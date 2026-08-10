Камчатка оммавий равишда интернет алоқасидан узилмоқда
Камчатка ўлкаси 12-августга ўтар кечаси бошланадиган таъмирлаш ишлари сабаб бир неча кун глобал интернет тармоғидан узилиб қолади. Левашов бурунидаги сув ости тола-оптик алоқа линиясини тиклаш ишлари об-ҳаво қулай бўлса, тўрт кунгача давом этиши мумкин. Таъмирлаш жараёнида кабелнинг янги қисми ўрнатилиб, ер остига чуқурроқ кўмилади ва иккита улаш муфтаси монтаж қилинади.
Камчатка ўлкаси 12-августга ўтар кечаси интернет тармоғида йирик узилишларга дуч келади ва бир неча кун давомида глобал тармоққа чиқиш имкониятсиз қолади. «Коммерсант» нашрининг хабар беришича, бу ҳолат минтақани ташқи дунё билан боғловчи асосий тармоқлардаги таъмирлаш ишлари билан бевосита боғлиқ бўлиб, аҳоли мобил интернет, мессенжерлар ҳамда ижтимоий тармоқлардан фойдалана олмайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Минтақавий ҳокимият органларининг маълумотига кўра, Левашов бурунидаги сув ости тола-оптик алоқа линиясида режалаштирилган тиклаш ишлари об-ҳаво шароити қулай келган тақдирда ҳам тўрт кунгача вақт олиши мумкин. Ушбу муддат давомида фуқаролар нафақат уй интернетидан, балки мобил алоқа операторларининг тармоқ хизматларидан ҳам фойдалана олмай қоладилар.
Алоқа линиясининг шикастланиш сабаблари ва таъмирлаш жараёниМутахассисларнинг тушунтиришича, таъмирлаш зарурати қирғоқ чизиғининг емирилиши натижасида юзага келган. Кабел қуруқликка чиқадиган ҳудудни сув жадал равишда ювиб кетаётгани сабабли линиянинг шикастланиш хавфи кескин ортган. Шу боис «Ростелеком» мутахассислари, жумладан, малакали ғаввослар зудлик билан ишга киришишади.
Таъмирлаш ишлари доирасида мутахассислар кабелнинг янги қисмини ўрнатишлари, уни ер остига чуқурроқ кўмишлари ҳамда иккита улаш муфтасини монтаж қилишлари лозим. Бироқ барча белгиланган муддатлар ва бажариладиган амалиётларнинг қанчалик тез якунланиши бевосита об-ҳаво шароитларига боғлиқ бўлиб қолмоқда.
Инфратузилманинг ишлаш тартиби ва муқобил чораларТармоқдаги глобал узилишлар даврида ҳудуд вақтинча сунъий йўлдош ресурсига ўтказилади. Бу эса алоқанинг айрим турларини сақлаб қолиш имконини беради: аҳоли учун оддий овозли қўнғироқлар ва СМС хабарлар, шунингдек, 21 та телеканал телерадиотелевидениеси тўлиқ қувват билан ишлашда давом этади.
Шунингдек, банклар, банкоматлар, ёқилғи қуйиш шохобчалари ҳамда йирик савдо марказларининг фаолияти изчил сақланиб қолади. Тармоқли савдо нуқталарида нақд пулсиз тўловлар, кичик дўконларда нақд пул ҳисоб-китоблари ва транспортда йўл ҳақини тўлаш тизимлари ўз фаолиятини тўхтатмайди. Бундан ташқари, кўп функцияли марказлар (МИФ) ҳамда тиббиёт муассасалари одатдаги тартибда хизмат кўрсатишни давом эттиради.
…