8 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда

·183·Иқтисодиёт
8 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда
Қисқача

8 август куни амал қиладиган доллар курси 33–34 сўмга кўтарилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Банкир Telegram канали хабар берди. Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курс Инвест Финансе Банкда — 11 930 сўм, Anorбанк, Асиа Аллиансе Банк ва Гарантбанкда эса 11 915 сўмни ташкил этади. Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курс Агробанкда — 11 960 сўм, Тенгебанк, МикрокредитБанк ва Халқ Банкида эса 11 970 сўм этиб белгиланган.

8 август куни амал қиладиган доллар курси 33–34 сўмга кўтарилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Банкир Telegram канали хабар берди.

Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:

Инвест Финансе Банк — 11 930 сўм.
Anorбанк — 11 915 сўм.
• Асиа Аллиансе Банк — 11 915 сўм.
• Гарантбанк — 11 915 сўм.

Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:

Агробанк — 11 960 сўм.
• Тенгебанк — 11 970 сўм.
• МикрокредитБанк — 11 970 сўм.
• Халқ Банки — 11 970 сўм.

Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.

Инвест Финансе БанкAnorбанкАгробанкТенгебанкХалқ Банки
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

10 август учун валюта курслари эълон қилинди10 август учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 18:087 август учун валюта курслари эълон қилинди7 август учун валюта курслари эълон қилиндиКеча, 16:181 килограмм палов тайёрлаш қанчага тушади?1 килограмм палов тайёрлаш қанчага тушади?Кеча, 15:39Ўзбекистон мол гўштини асосан қайси давлатлардан импорт қилмоқда?Ўзбекистон мол гўштини асосан қайси давлатлардан импорт қилмоқда?Кеча, 12:597 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда7 август куни доллар курси ошиши кутилмоқдаКеча, 10:48Банкларга солиқ енгиллиги: аҳоли учун нималар қимматлашади?Банкларга солиқ енгиллиги: аҳоли учун нималар қимматлашади?Кеча, 10:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
3 август учун валюта курслари эълон қилинди
3 август учун валюта курслари эълон қилинди
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Паррандачиликка 10 фоизли кредит: янги тартиб жорий этилади
Паррандачиликка 10 фоизли кредит: янги тартиб жорий этилади
19,1 млн ва 4,4 млн: Ўзбекистондаги маошлар ўртасидаги тафовут...
19,1 млн ва 4,4 млн: Ўзбекистондаги маошлар ўртасидаги тафовут...
30 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
30 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
10 июль учун валюта курслари эълон қилинди
10 июль учун валюта курслари эълон қилинди