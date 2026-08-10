Виктор Гёкерес Манчестер Сити билан ўйин шунчаки ўртоқлик учрашуви эмаслигини айтди
Виктор Гёкерес Манчестер Сити билан бўлажак Суперкубок учрашувини оддий ўртоқлик ўйини деб ҳисобламаслигини ва Арсенал фақат ғалаба учун майдонга тушишини айтди. У мавсум бошланишидан олдин кубок ютиш жамоага қўшимча ишонч беришини таъкидлади.
Англиянинг Арсенал клуби ҳужумчиси Виктор Гёкерес бўлажак Суперкубок учрашувини шунчаки мавсумолди ўртоқлик ўйини деб ҳисобламаслигини қатъий таъкидлади. Goal.com хабар беришича, швециялик футболчи Манчестер Сити жамоасига қарши баҳсда фақат ғалаба учун майдонга чиқишларини ва рақибга ўзининг жиддий ниятларини намойиш этишини билдирди. Мазкур қарама-қаршилик янги мавсум олдидан жамоалар учун илк муҳим синов бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Анъанага кўра мавсум очилиши деб аталадиган ушбу учрашув кўпчилик томонидан аҳамиятсиз баҳс сифатида баҳоланса-да, Микел Артета шогирдларида ғалаба қозониш учун иштиёқ жуда баланд. Виктор Гёкереснинг сўзларига кўра, жамоа бу ўйинни жиддий қабул қилмоқда ва мавсум бошланишидан олдин кубок ютиш муҳим аҳамиятга эга. У илк соврин ўйинчиларга қўшимча ишонч бағишлашини алоҳида таъкидлади.
Кардиф шаҳридаги кутилмаган манзил ва таркибдаги ўзгаришларФутбол ассоциациясининг тасдиқлашича, 2026-йилги Суперкубок баҳси Уембли стадионидаги концерт тадбирлари туфайли Кардиф шаҳридаги Принципалитй стадионида бўлиб ўтади. Ушбу муҳим ўйин олдидан Арсенал ўз сафига Нюкасл Юнайтед клубидан 75 миллион фунт стерлинг эвазига келиб қўшилган Бруно Гимараес билан кучайди. Ҳужумчи янги жамоадоши ҳақида ижобий фикр билдириб, унинг сифатли ўйини ва энергияси жамоага катта фойда келтиришини қайд этди.
Бироқ, лондонликлар ҳужум чизиғидаги имкониятларидан ташқари, ҳимоядаги баъзи муаммоларни ҳам ҳал этиши лозим. Мавсумолди ўйинларида Арсенал охирги икки учрашувнинг ҳар бирида ўз дарвозасидан учтадан тўп ўтказиб юборди. Хусусан, Боруссия Дортмунд жамоасига қарши кечган ва 2:3 ҳисобидаги мағлубият билан якунланган баҳс ҳимоядаги камчиликларни кўрсатиб берди.
Ҳимоядаги хатолар ва янги мавсум олдидаги иштиёқГёкерес Дортмунд клубига қарши ўйиндан сўнг рақибнинг ҳаракатлари ҳимояни синовдан ўтказганини тан олди. Боруссия майдонда шахсий назоратга таяниб, ҳужумларни фаол уюштиргани ва ҳимоя ортига югуришлар қилгани жамоага яхши сабоқ бўлган. Айниқса, стандарт вазиятлар ва бурчак тўпларидан ўтказиб юборилган голлар устида жиддий ишлаш талаб этилади.
Шунга қарамай, жамоа ичидаги муҳит ва ғалаба қозонишга бўлган чанқоқлик юқори даражада сақланиб қолмоқда. Микел Артетанинг кўзларида янги мавсум олдидан ўша оловли иштиёқни кўраётганини сўраганларга ҳужумчи қисқа ва лўнда қилиб янада кучлироқ иштиёқ борлигини айтди. Арсенал жамоаси ўзининг чемпионлик мақомини муносиб ҳимоя қилишга тайёргарлик кўрмоқда.
…