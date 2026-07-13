Жоан Лапорта Лионель Месси ва Ламине Ямалнинг ЖЧ-2026dagi ўйинига юқори баҳо берди
"Барселона" клуби президенти Жоан Лапорта Шимолий Америка майдонларида ўтаётган 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги воқеалар ривожига муносабат билдирди. Клуб раҳбари айниқса Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси ва каталонияликларнинг ёш иқтидорлари кўрсатаётган ўйинлардан ҳайратда эканини яширмади. Ҳозирда Далласда бўлиб турган Лапорта турнирнинг ҳал қилувчи паллалари олдидан ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Лионель Месси 39 ёшда бўлишига қарамай, мазкур мусобақанинг ҳақиқий қаҳрамонига айланиб улгурди. Интер Миами ҳужумчиси олтита ўйинда саккизта гол уриб, тўпурарлар пойгасида пешқадамлик қилмоқда. Goal.com нашри хабарига кўра, Лапорта Мессининг жисмоний ҳолати ва унинг Аргентина терма жамоасидаги етакчилик хусусиятларини "фавқулодда ҳодиса" деб атаган. Месси ушбу турнирда Жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурарга ҳам айланиб олди (21 та гол).
Месси ва янги авлод вакиллари"Мессининг Жаҳон чемпионатидаги иштироки шунчаки ақлбовар қилмас даражада. Саккизта гол, уларнинг баъзилари жуда юқори маҳорат билан урилди. Унинг истеъдоди ҳамон порламоқда. Аргентина терма жамоаси Месси учун ўйнамоқда ва улар яхлит бир бутунликни ташкил қилади. Лео каби футболчига эга бўлгани учун ҳам уларнинг омади чопган", — дея таъкидлади Жоан Лапорта.
Президент, шунингдек, "Барселона"нинг амалдаги футболчилари, хусусан, Испания терма жамоаси сафида порлаётган Ламине Ямал ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, клуб тарбияланувчиларининг халқаро майдондаги муваффақияти Каталония институти учун катта ғурур манбаидир. Ламине Ямал турнир давомида бир неча бор учрашувнинг энг яхши футболчиси (MVP) деб топилгани алоҳида қайд этилди.
"Мен Жаҳон чемпионатида иштирок этаётган барча 'Барса' футболчиларини тўлиқ қўллаб-қувватлайман. Уларнинг муваффақияти — бизнинг муваффақиятимиздир. Ламине ажойиб турнир ўтказмоқда, шунингдек, Педри, Дани Олмо ва Пау Кубарси ҳам ўзларини жуда яхши кўрсатишмоқда", — деди клуб раҳбари.
Лапорта суҳбат давомида жорий ёзда "Нюкасл"дан "Барселона"га кўчиб ўтган Антонй Гордон ҳақида ҳам ижобий фикрлар билдирди. Англия терма жамоаси сафида ярим финалга қадар етиб борган Гордон ўзининг креатив ҳаракатлари билан президентнинг эътиборига тушган. Бу эса янги мавсум олдидан каталониялик мухлислар учун ижобий сигнал сифатида қабул қилинмоқда.
…