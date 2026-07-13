Боғчалар ёпиладими? Жазирама қарорни тезлатди
Ўзбекистонда кузатилаётган аномал иссиқ болалар саломатлиги билан боғлиқ янги қарорлар қабул қилинишига сабаб бўлиши мумкин. Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги давлат мактабгача таълим ташкилотлари фаолиятини вақтинча тўхтатиш масаласи ҳудудлар кесимида кўриб чиқилаётганини маълум қилди.
Қарор республика бўйича бир хил бўлмайди
Вазирлик маълумотига кўра, боғчалар фаолиятини вақтинча тўхтатиш масаласи бутун республика бўйича ягона тартибда ҳал қилинмайди.
Ҳар бир ҳудуддаги об-ҳаво шароити, санитария-эпидемиологик вазият ва болалар саломатлигига таъсир қилиши мумкин бўлган омиллар алоҳида ўрганилади.
Бунинг учун ҳокимликлар, Санитария-эпидемиология қўмитаси ҳамда “Ўзгидромет” билан ҳамкорлик йўлга қўйилган.
“Зарурат бўлса, фаолият тўхтатилиши мумкин”
Вазирлик изоҳига кўра, айрим ҳудудларда вазият оғирлашса, мактабгача таълим ташкилотлари фаолияти вақтинча тўхтатилиши мумкин.
“Ҳар бир ҳудуддаги вазият алоҳида ўрганилмоқда. Зарурат туғилган тақдирда мактабгача таълим ташкилотлари фаолияти вақтинча тўхтатилиши мумкин”, — дейилади вазирлик маълумотида.
Бу ҳозирча барча боғчалар ёпилади дегани эмас. Гап иссиқ хавфи юқори бўлган ҳудудларда болаларни ҳимоя қилиш бўйича эҳтимолий чоралар ҳақида кетмоқда.
Қорақалпоғистонда аллақачон чеклов жорий этилди
Аввалроқ аномал иссиқ сабаб Қорақалпоғистон Республикасининг қатор ҳудудларида давлат ва нодавлат мактабгача таълим ташкилотлари фаолияти вақтинча тўхтатилган эди.
У ерда қарор маҳаллий ҳокимликлар томонидан Санитария-эпидемиология хизмати хулосалари ва тавсиялари асосида қабул қилинган.
Маълумотларга кўра, Қорақалпоғистонда айрим ҳудудларда чекловлар 13 июлдан бошланиб, ҳудудга қараб 15–18 июлгача амал қилади.
Нега айнан боғчаларга эътибор қаратилмоқда?
Жазирама иссиқ, айниқса, мактабгача ёшдаги болалар учун хавфли ҳисобланади. Чунки болалар организми катталарга нисбатан тезроқ қизиши, кўпроқ суюқлик йўқотиши ва иссиқлик таъсирига сезувчан бўлиши мумкин.
Боғчаларда болалар бир неча соат давомида бир жойда бўлади. Агар бинода салқинлаштириш тизими етарли бўлмаса ёки очиқ ҳавода фаолият кўп бўлса, хавф янада ортади.
Шунинг учун вазиятни ҳудудлар кесимида баҳолаш — шунчаки эҳтиёткорлик эмас, реал хавфни камайтириш чораси.
Ота-оналар нимани билиши керак?
Агар ҳудудда боғча фаолияти вақтинча тўхтатилса, ота-оналар маҳаллий ҳокимликлар ва мактабгача таълим бошқармалари эълонларини кузатиб бориши керак.
Айниқса, болаларни куннинг энг иссиқ вақтида очиқ ҳавода узоқ қолдирмаслик муҳим.
Тавсия
Нима учун муҳим?
11:00–17:00 оралиғида қуёшда юрмаслик
иссиқ уриши хавфини камайтиради
Болаларга тез-тез сув бериш
сувсизланишнинг олдини олади
Енгил ва оч рангли кийим кийдириш
тана қизишини камайтиради
Салқин хонада ушлаш
организмга тушадиган юкни енгиллаштиради
Боланинг ҳолатини кузатиш
хавфли белгиларни эрта сезишга ёрдам беради
Болада ҳолсизлик, бош айланиши, кўнгил айниши, тана ҳарорати кўтарилиши ёки ғайриоддий ланжлик кузатилса, дарҳол шифокорга мурожаат қилиш керак.
Иссиқ ҳали чекинмайди
Сўнгги прогнозларга кўра, Ўзбекистонда ҳафта давомида жазирама иссиқ сақланиб қолиши кутилмоқда. Айрим ҳудудларда ҳаво ҳарорати +44…+46 даражагача кўтарилиши мумкин.
Бундай шароитда мактабгача таълим ташкилотлари бўйича қарорларни ҳудудлар кесимида қабул қилиш болалар саломатлиги нуқтаи назаридан муҳим аҳамиятга эга.
Асосий қарор жойларда қабул қилинади
Ҳозирча республика бўйича барча боғчаларни ёпиш ҳақида ягона қарор эълон қилинмаган. Аммо ҳар бир ҳудудда вазият ўрганилмоқда ва зарурат бўлса, мактабгача таълим ташкилотлари фаолияти вақтинча тўхтатилиши мумкин.
Энди асосий савол шу: аномал иссиқ даврида болалар саломатлигини ҳимоя қилиш учун боғчаларни вақтинча ёпиш тўғри чорами?
…