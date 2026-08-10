Иккинчи авлод Audi ТТ автомобилларини 2000 фунтдан сотиб олиш мумкин
2006–2014-йилларда ишлаб чиқарилган иккинчи авлод (8J) Audi ТТ автомобилларини ҳозирда 2000 фунт стерлингдан сотиб олиш мумкин. Volkswagen Голф платформасига асосланган купе кундалик фойдаланишга мос бўлиб, юкхонаси 290 литр, орқа ўриндиқлар йиғилганда эса 700 литр ҳажмга эга, Роадстер версиясида эса 250 литрли юкхона мавжуд.
Sportкари ташқи кўриниши ва кундалик фойдаланиш учун қулайликни ўзида мужассам этган афсонавий Audi ТТ моделларини ҳозирда жуда арзон нархларда харид қилиш имкони мавжуд. ixbt.com маълумотига кўра, ихчам ва ишончли спорт купе нархи ҳозирда 2000 фунт стерлингдан бошланмоқда, бу эса уни харидорлар учун янада жозибадор қилади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Асосий эътибор 2006–2014-йиллар оралиғида ишлаб чиқарилган иккинчи авлод (8J) Audi ТТ моделларига қаратилган. Гарчи унинг ёши бир мунча улғайган бўлса-да, автомобил ўзининг ўткир чизиқлари, мукаммал сиртлари ва мускулдор ғилдирак аркалари туфайли ҳамон замонавий ва жозибали кўринишга эга.
Салондаги қулайлик ва амалийликБиринчи авлод билан таққослаганда, янги моделнинг ички қисми тубдан ўзгарган. Бошқарув тугмалари замонавийроқ кўринишга эга бўлиб, ҳайдовчининг ўтириш позицияси ҳақиқий спорт машиналарникини эслатади. Volkswagen Гольф платформасига асосланган ушбу автомобил ҳайдовчига ўзини ихчам ва қулай муҳитда ҳис қилиш имконини беради.
Амалий жиҳатдан ҳам Audi ТТ кундалик фойдаланишга жуда мос келади. Купе версиясининг юкхона ҳажми 290 литрни ташкил этади, орқа ўриндиқлар йиғилганда эса бу кўрсаткич 700 литргача кенгаяди. Роадстер версиясида эса орқа ўриндиқлар йўқ, аммо 250 литрли юкхона сақланиб қолган.
Йўлдаги ҳаракат ва техник имкониятларҲайдаш давомида Audi ТТ ўзининг барқарорлиги ва Volkswagen Гольф GTИ моделларига хос характери билан ажралиб туради. Гарчи у Porsche 718 Кайман ёки BMW Z4 каби соф спорткарлар даражасидаги ўткир бошқарувга эга бўлмаса-да, Қуаттро тўрт ғилдиракли узатма тизими билан жиҳозланган версиялари жуда юқори имкониятларни намойиш этади.
Автомобил узоқ сафарларда ҳам юқори даражада қулайлик тақдим этади. Салон тинч ва мукаммал овоз изоляциясига эга, қаттиқ осма тизими эса ноқулайлик туғдирмайди. Магнетик Риде адаптив амортизаторлари ўрнатилган моделлар спорт режимида мукаммал бошқарувни, қулай режимда эса юмшоқ юришни таъминлайди.
…