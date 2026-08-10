Арсенал жиддий йўқотишга учради: Микел Артета ҳимоячилар жароҳати ҳақида гапирди
Арсенал бош мураббийи Микел Артета Виллиам Салиба ва Юрриен Тимбер жароҳатлари сабаб жамоа етакчи ҳимоячиларини узоқ муддатга йўқотганини тан олди. Виллиам Салиба бел қисмидаги сурункали оғриқлар туфайли тинч ҳолатда сақланмоқда, Юрриен Тимбер эса чов қисмидаги муаммолар сабаб даволанмоқда. Тимбер майдондаги машғулотларга қайтган бўлса-да, унинг сафга қўшилишига яна бир неча ҳафта керак, Салибанинг қайтиш муддати эса номаълум.
Англия Премер-лигасининг янги мавсуми олдидан Арсенал жамоаси бош мураббийи Микел Артета ҳимоя чизиғидаги асосий футболчилар — Виллиам Салиба ва Юрриен Тимбернинг жароҳати борасида жиддий хавотир билдирди. Goal.com хабар беришича, Лондон клуби бош мураббийи жамоа ўзининг етакчи ўйинчиларини узоқ муддатга йўқотгани ва бу мавсумдаги мақсадларга жиддий таъсир кўрсатиши мумкинлигини тан олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу нохуш хабар жамоанинг Эмиратес Стадиум майдонида Боруссия Дортмунд клубига қарши ўтказилган ўртоқлик учрашувидаги мағлубиятидан сўнг маълум қилинди. Ўша баҳсда лондонликлар 2:3 ҳисобида имкониятни бой беришганди. Мутахассиснинг сўзларига кўра, Виллиам Салиба ўтган 2026 йилги Жаҳон чемпионатидан кейин бел қисмидаги сурункали оғриқлар сабабли ҳозирда тинч ҳолатда бўлиб турибди, Юрриен Тимбер эса чов қисмидаги муаммолар туфайли даволанмоқда.
Етакчилар сафдан чиққани жамоа режаларини ўзгартириб юбордиМикел Артета футболчиларнинг майдонга қайтиш муддати бўйича аниқ бир нарса дея олмаслигини таъкидлади. Унинг айтишича, Юрриен Тимбер реабилитация жараёнини ижобий давом эттираётган ва майдонда машғулотларга киришган бўлса-да, унинг сафга қайтишига яна бир неча ҳафта керак бўлади. Виллиам Салиба эса жароҳатни зўриқтириб юбормаслик учун мутлақо тинч ҳолатда сақланмоқда.
Салибанинг йўқотилиши жамоа учун оғир зарба ҳисобланади. 25 ёшли франциялик марказий ҳимоячи ўтган мавсумда Арсенал ҳимоя чизиғининг энг муҳим қисми бўлиб, клубнинг энг яхши натижалар қайд этишида бош ролни ўйнаганди. Аввалги мавсумларда ҳам унинг йўқлиги жамоа натижаларининг пасайишига олиб келгани кузатилган эди.
Трансфер бозорида янги ҳаракатлар кутиладимиҲозирги кунда Арсенал сафида Габриел Магалянс, Рикардо Калафиори ва Бен Уайт каби ҳимоячилар мавжуд бўлса-да, захира имкониятлари мавсум бошланибоқ синов остида қолмоқда. Шунга қарамай, Микел Артета матбуот анжуманида трансфер бозоридан дарҳол янги марказий ҳимоячи излашга тушиб кетмаслигини ишора қилди.
Мураббийнинг фикрича, мавжуд таркибдаги футболчилар жамоавий масъулиятни янада кучайтириб, ҳимоядаги камчиликларни ўз вақтида ёпишлари керак. Олдинда эса жамоани Комо қарши ўртоқлик учрашуви ҳамда Манчестер Сити клубига қарши Англия Суперкубоги — Коммунитй Шиелд баҳси кутиб турибди.
…