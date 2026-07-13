Бекободда тарихий қадам: Президент пўлат лист ишлаб чиқарадиган мажмуани ишга туширди

·0·Иқтисодиёт
Бекободда тарихий қадам: Президент пўлат лист ишлаб чиқарадиган мажмуани ишга туширди

Президент Шавкат Мирзиёев Бекобод шаҳрига ташрифи чоғида Ўзбекистон металлургия комбинатида (Ўзметкомбинат) барпо этилган янги Қуюв-прокатлаш мажмуасини ишга тушириш маросимида иштирок этди. Мазкур йирик лойиҳа мамлакатимиз саноати тарихида иссиқ прокатланган пўлат листлар ишлаб чиқариш бўйича биринчи мажмуа бўлди. Zamin.uz ушбу тарихий воқеа тафсилотлари ва соҳадаги улкан ўзгаришларни тақдим этади.

Металлургия соҳасидаги 10 йиллик сакраш рақамларда

Сўнгги йилларда мамлакатимизда кон-металлургия соҳасини янги технологик босқичга олиб чиқиш бўйича кенг кўламли ислоҳотлар амалга оширилди. Тармоққа қарийб 2 миллиард доллар хорижий инвестиция жалб этилиб, 31 та йирик ишлаб чиқариш қуввати ишга туширилди. Хусусий секторга йўл очилиши натижасида корхоналар сони 150 тадан ошди.

Бекободда тарихий қадам: Президент пўлат лист ишлаб чиқарадиган мажмуани ишга туширди

Кўрсаткичлар

2016 йил

Ҳозирги ҳолат (Сўнгги 10 йил)

Йиллик маҳсулот ҳажми

800 минг тонна

3 миллион тонна

Маҳсулотларнинг умумий қиймати

1,5 триллион сўм

23 триллион сўм

Маҳсулот турлари

Асосан қурилиш учун металл прокат

Машинасозлик, мудофаа ва энергетика учун 80 турдаги янги маҳсулот

Мамлакат ялпи ички маҳсулот ҳажмини 2030 йилга бориб 240 миллиард долларга етказишни мақсад қилган. Келгуси беш йилда иқтисодиётга 180 миллиард доллар хорижий инвестиция киритилиши ва 800 минг хонадонли уйлар қурилиши металлга бўлган талабни яна 1,5 баробар оширади. Бу вазиятда 5,5 минг нафардан зиёд ишчига эга Ўзметкомбинатнинг ўрни беқиёсдир.

Янги Қуюв-прокатлаш мажмуаси нима беради?

Энергия тежамкор технологиялар ва рақамли ечимларга асосланган ушбу мажмуа комбинатда янги даврни бошлаб беради. Лойиҳанинг иқтисодий самарадорлиги қуйидагича:

Бекободда тарихий қадам: Президент пўлат лист ишлаб чиқарадиган мажмуани ишга туширди

  • Ишлаб чиқариш қуввати: Йилига 8 триллион сўмлик 1 миллион тонна иссиқ прокатланган пўлат лист;

  • Ички эҳтиёж: Тошкент ва Самарқанд металлургия заводларининг прокат листларга бўлган эҳтиёжи тўлиқ қопланади;

  • Иш ўринлари: Корхонада 1 200 та юқори даромадли янги иш ўрни яратилади.

Келажакдаги йирик инвестициялар ва янги заводлар

Бекободда тарихий қадам: Президент пўлат лист ишлаб чиқарадиган мажмуани ишга туширди

Тантанали маросимда комбинатнинг хомашё мустақиллигини таъминлаш ва уни ривожлантириш бўйича янги стратегия маълум қилинди. Ўзбекистонда 1,5 миллиард тонна темир рудаси захираси мавжуд бўлиб, улардан самарали фойдаланиш учун қуйидаги лойиҳалар амалга оширилади:

  1. “Тебинбулоқ” кони: Яқин 3-4 йилда ишга туширилиб, йилига 1 миллион тонна пўлат ишлаб чиқариш йўлга қўйилади.

  2. “Сурун-ота” кони ва янги завод: Кондан йилига 600 минг тонна темир хомашёси олинади. Уни қайта ишлаш учун комбинат ҳудудида қиймати 180 миллион долларлик замонавий металлургия заводи қурилади.

  3. Модернизация: Келгуси уч йилда 30 миллион доллар инвестиция ҳисобига пўлат шарлар ишлаб чиқариш қуввати 250 минг тоннадан 500 минг тоннагача оширилади.

  4. Эко-саноат парки: Комбинатда “Ўзбекистон экологик технологиялар саноат парки” ташкил этилади. Жорий йилнинг ўзида умумий қиймати 70 миллион долларлик 6 та лойиҳа (катта диаметрли қувурлар, кўтарма кранлар ва фильтрлаш ускуналари ишлаб чиқариш) бошланиб, яна 660 та янги иш ўрни яратилади.

"Металлургия оғир, аммо шарафли соҳа. Комбинат ишчи-ходимларининг машаққатли ва фидойи меҳнати юксак ҳурмат ҳамда таҳсинга сазовордир." — Шавкат Мирзиёев

Бекободда тарихий қадам: Президент пўлат лист ишлаб чиқарадиган мажмуани ишга туширди

Нутқдан сўнг давлатимиз раҳбари рамзий тугмани босиб, янги Қуюв-прокатлаш мажмуаси фаолиятига старт берди ҳамда соҳа фахрийлари ва хорижий ҳамкорлар билан суҳбатлашди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?Бугун, 12:18Солиқ қўмитаси P2P ўтказмалари назорати бўйича изоҳ бердиСолиқ қўмитаси P2P ўтказмалари назорати бўйича изоҳ бердиБугун, 12:0414 июль куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда14 июль куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқдаБугун, 10:51Ўзбекистонга энг кўп парфюмерия қайси мамлакатдан келмоқда?Ўзбекистонга энг кўп парфюмерия қайси мамлакатдан келмоқда?Кеча, 20:29Ўзбекистонда тилла ва қимматбаҳо тошлар назорати кучайтириладиЎзбекистонда тилла ва қимматбаҳо тошлар назорати кучайтириладиКеча, 16:21Ўзбекистоннинг энг йирик ТОП-10 савдо ҳамкорлари маълум бўлдиЎзбекистоннинг энг йирик ТОП-10 савдо ҳамкорлари маълум бўлдиКеча, 10:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
8 июль учун валюта курслари эълон қилинди
8 июль учун валюта курслари эълон қилинди