҳокама қилиниши кутилмоқда.

Бу ташриф Ўзбекистоннинг ислом оламидаги илмий ва маданий алоқалари мустаҳкамланаётганини яна бир бор кўрсатмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда 1,3 млрд сўмдан ортиқ газ талон-торож қилингани аниқландиТошкентда 1,3 млрд сўмдан ортиқ газ талон-торож қилингани аниқландиБугун, 11:11Водийда ярим тунда зилзила кузатилдиВодийда ярим тунда зилзила кузатилдиБугун, 04:37Тошкентдаги электр узилишлари бўйича комиссия иш бошладиТошкентдаги электр узилишлари бўйича комиссия иш бошладиКеча, 19:39Тошкентда реновация: аҳоли қаерга кўчирилиши айтилдиТошкентда реновация: аҳоли қаерга кўчирилиши айтилдиКеча, 19:29Ўзбекистонда миллий навигация тизими яратилади: Муҳим ўзгаришлар...Ўзбекистонда миллий навигация тизими яратилади: Муҳим ўзгаришлар...Кеча, 16:49Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилиндиЎзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилиндиКеча, 15:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади