Ўзбекистонда 1,27 миллион гектар майдонда янги ўрмон барпо этилади
Ўзбекистонда экологик барқарорликни мустаҳкамлаш мақсадида 1,27 миллион гектар майдонда янги ўрмонлар барпо этилиши режалаштирилмоқда. Мазкур ташаббус мамлакатда яшил ҳудудларни кенгайтириш, чўлланиш жараёнининг олдини олиш ва табиий экотизимларни тиклашга қаратилган.
Лойиҳа доирасида турли ҳудудларда дарахт ва бута кўчатлари экилади, мавжуд ўрмон фонди кенгайтирилади ҳамда деградацияга учраган ерларни тиклаш ишлари олиб борилади.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, янги ўрмонзорлар ҳаво сифатини яхшилаш, тупроқ эрозиясини камайтириш ва иқлим ўзгаришининг салбий оқибатларини юмшатишда муҳим роль ўйнайди.
Ушбу лойиҳа Ўзбекистонда “яшил макон”ларни кўпайтириш ва келажак авлод учун соғлом экологик муҳит яратишга қаратилган йирик ташаббуслардан бири сифатида баҳоланмоқда.
…