Сеулда автомашиналарни автоматик жойлаштирувчи роботлар синовдан ўтказилмоқда
Сеулда автомашиналарни тўхташ жойларига мустақил равишда олиб борадиган роботлаштирилган тизим синовдан ўтказилмоқда. Hyundai Мотор Гроуп шаҳарнинг ғарбий қисмидаги турар-жой мажмуаларидан бирида амалга ошираётган пилот лойиҳа Hyundai Мотор, Hyundai ВИА ҳамда Hyundai Конструктион компаниялари ҳамкорлигида йўлга қўйилган.
Жанубий Корея пойтахти Сеул шаҳрида автомашиналарни тўхташ жойларига мустақил равишда жойлаштирувчи роботлаштирилган тизим синовдан ўтказила бошланди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу инновацион лойиҳа Hyundai Мотор Груп томонидан шаҳарнинг ғарбий қисмидаги турар-жой мажмуаларидан бирида амалга оширилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур пилот лойиҳа Hyundai Мотор, Hyundai ВИА ҳамда Hyundai Конструктион компаниялари ҳамкорлигида, мамлакатнинг «ақлли шаҳарлар» дастури доирасида йўлга қўйилди. Тизим Корея Республикасининг Ер, инфраструктура ва транспорт вазирлиги томонидан расман маъқулланиб, давлат маблағлари ҳисобидан молиялаштирилган. Тўлиқ кўламдаги ишга тушириш жараёни келгуси йилда мажмурага аҳоли кўчиб ўтгач кутилмоқда.
Роботлаштирилган тўхташ тизимининг ишлаш механизмиЯнги технологияни жорий этиш учун ер остидаги автотураргоҳда махсус 53 та жой ажратилиб, иккита гуруҳдан иборат махсус роботлар ўрнатилди. Ҳайдовчиларга ўз автомобилини махсус зонада қолдириб, терминал (Киоск) ёки Валлпад панели орқали тизимни чақириш кифоя қилади. Шундан сўнг робот машинани ўзи эгаллаб, бўш жойга эҳтиёткорлик билан олиб бориб қўяди.
Автомобил эгасига яна қайтадан керак бўлиб қолганда, тизим худди шу тартибда транспорт воситасини ҳайдовчига қайтариб беради. Hyundai мутахассисларининг ҳисоб-китобларига кўра, мазкур автоматлаштирилган ёндашув бир хил майдондаги анъанавий автотураргоҳларга нисбатан сиғимни 20–50 фоизга ошириш имконини беради ҳамда бўш жой қидириш вақтини бутунлай қисқартиради.
Хавфсизлик ва экологик самарадорликТизимнинг яна бир муҳим афзаллиги сифатида автомашиналар ва пиёдалар ҳаракат йўналишларининг қатъий равишда ажратиб қўйилгани қайд этилган. Бу эса турар-жой мажмуаларидаги тўхташ жойларида хавфсизлик даражасини сезиларли даражада оширади. Синов жараёнида компания мутахассислари бир қатор муҳим кўрсаткичларни баҳолайди:
- Автомобилларнинг кириш ва чиқиш вақти
- Ҳайдовчиларнинг кутиш давомийлиги
- Парковка қилиш жараёнининг муваффақиятлилиги
- Фазодан фойдаланиш самарадорлиги
- CO2 ва қаттиқ заррачалар чиқиндиларининг потенциал камайиши
…