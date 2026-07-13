Эгасининг имо-ишораларини тушунадиган ит тармоқларда кўпчиликни қизиқтирди

·49·Дунё
Эгасининг имо-ишораларини тушунадиган ит тармоқларда кўпчиликни қизиқтирди

АҚШда қора лабрадор ўз эгасининг имо-ишораларини тушуниши билан ижтимоий тармоқларда машҳур бўлди.

Америкалик блогер Robert Haney болалигида эшитиш қобилиятини йўқотган. Шу сабаб у кундалик ҳаётда асосан имо-ишора тилидан фойдаланади. Унинг ити Slater эса вақт ўтиши билан эгасининг қўл ҳаракатлари ва юз ифодаларини англашни ўрганган.

Slater буйруқларни овоз орқали эмас, Robert'нинг ишоралари орқали қабул қилади. Ит турли қўл ҳаракатларини фарқлай олади ва уларга мос равишда ҳаракат қилади.

Эгаси билан деярли сўзсиз мулоқот қиладиган лабрадор видеолари фойдаланувчилар орасида қизиқиш уйғотмоқда. Кўпчилик Slater'нинг эътибори ва эгасига мослашганини ижобий баҳоламоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Швециядаги викинглар даврига оид қабрдан “Аллоҳ” ёзув туширилган узук топилдиШвециядаги викинглар даврига оид қабрдан “Аллоҳ” ёзув туширилган узук топилдиБугун, 15:22Ҳиндистонда бир кунлик миллий мотам эълон қилиндиҲиндистонда бир кунлик миллий мотам эълон қилиндиБугун, 11:09Бангкокдаги машҳур пабда даҳшатли ёнғин: Камида 27 киши ҳалок бўлдиБангкокдаги машҳур пабда даҳшатли ёнғин: Камида 27 киши ҳалок бўлдиБугун, 11:02Европадаги аномал иссиқлик тўлқини даҳшатли оқибатларга олиб келдиЕвропадаги аномал иссиқлик тўлқини даҳшатли оқибатларга олиб келдиБугун, 10:58Ҳўрмуз бўғозида янги уруш остонаси: АҚШ Эронга ҳаво зарбалари бердиҲўрмуз бўғозида янги уруш остонаси: АҚШ Эронга ҳаво зарбалари бердиБугун, 10:51Отаси поездда, қизалоқ эса перронда ёлғиз қолиб кетдиОтаси поездда, қизалоқ эса перронда ёлғиз қолиб кетдиБугун, 10:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди