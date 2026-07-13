Кўчмас мулк бозорида кутилмаган вазият: Уй-жой нархлари сўмда арзонлашди

·26·Иқтисодиёт
Кўчмас мулк бозорида кутилмаган вазият: Уй-жой нархлари сўмда арзонлашди

Ўзбекистон кўчмас мулк бозорида ўзига хос ва қизиқарли тренд кузатилмоқда: уй-жой нархларининг ўсиши сезиларли даражада секинлашган бўлса-да, бозордаги умумий фаоллик пасайгани йўқ. Марказий банк ўзининг 2025 йил учун «Молиявий барқарорлик шарҳи»да кўчмас мулк бозоридаги туб ўзгаришларни маълум қилди. Zamin.uz уй-жой сотиб олмоқчи бўлганлар ва трендларни кузатаётганлар учун энг муҳим рақамларни жамлади.

Нархлар сўмда пасайди, долларда эса барқарор

Марказий банк таҳлилларига кўра, кўчмас мулк бозорида нархларнинг шаклланиши тобора кўпроқ реал фундаментал омилларга таянмоқда. Натижада, аввалги йиллардагидек нархларнинг шиддат билан осмонга учгани кузатилмаяпти:

  • Сўмдаги бозор нархи: Йиллик ҳисобда 4,8 фоизга пасайган.

  • АҚШ долларидаги нархи: Эквивалент ҳисобида атиги 1,5 фоизга ошган.

Бу вазият бозорда кўпикли шишишлар тўхтаб, нархлар маълум маънода ўз реал ўзанига тушаётганидан далолат беради.

Уй-жой савдоси 15 фоизга кўпайди: Бунинг сири нимада?

Қизиқ жиҳати, нархлар ўсишининг секинлашиши харидорларни чўчитмаган, аксинча, уларни янада фаоллаштирган. Йил давомида нотариал тартибда расмийлаштирилган уй-жой олди-сотди шартномалари сони 15 фоизга ошиб, 295,4 мингтага етди.

Регулятор бу феноменни аҳолининг молиявий имкониятлари кенгайгани ва ипотека бозоридаги қулайликлар билан изоҳлайди:

  • Даромадлар ўсиши: 2025 йилда мамлакатда номинал иш ҳақи 19 фоизга ошди.

  • Ипотека шартлари: Ипотека кредитлари шартларининг яхшиланиши уй-жой харид қилишни анча қулайлаштирди.

  • Харид қобилияти: Аҳолининг уй-жой сотиб олиш имконияти индекси йил давомида 115 фоиздан 126 фоизгача кўтарилди.

Ижобий натижа: Харид қобилияти яхшилангани туфайли 2025 йилда шахсий уй-жойига эга бўлмаган уй хўжаликлари (оилалар) сони 2024 йилга нисбатан 34,7 мингтага камайган.

Бозорни ушлаб турган энг катта куч — Демография

Марказий банк мутахассисларининг таъкидлашича, уй-жойга бўлган талабни фақатгина чўнтакдаги пул ёки ипотека фоизлари билан баҳолаб бўлмайди. Бозорнинг доимий ҳаракатда бўлишига энг катта туртки бераётган омил — бу демографик ўсиш ва янги оилаларнинг ташкил топишидир.

Уй-жойга бўлган табиий эҳтиёж юқорилиги сабабли, нархлар барқарорлашганига қарамай, кўчмас мулк бозорида яқин орада талабнинг кескин пасайиб кетиши кутилмаяпти.

ЎзбекистонМарказий банкZamin.uz
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?Бугун, 15:21Ўзбекистон металлургиясида инқилоб: «Хуфиёна» металлоломга чек қўйиладиЎзбекистон металлургиясида инқилоб: «Хуфиёна» металлоломга чек қўйиладиБугун, 14:35Тошкентда янги молия маркази: 25 млрд долларлик режаТошкентда янги молия маркази: 25 млрд долларлик режаБугун, 14:08Бекободда тарихий қадам: Президент пўлат лист ишлаб чиқарадиган мажмуани ишга туширдиБекободда тарихий қадам: Президент пўлат лист ишлаб чиқарадиган мажмуани ишга туширдиБугун, 13:09Солиқ қўмитаси P2P ўтказмалари назорати бўйича изоҳ бердиСолиқ қўмитаси P2P ўтказмалари назорати бўйича изоҳ бердиБугун, 12:0414 июль куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда14 июль куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқдаБугун, 10:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?