Lexus янги электр суперкарида ички ёнув двигатели вибрациясини тикламоқчи
Япония автосаноатининг етакчи вакилларидан бири бўлган Lexus бренди ўзининг бўлажак электр суперкари орқали ҳайдовчиларга мутлақо янги тажрибани тақдим этишга тайёрланмоқда. Компания муҳандислари афсонавий ЛФА моделининг вориси бўлиши кутилаётган янги электрокарда нафақат двигател овозини, балки унинг механик тебранишларини ҳам сунъий равишда тиклаш устида иш олиб бормоқда. Бу ҳақда ixbt.com нашри хабар берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Lexus вакилларининг таъкидлашича, лойиҳадан кўзланган асосий мақсад шунчаки динамиклар орқали шовқин чиқариш эмас, балки автомобилни янада "жонли" ҳис қилишга ёрдам берувчи сенсорли алоқани яратишдир. Бу тизим ҳайдовчига худди анъанавий ички ёнув двигателига эга суперкарни бошқараётгандек туйғуни беради ва йўл билан узвий боғлиқликни таъминлайди.
Технологик инқилоб: Қаттиқ танали батареяларЯнги суперкарнинг энг муҳим техник хусусиятларидан бири бу Toyota ва бошқа Япония брендлари ҳамкорликда ишлаб чиқаётган қаттиқ танали (солид-стате) батареялардир. Ушбу технология ҳозирги литий-ионли аккумуляторларга қараганда анча юқори энергия зичлиги ва тезроқ қувватланиш имкониятини беради, бу эса спорт автомобиллари учун жуда муҳим кўрсаткич ҳисобланади.
Автомобилнинг концептуал версияси илк бор 2021-йил декабрь ойида кенг жамоатчиликка намойиш этилган эди. Ўшандан бери муҳандислар моделнинг динамик хусусиятларини ва бошқарув тизимини такомиллаштириш устида ишламоқда. Янги технология туфайли Lexus электр двигателларнинг сокинлигини сақлаб қолган ҳолда, ҳайдовчига керакли пайтда адреналини оширувчи вибрацияларни узатишга қодир бўлади.
Маълум қилинишича, янги авлод ЛФА моделининг серияли ишлаб чиқариладиган версияси жорий йилнинг охирида ёки 2025-йилнинг бошида тақдим этилиши кутилмоқда. Бу модел нафақат Lexus, балки бутун Toyota концерни учун электромобиллар сегментидаги технологик флагман вазифасини ўтайди.
Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам премиум сегментдаги электромобилларга қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, Lexus брендининг бундай инновацион ёндашуви классик автомобил ишқибозлари учун жуда жозибали кўриниши мумкин. Чунки аксарият ҳайдовчилар электромобилларни "ҳиссиз" деб ҳисоблашади ва айнан двигател вибрацияси ҳамда овози етишмаслигидан шикоят қилишади.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Lexus электр даврига ўтишда ўзининг спорт меросидан воз кечмоқчи эмас. Аксинча, замонавий технологиялар ёрдамида анъанавий ҳайдаш завқини янги даражага олиб чиқишни мақсад қилган. Ушбу суперкар бозорда Tesla Роадстер ва бошқа юқори унумдорликка эга электромобиллар билан рақобатга киришиши кутилмоқда.
…