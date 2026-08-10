Сеулда автомашиналарни автоматик жойлаштирувчи роботлар синовдан ўтказилмоқда

·14·Авто
Сеулда автомашиналарни автоматик жойлаштирувчи роботлар синовдан ўтказилмоқда
Қисқача

Сеулда автомашиналарни тўхташ жойларига мустақил равишда олиб борадиган роботлаштирилган тизим синовдан ўтказилмоқда. Hyundai Мотор Гроуп шаҳарнинг ғарбий қисмидаги турар-жой мажмуаларидан бирида амалга ошираётган пилот лойиҳа Hyundai Мотор, Hyundai ВИА ҳамда Hyundai Конструктион компаниялари ҳамкорлигида йўлга қўйилган.

Жанубий Корея пойтахти Сеул шаҳрида автомашиналарни тўхташ жойларига мустақил равишда жойлаштирувчи роботлаштирилган тизим синовдан ўтказила бошланди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу инновацион лойиҳа Hyundai Мотор Груп томонидан шаҳарнинг ғарбий қисмидаги турар-жой мажмуаларидан бирида амалга оширилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур пилот лойиҳа Hyundai Мотор, Hyundai ВИА ҳамда Hyundai Конструктион компаниялари ҳамкорлигида, мамлакатнинг «ақлли шаҳарлар» дастури доирасида йўлга қўйилди. Тизим Корея Республикасининг Ер, инфраструктура ва транспорт вазирлиги томонидан расман маъқулланиб, давлат маблағлари ҳисобидан молиялаштирилган. Тўлиқ кўламдаги ишга тушириш жараёни келгуси йилда мажмурага аҳоли кўчиб ўтгач кутилмоқда.

Роботлаштирилган тўхташ тизимининг ишлаш механизми

Янги технологияни жорий этиш учун ер остидаги автотураргоҳда махсус 53 та жой ажратилиб, иккита гуруҳдан иборат махсус роботлар ўрнатилди. Ҳайдовчиларга ўз автомобилини махсус зонада қолдириб, терминал (Киоск) ёки Валлпад панели орқали тизимни чақириш кифоя қилади. Шундан сўнг робот машинани ўзи эгаллаб, бўш жойга эҳтиёткорлик билан олиб бориб қўяди.

Автомобил эгасига яна қайтадан керак бўлиб қолганда, тизим худди шу тартибда транспорт воситасини ҳайдовчига қайтариб беради. Hyundai мутахассисларининг ҳисоб-китобларига кўра, мазкур автоматлаштирилган ёндашув бир хил майдондаги анъанавий автотураргоҳларга нисбатан сиғимни 20–50 фоизга ошириш имконини беради ҳамда бўш жой қидириш вақтини бутунлай қисқартиради.

Хавфсизлик ва экологик самарадорлик

Тизимнинг яна бир муҳим афзаллиги сифатида автомашиналар ва пиёдалар ҳаракат йўналишларининг қатъий равишда ажратиб қўйилгани қайд этилган. Бу эса турар-жой мажмуаларидаги тўхташ жойларида хавфсизлик даражасини сезиларли даражада оширади. Синов жараёнида компания мутахассислари бир қатор муҳим кўрсаткичларни баҳолайди:

  • Автомобилларнинг кириш ва чиқиш вақти
  • Ҳайдовчиларнинг кутиш давомийлиги
  • Парковка қилиш жараёнининг муваффақиятлилиги
  • Фазодан фойдаланиш самарадорлиги
  • CO2 ва қаттиқ заррачалар чиқиндиларининг потенциал камайиши
Ушбу синовлар якунига кўра, Hyundai келгусида йирик шаҳарлардаги тирбандликлар ва жой етишмовчилиги муаммоларини ҳал қилишда мазкур технологиянинг ўрнини янада кенгайтиришни режалаштирмоқда.

HyundaiРобототехникаАвтотураргоҳСеулАвтомобил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Иккинчи авлод Audi ТТ автомобилларини 2000 фунтдан сотиб олиш мумкинИккинчи авлод Audi ТТ автомобилларини 2000 фунтдан сотиб олиш мумкинБугун, 12:25BMW ишлаб чиқармаган энг яхши универсал автомобил тақдириBMW ишлаб чиқармаган энг яхши универсал автомобил тақдириБугун, 10:27Geely компанияси Ситйрай кроссоверини бир йилда янгиладиGeely компанияси Ситйрай кроссоверини бир йилда янгиладиБугун, 08:27Geely Preface ТКР спорт седанининг техник хусусиятлари ошкор этилдиGeely Preface ТКР спорт седанининг техник хусусиятлари ошкор этилдиБугун, 03:23Renault 4 электромобили қуёш энергиясида Буюк Британия бўйлаб сафарга чиқдиRenault 4 электромобили қуёш энергиясида Буюк Британия бўйлаб сафарга чиқдиКеча, 16:20Mazda флагман кроссоверлари АҚШда харидорларни йўқотмоқдаMazda флагман кроссоверлари АҚШда харидорларни йўқотмоқдаКеча, 15:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади