SpaceX Starship учун янгиланган улкан тутқичлар механизмини намойиш этди
Илон Маск асос солган SpaceX компанияси ўзининг энг қудратли Starship ракета тизими учун мўлжалланган янгиланган старт майдончасининг ишлаш жараёнини кўрсатди. Техасдаги Starbase космодромида ўрнатилган Орбитал Лаунч Моунт (ОЛМ) деб номланувчи ушбу қурилма ракетанинг хавфсиз парвозини таъминлашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Интернет тармоқларида тарқалган видеолавҳаларда Super Heavy тезлаткичини старт олдидан ушлаб турувчи улкан механик "панжалар" — қисқичлар тизимининг синхрон ҳаракати акс этган. Ушбу механизм ракета двигателлари тўлиқ қувватга чиққунга қадар уни ерда ушлаб туриш ва керакли сонияда қўйиб юбориш вазифасини бажаради.
Технологик мураккаблик ва хавфсизликixbt.com маълумотига кўра, мазкур ҳалқасимон тизим Super Heavy биринчи поғонасининг асоси атрофида жойлашган. У 33 та Raptor двигатели бир вақтнинг ўзида ишга тушганда ҳосил бўладиган улкан босим ва тебранишларга бардош бериши керак. Двигателлар барқарор ишлай бошлаган лаҳзада, қисқичлар бир вақтда очилади ва ракетага зарар етказмаслик учун тезлик билан четга сурилади.
Ушбу модернизация қилинган старт столи аввалги синовларда аниқланган камчиликларни бартараф этиш ва парвоз жараёнини янада ишончли қилиш мақсадида яратилган. SpaceX муҳандислари ҳар бир сония ва миллиметр муҳим бўлган ушбу жараённи автоматлаштириш устида узоқ вақт иш олиб боришган.
Навбатдаги парвозга тайёргарликЯқинда компания Super Heavy V3 русумли биринчи поғонанинг оловли синовлари (статик фире тест) акс этган юқори сифатли фото ва видеоларни ҳам эълон қилган эди. Бу синовлар ракетанинг парвозга шайлигини текширишнинг якуний босқичларидан бири ҳисобланади.
SpaceX берган расмий баёнотга кўра, Starship тизимининг навбатдаги, яни 13-синов парвози жорий йилнинг 16-июль санасида бўлиб ўтиши кутилмоқда. Мазкур парвоз доирасида нафақат ракетанинг кўтарилиши, балки унинг турли қисмларини қайта қўндириш технологиялари ҳам синовдан ўтказилади.
Starship лойиҳаси инсониятни Ой ва Марсга етказишни мақсад қилган энг улкан космик дастурлардан бири бўлиб, унинг ҳар бир муваффақиятли синови космик туризм ва сайёралараро парвозлар даврини яқинлаштиради. Ўзбекистонлик космик технология ихлосмандлари учун ҳам ушбу жараёнлар қизиқарли, чунки бундай ютуқлар глобал интернет қамрови ва сунъий йўлдош алоқаси ривожига бевосита таъсир кўрсатади.
…