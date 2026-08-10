Камчатка оммавий равишда интернет алоқасидан узилмоқда

·40·Техно
Камчатка оммавий равишда интернет алоқасидан узилмоқда
Қисқача

Камчатка ўлкаси 12-августга ўтар кечаси бошланадиган таъмирлаш ишлари сабаб бир неча кун глобал интернет тармоғидан узилиб қолади. Левашов бурунидаги сув ости тола-оптик алоқа линиясини тиклаш ишлари об-ҳаво қулай бўлса, тўрт кунгача давом этиши мумкин. Таъмирлаш жараёнида кабелнинг янги қисми ўрнатилиб, ер остига чуқурроқ кўмилади ва иккита улаш муфтаси монтаж қилинади.

Камчатка ўлкаси 12-августга ўтар кечаси интернет тармоғида йирик узилишларга дуч келади ва бир неча кун давомида глобал тармоққа чиқиш имкониятсиз қолади. «Коммерсант» нашрининг хабар беришича, бу ҳолат минтақани ташқи дунё билан боғловчи асосий тармоқлардаги таъмирлаш ишлари билан бевосита боғлиқ бўлиб, аҳоли мобил интернет, мессенжерлар ҳамда ижтимоий тармоқлардан фойдалана олмайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Минтақавий ҳокимият органларининг маълумотига кўра, Левашов бурунидаги сув ости тола-оптик алоқа линиясида режалаштирилган тиклаш ишлари об-ҳаво шароити қулай келган тақдирда ҳам тўрт кунгача вақт олиши мумкин. Ушбу муддат давомида фуқаролар нафақат уй интернетидан, балки мобил алоқа операторларининг тармоқ хизматларидан ҳам фойдалана олмай қоладилар.

Алоқа линиясининг шикастланиш сабаблари ва таъмирлаш жараёни

Мутахассисларнинг тушунтиришича, таъмирлаш зарурати қирғоқ чизиғининг емирилиши натижасида юзага келган. Кабел қуруқликка чиқадиган ҳудудни сув жадал равишда ювиб кетаётгани сабабли линиянинг шикастланиш хавфи кескин ортган. Шу боис «Ростелеком» мутахассислари, жумладан, малакали ғаввослар зудлик билан ишга киришишади.

Таъмирлаш ишлари доирасида мутахассислар кабелнинг янги қисмини ўрнатишлари, уни ер остига чуқурроқ кўмишлари ҳамда иккита улаш муфтасини монтаж қилишлари лозим. Бироқ барча белгиланган муддатлар ва бажариладиган амалиётларнинг қанчалик тез якунланиши бевосита об-ҳаво шароитларига боғлиқ бўлиб қолмоқда.

Инфратузилманинг ишлаш тартиби ва муқобил чоралар

Тармоқдаги глобал узилишлар даврида ҳудуд вақтинча сунъий йўлдош ресурсига ўтказилади. Бу эса алоқанинг айрим турларини сақлаб қолиш имконини беради: аҳоли учун оддий овозли қўнғироқлар ва СМС хабарлар, шунингдек, 21 та телеканал телерадиотелевидениеси тўлиқ қувват билан ишлашда давом этади.

Шунингдек, банклар, банкоматлар, ёқилғи қуйиш шохобчалари ҳамда йирик савдо марказларининг фаолияти изчил сақланиб қолади. Тармоқли савдо нуқталарида нақд пулсиз тўловлар, кичик дўконларда нақд пул ҳисоб-китоблари ва транспортда йўл ҳақини тўлаш тизимлари ўз фаолиятини тўхтатмайди. Бундан ташқари, кўп функцияли марказлар (МИФ) ҳамда тиббиёт муассасалари одатдаги тартибда хизмат кўрсатишни давом эттиради.

КамчаткаИнтернетАлоқаРоссияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Европа ўз космик ракеталари тақчиллигига дуч келиши мумкинЕвропа ўз космик ракеталари тақчиллигига дуч келиши мумкинБугун, 13:24Хитойнинг янги AST6200 литография машинаси серияли ишлаб чиқаришга кирдиХитойнинг янги AST6200 литография машинаси серияли ишлаб чиқаришга кирдиБугун, 12:51Хитойда янги маглев поезди прототипи 800 км/соат тезликка эришдиХитойда янги маглев поезди прототипи 800 км/соат тезликка эришдиБугун, 11:29КАТЛ вертолёт ва самолётлар учун хавфсиз аккумулятор синовидан ўтказдиКАТЛ вертолёт ва самолётлар учун хавфсиз аккумулятор синовидан ўтказдиБугун, 06:20Супериор компанияси ўзига хос осма тизимли эВАЙ 6.1 шаҳар велосипедини тақдим этдиСупериор компанияси ўзига хос осма тизимли эВАЙ 6.1 шаҳар велосипедини тақдим этдиБугун, 05:59Япония бозорида GeForce RTX 3080 Ти видеокартаси савдоси қайта бошландиЯпония бозорида GeForce RTX 3080 Ти видеокартаси савдоси қайта бошландиБугун, 05:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди