7 август учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 7 август куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Доллар 28,92 сўмга қимматлаб, 11 915,64 сўмни, евро 32,19 сўмга қимматлаб, 13 749,46 сўмни ташкил этди, Россия рубли эса 0,18 сўмга арзонлаб, 146,19 сўмга тушди. Фунт стерлинг 27,03 сўмга қимматлаб, 16 034,88 сўм, япон иенаси 0,13 сўмга қимматлаб, 75,48 сўм, Швейсария франки 32,09 сўмга қимматлаб, 14 719,75 сўм бўлди.
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 7 август куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 28,92 сўмга қимматлаб, 11 915,64 сўмни ташкил этди.
• Евро 32,19 сўмга қимматлаб, 13 749,46 сўм бўлди.
• Россия рубли 0,18 сўмга арзонлаб, 146,19 сўмга тушди.
• Фунт стерлинг 27,03 сўмга қимматлаб, 16 034,88 сўм бўлди.
• Япон иенаси 0,13 сўмга қимматлаб, 75,48 сўмни ташкил этди.
• Швейцария франки 32,09 сўмга қимматлаб, 14 719,75 сўм бўлди.
• Хитой юани 4,29 сўмга қимматлаб, 1 765,52 сўмни ташкил этди.
…