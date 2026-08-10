Иккинчи авлод Audi ТТ автомобилларини 2000 фунтдан сотиб олиш мумкин

·15·Авто
Иккинчи авлод Audi ТТ автомобилларини 2000 фунтдан сотиб олиш мумкин
Қисқача

2006–2014-йилларда ишлаб чиқарилган иккинчи авлод (8J) Audi ТТ автомобилларини ҳозирда 2000 фунт стерлингдан сотиб олиш мумкин. Volkswagen Голф платформасига асосланган купе кундалик фойдаланишга мос бўлиб, юкхонаси 290 литр, орқа ўриндиқлар йиғилганда эса 700 литр ҳажмга эга, Роадстер версиясида эса 250 литрли юкхона мавжуд.

Sportкари ташқи кўриниши ва кундалик фойдаланиш учун қулайликни ўзида мужассам этган афсонавий Audi ТТ моделларини ҳозирда жуда арзон нархларда харид қилиш имкони мавжуд. ixbt.com маълумотига кўра, ихчам ва ишончли спорт купе нархи ҳозирда 2000 фунт стерлингдан бошланмоқда, бу эса уни харидорлар учун янада жозибадор қилади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Асосий эътибор 2006–2014-йиллар оралиғида ишлаб чиқарилган иккинчи авлод (8J) Audi ТТ моделларига қаратилган. Гарчи унинг ёши бир мунча улғайган бўлса-да, автомобил ўзининг ўткир чизиқлари, мукаммал сиртлари ва мускулдор ғилдирак аркалари туфайли ҳамон замонавий ва жозибали кўринишга эга.

Салондаги қулайлик ва амалийлик

Биринчи авлод билан таққослаганда, янги моделнинг ички қисми тубдан ўзгарган. Бошқарув тугмалари замонавийроқ кўринишга эга бўлиб, ҳайдовчининг ўтириш позицияси ҳақиқий спорт машиналарникини эслатади. Volkswagen Гольф платформасига асосланган ушбу автомобил ҳайдовчига ўзини ихчам ва қулай муҳитда ҳис қилиш имконини беради.

Амалий жиҳатдан ҳам Audi ТТ кундалик фойдаланишга жуда мос келади. Купе версиясининг юкхона ҳажми 290 литрни ташкил этади, орқа ўриндиқлар йиғилганда эса бу кўрсаткич 700 литргача кенгаяди. Роадстер версиясида эса орқа ўриндиқлар йўқ, аммо 250 литрли юкхона сақланиб қолган.

Йўлдаги ҳаракат ва техник имкониятлар

Ҳайдаш давомида Audi ТТ ўзининг барқарорлиги ва Volkswagen Гольф GTИ моделларига хос характери билан ажралиб туради. Гарчи у Porsche 718 Кайман ёки BMW Z4 каби соф спорткарлар даражасидаги ўткир бошқарувга эга бўлмаса-да, Қуаттро тўрт ғилдиракли узатма тизими билан жиҳозланган версиялари жуда юқори имкониятларни намойиш этади.

Автомобил узоқ сафарларда ҳам юқори даражада қулайлик тақдим этади. Салон тинч ва мукаммал овоз изоляциясига эга, қаттиқ осма тизими эса ноқулайлик туғдирмайди. Магнетик Риде адаптив амортизаторлари ўрнатилган моделлар спорт режимида мукаммал бошқарувни, қулай режимда эса юмшоқ юришни таъминлайди.

Двигателлар танлови ва харажатлар

Мутахассислар таъкидлашича, EA113 деб номланувчи 2,0 литрли турболи бензинли двигател ишончли, тезкор ҳамда тежамкор ҳисобланади. Ушбу мотор 197 от кучи қувват бериб, ёқилғи сарфи ўртача 40 мпг ни ташкил қилади. 3,2 литрли VR6 двигатели эса янада кучли овоз ва характерга эга бўлса-да, уни сақлаш ва бошқариш анча қимматга тушади.

Audi ТТАвтомобилларSportкарVolkswagenНархлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сеулда автомашиналарни автоматик жойлаштирувчи роботлар синовдан ўтказилмоқдаСеулда автомашиналарни автоматик жойлаштирувчи роботлар синовдан ўтказилмоқдаБугун, 11:54BMW ишлаб чиқармаган энг яхши универсал автомобил тақдириBMW ишлаб чиқармаган энг яхши универсал автомобил тақдириБугун, 10:27Geely компанияси Ситйрай кроссоверини бир йилда янгиладиGeely компанияси Ситйрай кроссоверини бир йилда янгиладиБугун, 08:27Geely Preface ТКР спорт седанининг техник хусусиятлари ошкор этилдиGeely Preface ТКР спорт седанининг техник хусусиятлари ошкор этилдиБугун, 03:23Renault 4 электромобили қуёш энергиясида Буюк Британия бўйлаб сафарга чиқдиRenault 4 электромобили қуёш энергиясида Буюк Британия бўйлаб сафарга чиқдиКеча, 16:20Mazda флагман кроссоверлари АҚШда харидорларни йўқотмоқдаMazda флагман кроссоверлари АҚШда харидорларни йўқотмоқдаКеча, 15:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади