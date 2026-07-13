Бекободда тарихий қадам: Президент пўлат лист ишлаб чиқарадиган мажмуани ишга туширди
Президент Шавкат Мирзиёев Бекобод шаҳрига ташрифи чоғида Ўзбекистон металлургия комбинатида (Ўзметкомбинат) барпо этилган янги Қуюв-прокатлаш мажмуасини ишга тушириш маросимида иштирок этди. Мазкур йирик лойиҳа мамлакатимиз саноати тарихида иссиқ прокатланган пўлат листлар ишлаб чиқариш бўйича биринчи мажмуа бўлди. Zamin.uz ушбу тарихий воқеа тафсилотлари ва соҳадаги улкан ўзгаришларни тақдим этади.
Металлургия соҳасидаги 10 йиллик сакраш рақамларда
Сўнгги йилларда мамлакатимизда кон-металлургия соҳасини янги технологик босқичга олиб чиқиш бўйича кенг кўламли ислоҳотлар амалга оширилди. Тармоққа қарийб 2 миллиард доллар хорижий инвестиция жалб этилиб, 31 та йирик ишлаб чиқариш қуввати ишга туширилди. Хусусий секторга йўл очилиши натижасида корхоналар сони 150 тадан ошди.
Кўрсаткичлар
2016 йил
Ҳозирги ҳолат (Сўнгги 10 йил)
Йиллик маҳсулот ҳажми
800 минг тонна
3 миллион тонна
Маҳсулотларнинг умумий қиймати
1,5 триллион сўм
23 триллион сўм
Маҳсулот турлари
Асосан қурилиш учун металл прокат
Машинасозлик, мудофаа ва энергетика учун 80 турдаги янги маҳсулот
Мамлакат ялпи ички маҳсулот ҳажмини 2030 йилга бориб 240 миллиард долларга етказишни мақсад қилган. Келгуси беш йилда иқтисодиётга 180 миллиард доллар хорижий инвестиция киритилиши ва 800 минг хонадонли уйлар қурилиши металлга бўлган талабни яна 1,5 баробар оширади. Бу вазиятда 5,5 минг нафардан зиёд ишчига эга Ўзметкомбинатнинг ўрни беқиёсдир.
Янги Қуюв-прокатлаш мажмуаси нима беради?
Энергия тежамкор технологиялар ва рақамли ечимларга асосланган ушбу мажмуа комбинатда янги даврни бошлаб беради. Лойиҳанинг иқтисодий самарадорлиги қуйидагича:
Ишлаб чиқариш қуввати: Йилига 8 триллион сўмлик 1 миллион тонна иссиқ прокатланган пўлат лист;
Ички эҳтиёж: Тошкент ва Самарқанд металлургия заводларининг прокат листларга бўлган эҳтиёжи тўлиқ қопланади;
Иш ўринлари: Корхонада 1 200 та юқори даромадли янги иш ўрни яратилади.
Келажакдаги йирик инвестициялар ва янги заводлар
Тантанали маросимда комбинатнинг хомашё мустақиллигини таъминлаш ва уни ривожлантириш бўйича янги стратегия маълум қилинди. Ўзбекистонда 1,5 миллиард тонна темир рудаси захираси мавжуд бўлиб, улардан самарали фойдаланиш учун қуйидаги лойиҳалар амалга оширилади:
“Тебинбулоқ” кони: Яқин 3-4 йилда ишга туширилиб, йилига 1 миллион тонна пўлат ишлаб чиқариш йўлга қўйилади.
“Сурун-ота” кони ва янги завод: Кондан йилига 600 минг тонна темир хомашёси олинади. Уни қайта ишлаш учун комбинат ҳудудида қиймати 180 миллион долларлик замонавий металлургия заводи қурилади.
Модернизация: Келгуси уч йилда 30 миллион доллар инвестиция ҳисобига пўлат шарлар ишлаб чиқариш қуввати 250 минг тоннадан 500 минг тоннагача оширилади.
Эко-саноат парки: Комбинатда “Ўзбекистон экологик технологиялар саноат парки” ташкил этилади. Жорий йилнинг ўзида умумий қиймати 70 миллион долларлик 6 та лойиҳа (катта диаметрли қувурлар, кўтарма кранлар ва фильтрлаш ускуналари ишлаб чиқариш) бошланиб, яна 660 та янги иш ўрни яратилади.
"Металлургия оғир, аммо шарафли соҳа. Комбинат ишчи-ходимларининг машаққатли ва фидойи меҳнати юксак ҳурмат ҳамда таҳсинга сазовордир." — Шавкат Мирзиёев
Нутқдан сўнг давлатимиз раҳбари рамзий тугмани босиб, янги Қуюв-прокатлаш мажмуаси фаолиятига старт берди ҳамда соҳа фахрийлари ва хорижий ҳамкорлар билан суҳбатлашди.
…