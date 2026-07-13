Гоодвоод фестивали: V12 двигателлари ва сунъий овозли электромобиллар тўқнашуви
Буюк Британияда бўлиб ўтган анъанавий Гоодвоод тезлик фестивали (Фестивал оф Спеед) жаҳон автомобил саноатидаги кескин ўзгаришларни кўрсатиб берувчи ўзига хос майдонга айланди. Бу йилги тадбирда классик V12 двигателларининг ҳайқириғи ва янги авлод электромобилларининг сунъий генерация қилинган товушлари ўртасидаги рақобат яққол кўзга ташланди. Ушбу ҳолат автоишқибозлар ва ишлаб чиқарувчилар ўртасидаги энг долзарб муаммони — электр транспортига ўтишда ҳиссиётларни қандай сақлаб қолиш масаласини ўртага ташлади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Гудвуд фестивали нафақат тезлик намойиши, балки саноатнинг ҳозирги ҳолатини баҳолаш учун энг қулай нуқта ҳисобланади. Ixbt.com нашрининг ёзишича, Ричмонд герцоги ҳудудида жойлашган кўргазма майдонларида анъанавий брендларнинг ўз меросига содиқлиги ва Хитой компанияларининг тобора ортиб бораётган ишончи яққол намоён бўлди. Айниқса, BYD компаниясининг улкан стенди ва МГ ҳамда Лепас каби брендларнинг фаоллиги Европа бозоридаги кучлар нисбати ўзгараётганидан далолат беради.
Хитой экспансияси ва анъаналар курашиХитой автогигантлари, хусусан BYD, ўзининг кенг кўламли иштироки билан Ғарб ишлаб чиқарувчиларига жиддий сигнал юборди. Агар илгари Гоодвоод фақат Британия ва Европа спорткарлари маскани бўлган бўлса, бугунги кунда Осиё технологиялари тадбирнинг ажралмас қисмига айланган. Бироқ, технологик устунликка қарамай, электромобиллар ҳали ҳам битта муҳим жиҳатда — ҳайдовчига бериладиган акустик завқ масаласида оқсамоқда.
Кўргазма давомида кўплаб ташриф буюрувчилар классик Ferrari ёки Lamborghini моделларининг V12 двигателлари чиқараётган табиий овоз билан электромобилларнинг динамиклар орқали узатилаётган сунъий шовқинини солиштириш имконига эга бўлишди. Мутахассисларнинг фикрича, юқори унумдорликка эга электромобиллар (Performance EV) учун ҳиссий боғлиқликни яратиш энг катта тўсиқ бўлиб қолмоқда. Сунъий овоз қанчалик мукаммал бўлмасин, у механик двигателнинг жонли вибрациясини ўрнини боса олмаяпти.
Ҳиссиётлар ва технология мувозанатиЭлектромобиллар динамика ва тезланиш бўйича ички ёнув двигателли машиналардан ўзиб кетган бўлса-да, Гоодвоод фестивали шуни кўрсатдики, тезликнинг ўзи етарли эмас. Автомобил ишқибозлари учун овоз ва механик алоқа ҳайдаш тажрибасининг ажралмас қисмидир. Шу сабабли, кўплаб брендлар ҳозирда ўз электромобилларига витес қутиси имитацияси ва мураккаб акустик тизимларни жорий этиш устида ишламоқда.
Ўзбекистон бозори учун ҳам ушбу тенденция жуда долзарб. Мамлакатимизда BYD каби брендларнинг электромобиллари оммалашиб бораётган бир пайтда, истеъмолчилар орасида ҳали ҳам анъанавий двигателларнинг "характери"га бўлган интилиш кучли. Гоодвоод тажрибаси шуни кўрсатадики, келажакда фақатгина тезкор эмас, балки ҳайдовчи билан ҳиссий тилда гаплаша оладиган электромобиллар ғолиб бўлади.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Гоодвоод Фестивал оф Спеед саноатдаги ўтиш даврининг кўзгуси бўлди. Бир томонда ўн йиллик анъаналарга эга, шовқинли ва эҳтиросли классика, иккинчи томонда эса жимжит, технологик, аммо бироз "совуқ" электр келажаги. Ишлаб чиқарувчилар ушбу икки дунё ўртасидаги олтин ўрталиқни топишлари шарт, акс ҳолда юқори унумдорликка эга автомобиллар шунчаки тез ҳаракатланувчи гаджетларга айланиб қолиши ҳеч гап эмас.
…