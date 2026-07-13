Гоодвоод фестивали: V12 двигателлари ва сунъий овозли электромобиллар тўқнашуви

·23·Авто
Гоодвоод фестивали: V12 двигателлари ва сунъий овозли электромобиллар тўқнашуви

Буюк Британияда бўлиб ўтган анъанавий Гоодвоод тезлик фестивали (Фестивал оф Спеед) жаҳон автомобил саноатидаги кескин ўзгаришларни кўрсатиб берувчи ўзига хос майдонга айланди. Бу йилги тадбирда классик V12 двигателларининг ҳайқириғи ва янги авлод электромобилларининг сунъий генерация қилинган товушлари ўртасидаги рақобат яққол кўзга ташланди. Ушбу ҳолат автоишқибозлар ва ишлаб чиқарувчилар ўртасидаги энг долзарб муаммони — электр транспортига ўтишда ҳиссиётларни қандай сақлаб қолиш масаласини ўртага ташлади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Гудвуд фестивали нафақат тезлик намойиши, балки саноатнинг ҳозирги ҳолатини баҳолаш учун энг қулай нуқта ҳисобланади. Ixbt.com нашрининг ёзишича, Ричмонд герцоги ҳудудида жойлашган кўргазма майдонларида анъанавий брендларнинг ўз меросига содиқлиги ва Хитой компанияларининг тобора ортиб бораётган ишончи яққол намоён бўлди. Айниқса, BYD компаниясининг улкан стенди ва МГ ҳамда Лепас каби брендларнинг фаоллиги Европа бозоридаги кучлар нисбати ўзгараётганидан далолат беради.

Хитой экспансияси ва анъаналар кураши

Хитой автогигантлари, хусусан BYD, ўзининг кенг кўламли иштироки билан Ғарб ишлаб чиқарувчиларига жиддий сигнал юборди. Агар илгари Гоодвоод фақат Британия ва Европа спорткарлари маскани бўлган бўлса, бугунги кунда Осиё технологиялари тадбирнинг ажралмас қисмига айланган. Бироқ, технологик устунликка қарамай, электромобиллар ҳали ҳам битта муҳим жиҳатда — ҳайдовчига бериладиган акустик завқ масаласида оқсамоқда.

Кўргазма давомида кўплаб ташриф буюрувчилар классик Ferrari ёки Lamborghini моделларининг V12 двигателлари чиқараётган табиий овоз билан электромобилларнинг динамиклар орқали узатилаётган сунъий шовқинини солиштириш имконига эга бўлишди. Мутахассисларнинг фикрича, юқори унумдорликка эга электромобиллар (Performance EV) учун ҳиссий боғлиқликни яратиш энг катта тўсиқ бўлиб қолмоқда. Сунъий овоз қанчалик мукаммал бўлмасин, у механик двигателнинг жонли вибрациясини ўрнини боса олмаяпти.

Ҳиссиётлар ва технология мувозанати

Электромобиллар динамика ва тезланиш бўйича ички ёнув двигателли машиналардан ўзиб кетган бўлса-да, Гоодвоод фестивали шуни кўрсатдики, тезликнинг ўзи етарли эмас. Автомобил ишқибозлари учун овоз ва механик алоқа ҳайдаш тажрибасининг ажралмас қисмидир. Шу сабабли, кўплаб брендлар ҳозирда ўз электромобилларига витес қутиси имитацияси ва мураккаб акустик тизимларни жорий этиш устида ишламоқда.

Ўзбекистон бозори учун ҳам ушбу тенденция жуда долзарб. Мамлакатимизда BYD каби брендларнинг электромобиллари оммалашиб бораётган бир пайтда, истеъмолчилар орасида ҳали ҳам анъанавий двигателларнинг "характери"га бўлган интилиш кучли. Гоодвоод тажрибаси шуни кўрсатадики, келажакда фақатгина тезкор эмас, балки ҳайдовчи билан ҳиссий тилда гаплаша оладиган электромобиллар ғолиб бўлади.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Гоодвоод Фестивал оф Спеед саноатдаги ўтиш даврининг кўзгуси бўлди. Бир томонда ўн йиллик анъаналарга эга, шовқинли ва эҳтиросли классика, иккинчи томонда эса жимжит, технологик, аммо бироз "совуқ" электр келажаги. Ишлаб чиқарувчилар ушбу икки дунё ўртасидаги олтин ўрталиқни топишлари шарт, акс ҳолда юқори унумдорликка эга автомобиллар шунчаки тез ҳаракатланувчи гаджетларга айланиб қолиши ҳеч гап эмас.

ГоодвоодBYDV12ЭлектромобилАвтосаноат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lexus янги электр суперкарида ички ёнув двигатели вибрациясини тикламоқчиLexus янги электр суперкарида ички ёнув двигатели вибрациясини тикламоқчиБугун, 16:24Porsche компанияси афсонавий Macan кроссоверини ишлаб чиқаришни тўхтатмоқдаPorsche компанияси афсонавий Macan кроссоверини ишлаб чиқаришни тўхтатмоқдаБугун, 14:25399 мингдан ортиқ огоҳлантириш: йўлларда қайси қоида кўп бузилди?399 мингдан ортиқ огоҳлантириш: йўлларда қайси қоида кўп бузилди?Бугун, 13:05Audi Q3 иккинчи авлоди: Ҳамёнбоп нархда ҳашаматли кроссовер сотиб олиш бўйича тавсияларAudi Q3 иккинчи авлоди: Ҳамёнбоп нархда ҳашаматли кроссовер сотиб олиш бўйича тавсияларБугун, 09:30Купе автомобиллар даври якунланмоқдами: Mercedes-Benz, BMW ва Audi мисолида таҳлилКупе автомобиллар даври якунланмоқдами: Mercedes-Benz, BMW ва Audi мисолида таҳлилБугун, 08:23Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятларToyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятларБугун, 05:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари