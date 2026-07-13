Аргентинага қарши петиция: Месси атрофида янги можаро...
ЖЧ-2026 ҳал қилувчи босқичига яқинлашган сари Аргентина терма жамоаси атрофидаги баҳслар янада кучаймоқда. Интернетда Лионель Месси ва унинг жамоасини мусобақадан четлатишни талаб қилган петиция пайдо бўлди ва у футбол мухлислари орасида катта муҳокамага сабаб бўлмоқда.
Петицияда нима талаб қилинмоқда?
Мазкур петиция argentinaout.com сайтида жойлаштирилган. Унда ФИФА ва ҳакамлар Аргентина терма жамоасига нисбатан “ёқимли муносабатда” бўлаётгани даъво қилинган.
Петиция матнида Аргентинани ЖЧ-2026дан четлатиш ва бошқа жамоаларга “тенг имконият бериш” талаб қилинган.
“Агар ғолиб олдиндан аниқ бўлса, қолган дунё чемпионатда нега иштирок этиши керак?” — дейилади мурожаатда.
Сайтда петицияни миллионлаб одамлар қўллаб-қувватлагани кўрсатилган. Бироқ бу рақамлар мустақил манбалар томонидан расман тасдиқлангани йўқ.
Нега мухлислар норози?
Ижтимоий тармоқларда айрим мухлислар ЖЧ-2026 давомида Аргентина фойдасига баҳсли қарорлар кўп бўлганини иддао қилмоқда.
Улар, хусусан, Мессининг гуруҳ босқичида Алжирга қарши ўйинда қизил карточка олмаганини, плей-оффда эса аргентиналикларга нисбатан енгилроқ рақиблар тўғри келганини мисол сифатида келтирмоқда.
Бундан ташқари, Мисрга қарши 1/8 финал баҳси ҳам катта мунозараларга сабаб бўлган. Ўша ўйинда Аргентина 0:2 ҳисобида ортда бораётганига қарамай, якунда 3:2 ҳисобида ғалаба қозонган эди.
Аргентина йўли қандай кечди?
Аргентина терма жамоаси плей-оффда жуда драматик ўйинлар ўтказди.
Босқич
Рақиб
Натижа
1/16 финал
Кабо-Верде
3:2, қўшимча дақиқаларда
1/8 финал
Миср
3:2, камбэк
1/4 финал
Швейцария
3:1, қўшимча вақтда
Яримфинал
Англия
15 июль
Бу натижалар Аргентина мухлислари учун характер ва тажриба намойиши бўлса, танқидчилар учун янги саволларга сабаб бўлмоқда.
ФИФАга нисбатан айбловлар исботланганми?
Ҳозирча ФИФА ёки ҳакамлар Аргентина фойдасига атайлаб қарор чиқаргани ҳақида расмий исбот йўқ.
Шунинг учун петициядаги фикрлар мухлислар норозилиги ва интернетдаги баҳслар сифатида баҳоланиши керак. Футболда баҳсли қарорлар ҳар доим бўлади, айниқса гап Месси, Аргентина ва жаҳон чемпионати яримфинали ҳақида кетса, ҳар бир эпизод катта микроскоп остига тушади.
Бироқ миллионлаб мухлислар бу мавзуда гапираётгани ФИФА учун ҳам сигнал: турнир шаффофлиги ва ҳакамлар қарорларига ишонч масаласи яна кун тартибига чиқди.
Месси омили баҳсни янада қизитмоқда
Лионель Месси ЖЧ-2026да ҳам Аргентина терма жамоасининг асосий фигураларидан бири бўлиб қолмоқда. Унинг номи ҳар бир баҳсли эпизодда марказга чиқмоқда.
Танқидчилар Мессига нисбатан ҳакамлар юмшоқроқ муносабатда бўлаётганини айтса, унинг тарафдорлари буни оддий ҳасад ва футбол тарихидаги энг буюк ўйинчилардан бирига нисбатан босим сифатида кўрмоқда.
Ҳақиқат эса майдонда билинади: Аргентина ҳали финалга чиққани йўқ ва олдинда Англияга қарши оғир яримфинал турибди.
Англия билан ўйин олдидан босим ошди
15 июль куни Аргентина терма жамоаси ЖЧ-2026 яримфиналида Англияга қарши майдонга тушади. Бу ўйин шундоқ ҳам турнирнинг энг катта қарама-қаршиликларидан бири эди.
Энди эса петиция, ҳакамлар атрофидаги баҳслар ва Мессига қаратилган танқидлар учрашув атрофидаги босимни янада кучайтирди.
Англия учун бу финалга чиқиш имконияти. Аргентина учун эса нафақат финал йўлланмаси, балки ўз ғалабалари атрофидаги шубҳаларга майдонда жавоб бериш имконияти.
Интернетдаги петиция нимани ўзгартиради?
Бундай онлайн петициялар одатда ФИФА қарорларига бевосита таъсир қилмайди. Терма жамоани мусобақадан четлатиш учун расмий қоидабузарлик, интизомий иш ёки аниқ ҳуқуқий асос бўлиши керак.
Шунинг учун Аргентинани фақат интернетдаги имзолар сабаб ЖЧдан чиқариб юбориш амалда деярли имконсиз.
Лекин петициянинг шов-шуви бошқа нарсани кўрсатмоқда: мухлислар ҳакамлик, VAR ва турнир шаффофлиги бўйича жавобларни қаттиқроқ талаб қила бошлади.
Асосий жавоб майдонда бўлади
Аргентина атрофидаги баҳслар ҳали тезда тинчийдиганга ўхшамайди. Петиция бир томонда, Месси ва унинг жамоасининг натижалари иккинчи томонда.
Энди асосий савол шунда: Аргентина Англияга қарши яримфиналда барча шубҳаларни ўйини билан ёпа оладими ёки бу можаро финалгача янада кучаядими?
Футболда энг яхши жавоб пресс-релиз эмас, табло. 15 июль куни майдон кўп саволларга жавоб бериши мумкин.
…