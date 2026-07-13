Эгасининг имо-ишораларини тушунадиган ит тармоқларда кўпчиликни қизиқтирди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
АҚШда қора лабрадор ўз эгасининг имо-ишораларини тушуниши билан ижтимоий тармоқларда машҳур бўлди.
Америкалик блогер Robert Haney болалигида эшитиш қобилиятини йўқотган. Шу сабаб у кундалик ҳаётда асосан имо-ишора тилидан фойдаланади. Унинг ити Slater эса вақт ўтиши билан эгасининг қўл ҳаракатлари ва юз ифодаларини англашни ўрганган.
Slater буйруқларни овоз орқали эмас, Robert'нинг ишоралари орқали қабул қилади. Ит турли қўл ҳаракатларини фарқлай олади ва уларга мос равишда ҳаракат қилади.
Эгаси билан деярли сўзсиз мулоқот қиладиган лабрадор видеолари фойдаланувчилар орасида қизиқиш уйғотмоқда. Кўпчилик Slater'нинг эътибори ва эгасига мослашганини ижобий баҳоламоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…