SpaceX Starship учун янгиланган улкан тутқичлар механизмини намойиш этди

·21·Техно
SpaceX Starship учун янгиланган улкан тутқичлар механизмини намойиш этди

Илон Маск асос солган SpaceX компанияси ўзининг энг қудратли Starship ракета тизими учун мўлжалланган янгиланган старт майдончасининг ишлаш жараёнини кўрсатди. Техасдаги Starbase космодромида ўрнатилган Орбитал Лаунч Моунт (ОЛМ) деб номланувчи ушбу қурилма ракетанинг хавфсиз парвозини таъминлашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Интернет тармоқларида тарқалган видеолавҳаларда Super Heavy тезлаткичини старт олдидан ушлаб турувчи улкан механик "панжалар" — қисқичлар тизимининг синхрон ҳаракати акс этган. Ушбу механизм ракета двигателлари тўлиқ қувватга чиққунга қадар уни ерда ушлаб туриш ва керакли сонияда қўйиб юбориш вазифасини бажаради.

Технологик мураккаблик ва хавфсизлик

ixbt.com маълумотига кўра, мазкур ҳалқасимон тизим Super Heavy биринчи поғонасининг асоси атрофида жойлашган. У 33 та Raptor двигатели бир вақтнинг ўзида ишга тушганда ҳосил бўладиган улкан босим ва тебранишларга бардош бериши керак. Двигателлар барқарор ишлай бошлаган лаҳзада, қисқичлар бир вақтда очилади ва ракетага зарар етказмаслик учун тезлик билан четга сурилади.

Ушбу модернизация қилинган старт столи аввалги синовларда аниқланган камчиликларни бартараф этиш ва парвоз жараёнини янада ишончли қилиш мақсадида яратилган. SpaceX муҳандислари ҳар бир сония ва миллиметр муҳим бўлган ушбу жараённи автоматлаштириш устида узоқ вақт иш олиб боришган.

Навбатдаги парвозга тайёргарлик

Яқинда компания Super Heavy V3 русумли биринчи поғонанинг оловли синовлари (статик фире тест) акс этган юқори сифатли фото ва видеоларни ҳам эълон қилган эди. Бу синовлар ракетанинг парвозга шайлигини текширишнинг якуний босқичларидан бири ҳисобланади.

SpaceX берган расмий баёнотга кўра, Starship тизимининг навбатдаги, яни 13-синов парвози жорий йилнинг 16-июль санасида бўлиб ўтиши кутилмоқда. Мазкур парвоз доирасида нафақат ракетанинг кўтарилиши, балки унинг турли қисмларини қайта қўндириш технологиялари ҳам синовдан ўтказилади.

Starship лойиҳаси инсониятни Ой ва Марсга етказишни мақсад қилган энг улкан космик дастурлардан бири бўлиб, унинг ҳар бир муваффақиятли синови космик туризм ва сайёралараро парвозлар даврини яқинлаштиради. Ўзбекистонлик космик технология ихлосмандлари учун ҳам ушбу жараёнлар қизиқарли, чунки бундай ютуқлар глобал интернет қамрови ва сунъий йўлдош алоқаси ривожига бевосита таъсир кўрсатади.

SpaceXStarshipИлон МаскТехнологияКосмос
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Max миллий мессенжерида Аэрофлот авиачипталарини сотиб олиш имконияти яратилдиMax миллий мессенжерида Аэрофлот авиачипталарини сотиб олиш имконияти яратилдиБугун, 15:59Ўзбекистоннинг Max мессенжерида каналларга изоҳ қолдириш функцияси ишга тушдиЎзбекистоннинг Max мессенжерида каналларга изоҳ қолдириш функцияси ишга тушдиБугун, 14:59S7 авиакомпанияси ва ОАК ўртасида Ту-214 самолётлари бўйича музокаралар давом этмоқдаS7 авиакомпанияси ва ОАК ўртасида Ту-214 самолётлари бўйича музокаралар давом этмоқдаБугун, 14:256 млн долларлик имконият: стартаплар учун катта танлов...6 млн долларлик имконият: стартаплар учун катта танлов...Бугун, 14:22Apple M7 Ultra чипи рекорд даражадаги 1,5 терабайт тезкор хотирани қўллаб-қувватлайдиApple M7 Ultra чипи рекорд даражадаги 1,5 терабайт тезкор хотирани қўллаб-қувватлайдиБугун, 13:58Apple iPhone 20 устида иш бошлади: Юбилей смартфони бутунлай ўзгача кўриниш оладиApple iPhone 20 устида иш бошлади: Юбилей смартфони бутунлай ўзгача кўриниш оладиБугун, 13:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди