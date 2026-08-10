Арсенал жиддий йўқотишга учради: Микел Артета ҳимоячилар жароҳати ҳақида гапирди

·50·Спорт
Арсенал жиддий йўқотишга учради: Микел Артета ҳимоячилар жароҳати ҳақида гапирди
Қисқача

Арсенал бош мураббийи Микел Артета Виллиам Салиба ва Юрриен Тимбер жароҳатлари сабаб жамоа етакчи ҳимоячиларини узоқ муддатга йўқотганини тан олди. Виллиам Салиба бел қисмидаги сурункали оғриқлар туфайли тинч ҳолатда сақланмоқда, Юрриен Тимбер эса чов қисмидаги муаммолар сабаб даволанмоқда. Тимбер майдондаги машғулотларга қайтган бўлса-да, унинг сафга қўшилишига яна бир неча ҳафта керак, Салибанинг қайтиш муддати эса номаълум.

Англия Премер-лигасининг янги мавсуми олдидан Арсенал жамоаси бош мураббийи Микел Артета ҳимоя чизиғидаги асосий футболчилар — Виллиам Салиба ва Юрриен Тимбернинг жароҳати борасида жиддий хавотир билдирди. Goal.com хабар беришича, Лондон клуби бош мураббийи жамоа ўзининг етакчи ўйинчиларини узоқ муддатга йўқотгани ва бу мавсумдаги мақсадларга жиддий таъсир кўрсатиши мумкинлигини тан олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу нохуш хабар жамоанинг Эмиратес Стадиум майдонида Боруссия Дортмунд клубига қарши ўтказилган ўртоқлик учрашувидаги мағлубиятидан сўнг маълум қилинди. Ўша баҳсда лондонликлар 2:3 ҳисобида имкониятни бой беришганди. Мутахассиснинг сўзларига кўра, Виллиам Салиба ўтган 2026 йилги Жаҳон чемпионатидан кейин бел қисмидаги сурункали оғриқлар сабабли ҳозирда тинч ҳолатда бўлиб турибди, Юрриен Тимбер эса чов қисмидаги муаммолар туфайли даволанмоқда.

Етакчилар сафдан чиққани жамоа режаларини ўзгартириб юборди

Микел Артета футболчиларнинг майдонга қайтиш муддати бўйича аниқ бир нарса дея олмаслигини таъкидлади. Унинг айтишича, Юрриен Тимбер реабилитация жараёнини ижобий давом эттираётган ва майдонда машғулотларга киришган бўлса-да, унинг сафга қайтишига яна бир неча ҳафта керак бўлади. Виллиам Салиба эса жароҳатни зўриқтириб юбормаслик учун мутлақо тинч ҳолатда сақланмоқда.

Салибанинг йўқотилиши жамоа учун оғир зарба ҳисобланади. 25 ёшли франциялик марказий ҳимоячи ўтган мавсумда Арсенал ҳимоя чизиғининг энг муҳим қисми бўлиб, клубнинг энг яхши натижалар қайд этишида бош ролни ўйнаганди. Аввалги мавсумларда ҳам унинг йўқлиги жамоа натижаларининг пасайишига олиб келгани кузатилган эди.

Трансфер бозорида янги ҳаракатлар кутиладими

Ҳозирги кунда Арсенал сафида Габриел Магалянс, Рикардо Калафиори ва Бен Уайт каби ҳимоячилар мавжуд бўлса-да, захира имкониятлари мавсум бошланибоқ синов остида қолмоқда. Шунга қарамай, Микел Артета матбуот анжуманида трансфер бозоридан дарҳол янги марказий ҳимоячи излашга тушиб кетмаслигини ишора қилди.

Мураббийнинг фикрича, мавжуд таркибдаги футболчилар жамоавий масъулиятни янада кучайтириб, ҳимоядаги камчиликларни ўз вақтида ёпишлари керак. Олдинда эса жамоани Комо қарши ўртоқлик учрашуви ҳамда Манчестер Сити клубига қарши Англия Суперкубоги — Коммунитй Шиелд баҳси кутиб турибди.

АрсеналМикел АртетаВиллиам СалибаАнглия Премер-лигасиФутбол янгиликлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тревоҳ Чалобаҳ Челси билан хайрлашдиТревоҳ Чалобаҳ Челси билан хайрлашдиБугун, 13:16Жон Оби Микел Юрий Тилеманс трансферини юқори баҳоладиЖон Оби Микел Юрий Тилеманс трансферини юқори баҳоладиБугун, 13:15Челси учун оғир йўқотиш: мавсумолди ўйиндаги жароҳатлар ва можароларЧелси учун оғир йўқотиш: мавсумолди ўйиндаги жароҳатлар ва можароларБугун, 12:57Арсенал Брэдли Барколя трансфери учун курашда Ливерпулни ортда қолдириши мумкинАрсенал Брэдли Барколя трансфери учун курашда Ливерпулни ортда қолдириши мумкинБугун, 12:34Тибо Куртуа Жозе Моуринюнинг Реал Мадридга қайтишини қўллаб-қувватладиТибо Куртуа Жозе Моуринюнинг Реал Мадридга қайтишини қўллаб-қувватладиБугун, 12:32Виктор Гёкерес Манчестер Сити билан ўйин шунчаки ўртоқлик учрашуви эмаслигини айтдиВиктор Гёкерес Манчестер Сити билан ўйин шунчаки ўртоқлик учрашуви эмаслигини айтдиБугун, 12:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)