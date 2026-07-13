Дубай шоколадидан кейин навбат Тошкент оши шоколадига келди! Таъми кутилгандек чиқдими?
Дубай шоколади атрофидаги шов-шувлардан кейин ошпазлар янги тажрибага қўл уришди. Бу сафар улар шоколадни ҳақиқий Тошкент оши билан бирлаштиришга қарор қилди.
Тажриба учун Қозоғистон шоколади олинди. Қолипга эритилган иссиқ шоколад қуйилди, ичига эса ошнинг асосий маҳсулотлари, гуруч, гўшт ва бедана тухумлари солинди.
Натижада кўриниши оддий шоколадга ўхшайдиган, аммо ичида ош бўлган ноодатий десерт пайдо бўлди. Уни татиб кўриш жараёни эса ҳар кимда ҳар хил таассурот қолдирди.
Қандолатчи қизга бу ғалати аралашма ёққан. У шоколад ва ош таъми кутилганидан қизиқроқ чиққанини айтган. Аммо тажрибада қатнашган йигит бундай таъмга чидай олмаган ва ширинликни татиб кўргач, пакет излаб кетган.
Ижтимоий тармоқларда бу каби кулинар тажрибалар кўпинча муҳокамага сабаб бўлади. Тошкент оши солинган шоколад ҳам шундай ғоялардан бири сифатида эътибор тортмоқда.
…