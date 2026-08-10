Тошкент вилоятида қисқа муддатли ёмғир ёғиши ва момақалдироқ бўлиши мумкин
10 август куни Ўзбекистонда ҳаво ҳарорати кўтарилиб, айрим ҳудудларда 42 даражагача етади. Куннинг иккинчи ярмида Тошкент вилоятининг айрим жойлари ва Тошкент шаҳрида қисқа муддатли ёмғир ёғиши ҳамда момақалдироқ бўлиши мумкин. Ҳудудларда шамол 7–12 м/с тезликда эсади, кундузги ҳарорат 35–40 даража атрофида бўлади. Тоғли ҳудудларда ҳарорат 28–33 даража оралиғида бўлиб, айрим жойларда ёмғир ва момақалдироқ кузатилиши мумкин.
Ўзбекистонда бугун, 10 август куни ҳаво ҳарорати яна юқори кўрсаткичларга кўтарилади. Айрим ҳудудларда термометрлар 42 даражагача кўтарилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ўзгидромет маълум қилди.
Маълум қилинишича, кундузи республика ҳудудининг аксарият қисмида ёғингарчилик кузатилмайди. Бироқ Тошкент вилоятининг айрим жойларида куннинг иккинчи ярмида қисқа муддатли ёмғир ёғиши ва момақалдироқ бўлиши мумкин.
Ҳудудларда шамол 7–12 м/с тезликда эсади. Кундузги ҳаво ҳарорати 35–40 даража атрофида бўлади. Шимолий, жанубий ва чўл ҳудудларида эса иссиқ янада кучайиб, 41–42 даражагача етиши мумкин.
Пойтахтда ҳам об-ҳаво иссиқ бўлиши кутилмоқда. Тошкент шаҳрида куннинг иккинчи ярмида қисқа муддатли ёмғир ёғиши ва момақалдироқ кузатилиши эҳтимоли бор. Шамол 5–10 м/с тезликда эсади, ҳаво ҳарорати эса 37–39 даража бўлади.
Тоғли ҳудудларда об-ҳаво бироз салқинроқ кечади. Айрим жойларда қисқа муддатли ёмғир ёғиши ва момақалдироқ бўлиши мумкин. Бу ҳудудларда шамол 9–14 м/с гача кучаяди, ҳарорат 28–33 даража оралиғида бўлади.
…