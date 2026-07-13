Солиқ қўмитаси P2P ўтказмалари назорати бўйича изоҳ берди

·24·Иқтисодиёт
Солиқ қўмитаси P2P ўтказмалари назорати бўйича изоҳ берди

Солиқ қўмитаси банк карталари ўртасидаги йирик P2P ўтказмаларини назорат қилиш бўйича қарор лойиҳаси юзасидан Марказий банк ва жамоатчилик билдирган фикрларга муносабат билдирди.

Қўмита маълумотига кўра, банклар билан маълумот алмашинуви фақат Солиқ кодекси ва «Банк сири тўғрисида»ги қонун талаблари доирасида амалга оширилади. Ушбу ҳужжатларда солиққа тортиш мақсадида айрим маълумотларни тақдим этиш тартиби назарда тутилгани қайд этилган.

Идора P2P ўтказмаларнинг ўзи солиқ объекти ҳисобланмаслигини таъкидлади. Яни жисмоний шахслар ўртасидаги оддий пул ўтказмалари автоматик равишда солиққа тортилмайди.

Солиқ қўмитаси ушбу ташаббус шахсий транзакцияларни оммавий кузатишга қаратилмаганини билдирмоқда. Лойиҳадан мақсад банклар билан ўзаро маълумот алмашишнинг аниқ ва шаффоф механизмини яратиш экани айтилган.

Қўмитага кўра, таклиф этилаётган тартиб халқаро амалиётга мослаштирилган механизм сифатида кўрилмоқда. Шу билан бирга, банк сири ва фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқларига риоя қилиниши алоҳида таъкидланган.

Лойиҳа бўйича таклиф ва эътирозларни қабул қилиш якунланган. Солиқ қўмитаси якуний қарор қабул қилинишидан олдин барча билдирилган фикрлар, жумладан, Марказий банк далиллари ҳам ўрганилишини маълум қилди.

Солиқ қўмитасиМарказий банкP2PБанк сириСолиқ кодексиПул ўтказмалари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бекободда тарихий қадам: Президент пўлат лист ишлаб чиқарадиган мажмуани ишга туширдиБекободда тарихий қадам: Президент пўлат лист ишлаб чиқарадиган мажмуани ишга туширдиБугун, 13:098 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?Бугун, 12:1814 июль куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда14 июль куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқдаБугун, 10:51Ўзбекистонга энг кўп парфюмерия қайси мамлакатдан келмоқда?Ўзбекистонга энг кўп парфюмерия қайси мамлакатдан келмоқда?Кеча, 20:29Ўзбекистонда тилла ва қимматбаҳо тошлар назорати кучайтириладиЎзбекистонда тилла ва қимматбаҳо тошлар назорати кучайтириладиКеча, 16:21Ўзбекистоннинг энг йирик ТОП-10 савдо ҳамкорлари маълум бўлдиЎзбекистоннинг энг йирик ТОП-10 савдо ҳамкорлари маълум бўлдиКеча, 10:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
8 июль учун валюта курслари эълон қилинди
8 июль учун валюта курслари эълон қилинди