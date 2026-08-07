8 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда
8 август куни амал қиладиган доллар курси 33–34 сўмга кўтарилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Банкир Telegram канали хабар берди. Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курс Инвест Финансе Банкда — 11 930 сўм, Anorбанк, Асиа Аллиансе Банк ва Гарантбанкда эса 11 915 сўмни ташкил этади. Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курс Агробанкда — 11 960 сўм, Тенгебанк, МикрокредитБанк ва Халқ Банкида эса 11 970 сўм этиб белгиланган.
8 август куни амал қиладиган доллар курси 33–34 сўмга кўтарилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Банкир Telegram канали хабар берди.
Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:
• Инвест Финансе Банк — 11 930 сўм.
• Anorбанк — 11 915 сўм.
• Асиа Аллиансе Банк — 11 915 сўм.
• Гарантбанк — 11 915 сўм.
Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:
• Агробанк — 11 960 сўм.
• Тенгебанк — 11 970 сўм.
• МикрокредитБанк — 11 970 сўм.
• Халқ Банки — 11 970 сўм.
Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.
…