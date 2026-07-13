Lexus янги электр суперкарида ички ёнув двигатели вибрациясини тикламоқчи

·17·Авто
Lexus янги электр суперкарида ички ёнув двигатели вибрациясини тикламоқчи

Япония автосаноатининг етакчи вакилларидан бири бўлган Lexus бренди ўзининг бўлажак электр суперкари орқали ҳайдовчиларга мутлақо янги тажрибани тақдим этишга тайёрланмоқда. Компания муҳандислари афсонавий ЛФА моделининг вориси бўлиши кутилаётган янги электрокарда нафақат двигател овозини, балки унинг механик тебранишларини ҳам сунъий равишда тиклаш устида иш олиб бормоқда. Бу ҳақда ixbt.com нашри хабар берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Lexus вакилларининг таъкидлашича, лойиҳадан кўзланган асосий мақсад шунчаки динамиклар орқали шовқин чиқариш эмас, балки автомобилни янада "жонли" ҳис қилишга ёрдам берувчи сенсорли алоқани яратишдир. Бу тизим ҳайдовчига худди анъанавий ички ёнув двигателига эга суперкарни бошқараётгандек туйғуни беради ва йўл билан узвий боғлиқликни таъминлайди.

Технологик инқилоб: Қаттиқ танали батареялар

Янги суперкарнинг энг муҳим техник хусусиятларидан бири бу Toyota ва бошқа Япония брендлари ҳамкорликда ишлаб чиқаётган қаттиқ танали (солид-стате) батареялардир. Ушбу технология ҳозирги литий-ионли аккумуляторларга қараганда анча юқори энергия зичлиги ва тезроқ қувватланиш имкониятини беради, бу эса спорт автомобиллари учун жуда муҳим кўрсаткич ҳисобланади.

Автомобилнинг концептуал версияси илк бор 2021-йил декабрь ойида кенг жамоатчиликка намойиш этилган эди. Ўшандан бери муҳандислар моделнинг динамик хусусиятларини ва бошқарув тизимини такомиллаштириш устида ишламоқда. Янги технология туфайли Lexus электр двигателларнинг сокинлигини сақлаб қолган ҳолда, ҳайдовчига керакли пайтда адреналини оширувчи вибрацияларни узатишга қодир бўлади.

Маълум қилинишича, янги авлод ЛФА моделининг серияли ишлаб чиқариладиган версияси жорий йилнинг охирида ёки 2025-йилнинг бошида тақдим этилиши кутилмоқда. Бу модел нафақат Lexus, балки бутун Toyota концерни учун электромобиллар сегментидаги технологик флагман вазифасини ўтайди.

Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам премиум сегментдаги электромобилларга қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, Lexus брендининг бундай инновацион ёндашуви классик автомобил ишқибозлари учун жуда жозибали кўриниши мумкин. Чунки аксарият ҳайдовчилар электромобилларни "ҳиссиз" деб ҳисоблашади ва айнан двигател вибрацияси ҳамда овози етишмаслигидан шикоят қилишади.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Lexus электр даврига ўтишда ўзининг спорт меросидан воз кечмоқчи эмас. Аксинча, замонавий технологиялар ёрдамида анъанавий ҳайдаш завқини янги даражага олиб чиқишни мақсад қилган. Ушбу суперкар бозорда Tesla Роадстер ва бошқа юқори унумдорликка эга электромобиллар билан рақобатга киришиши кутилмоқда.

LexusСуперкарЭлектромобилТехнологияАвто
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гоодвоод фестивали: V12 двигателлари ва сунъий овозли электромобиллар тўқнашувиГоодвоод фестивали: V12 двигателлари ва сунъий овозли электромобиллар тўқнашувиБугун, 16:24Porsche компанияси афсонавий Macan кроссоверини ишлаб чиқаришни тўхтатмоқдаPorsche компанияси афсонавий Macan кроссоверини ишлаб чиқаришни тўхтатмоқдаБугун, 14:25399 мингдан ортиқ огоҳлантириш: йўлларда қайси қоида кўп бузилди?399 мингдан ортиқ огоҳлантириш: йўлларда қайси қоида кўп бузилди?Бугун, 13:05Audi Q3 иккинчи авлоди: Ҳамёнбоп нархда ҳашаматли кроссовер сотиб олиш бўйича тавсияларAudi Q3 иккинчи авлоди: Ҳамёнбоп нархда ҳашаматли кроссовер сотиб олиш бўйича тавсияларБугун, 09:30Купе автомобиллар даври якунланмоқдами: Mercedes-Benz, BMW ва Audi мисолида таҳлилКупе автомобиллар даври якунланмоқдами: Mercedes-Benz, BMW ва Audi мисолида таҳлилБугун, 08:23Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятларToyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятларБугун, 05:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари