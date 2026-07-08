9 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
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• Туронбанк — 11 970 сўм.
• Октобанк — 12 010 сўм.
9 июль куни амал қиладиган доллар курси 20–21 сўм атрофида пасайиши кутилмоқда. Бу ҳақда Банкир Telegram канали хабар берди.
Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:
• Туронбанк — 11 970 сўм.
• ОФБ — 11 965 сўм.
• Ипотекабанк — 11 965 сўм.
• Асакабанк — 11 960 сўм.
Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:
• Октобанк — 12 010 сўм.
• Ҳаётбанк — 12 020 сўм.
• Тенгебанк — 12 020 сўм.
• Агробанк — 12 020 сўм.
Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.
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