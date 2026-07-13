Жоан Лапорта Лионель Месси ва Ламине Ямалнинг ЖЧ-2026dagi ўйинига юқори баҳо берди

·0·Спорт
Жоан Лапорта Лионель Месси ва Ламине Ямалнинг ЖЧ-2026dagi ўйинига юқори баҳо берди

"Барселона" клуби президенти Жоан Лапорта Шимолий Америка майдонларида ўтаётган 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги воқеалар ривожига муносабат билдирди. Клуб раҳбари айниқса Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси ва каталонияликларнинг ёш иқтидорлари кўрсатаётган ўйинлардан ҳайратда эканини яширмади. Ҳозирда Далласда бўлиб турган Лапорта турнирнинг ҳал қилувчи паллалари олдидан ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Лионель Месси 39 ёшда бўлишига қарамай, мазкур мусобақанинг ҳақиқий қаҳрамонига айланиб улгурди. Интер Миами ҳужумчиси олтита ўйинда саккизта гол уриб, тўпурарлар пойгасида пешқадамлик қилмоқда. Goal.com нашри хабарига кўра, Лапорта Мессининг жисмоний ҳолати ва унинг Аргентина терма жамоасидаги етакчилик хусусиятларини "фавқулодда ҳодиса" деб атаган. Месси ушбу турнирда Жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурарга ҳам айланиб олди (21 та гол).

Месси ва янги авлод вакиллари

"Мессининг Жаҳон чемпионатидаги иштироки шунчаки ақлбовар қилмас даражада. Саккизта гол, уларнинг баъзилари жуда юқори маҳорат билан урилди. Унинг истеъдоди ҳамон порламоқда. Аргентина терма жамоаси Месси учун ўйнамоқда ва улар яхлит бир бутунликни ташкил қилади. Лео каби футболчига эга бўлгани учун ҳам уларнинг омади чопган", — дея таъкидлади Жоан Лапорта.

Президент, шунингдек, "Барселона"нинг амалдаги футболчилари, хусусан, Испания терма жамоаси сафида порлаётган Ламине Ямал ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, клуб тарбияланувчиларининг халқаро майдондаги муваффақияти Каталония институти учун катта ғурур манбаидир. Ламине Ямал турнир давомида бир неча бор учрашувнинг энг яхши футболчиси (MVP) деб топилгани алоҳида қайд этилди.

"Мен Жаҳон чемпионатида иштирок этаётган барча 'Барса' футболчиларини тўлиқ қўллаб-қувватлайман. Уларнинг муваффақияти — бизнинг муваффақиятимиздир. Ламине ажойиб турнир ўтказмоқда, шунингдек, Педри, Дани Олмо ва Пау Кубарси ҳам ўзларини жуда яхши кўрсатишмоқда", — деди клуб раҳбари.

Лапорта суҳбат давомида жорий ёзда "Нюкасл"дан "Барселона"га кўчиб ўтган Антонй Гордон ҳақида ҳам ижобий фикрлар билдирди. Англия терма жамоаси сафида ярим финалга қадар етиб борган Гордон ўзининг креатив ҳаракатлари билан президентнинг эътиборига тушган. Бу эса янги мавсум олдидан каталониялик мухлислар учун ижобий сигнал сифатида қабул қилинмоқда.

Лионель МессиЖоан ЛапортаБарселонаЛамине ЯмалЖЧ-2026
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Родри Ламине Ямални хотиржамликка чақирди: Испания юлдузи босим остида қолмоқдами?Родри Ламине Ямални хотиржамликка чақирди: Испания юлдузи босим остида қолмоқдами?Бугун, 15:11Жоан Лапорта Рафинья ва Карим Адееми трансфери борасидаги режаларни очиқладиЖоан Лапорта Рафинья ва Карим Адееми трансфери борасидаги режаларни очиқладиБугун, 14:51Джаррод Боуэн кутилмаган қарорга келди: Ливерпул ва Астон Вилла таклифлари рад этиладими?Джаррод Боуэн кутилмаган қарорга келди: Ливерпул ва Астон Вилла таклифлари рад этиладими?Бугун, 14:37Флориан Виртс учун синов даври: Ливерпул юлдузи 116 миллион фунтни оқлай оладимиФлориан Виртс учун синов даври: Ливерпул юлдузи 116 миллион фунтни оқлай оладимиБугун, 14:14Барселона Хулиан Альварес учун курашда Атлетико Мадридга шарт қўйдиБарселона Хулиан Альварес учун курашда Атлетико Мадридга шарт қўйдиБугун, 13:56Неймар терма жамоадаги фаолиятини якунлаб, Лас-Вегасда покер ўйнашга киришдиНеймар терма жамоадаги фаолиятини якунлаб, Лас-Вегасда покер ўйнашга киришдиБугун, 13:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди