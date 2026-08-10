Виктор Гёкерес Манчестер Сити билан ўйин шунчаки ўртоқлик учрашуви эмаслигини айтди

·38·Спорт
Виктор Гёкерес Манчестер Сити билан ўйин шунчаки ўртоқлик учрашуви эмаслигини айтди
Қисқача

Виктор Гёкерес Манчестер Сити билан бўлажак Суперкубок учрашувини оддий ўртоқлик ўйини деб ҳисобламаслигини ва Арсенал фақат ғалаба учун майдонга тушишини айтди. У мавсум бошланишидан олдин кубок ютиш жамоага қўшимча ишонч беришини таъкидлади.

Англиянинг Арсенал клуби ҳужумчиси Виктор Гёкерес бўлажак Суперкубок учрашувини шунчаки мавсумолди ўртоқлик ўйини деб ҳисобламаслигини қатъий таъкидлади. Goal.com хабар беришича, швециялик футболчи Манчестер Сити жамоасига қарши баҳсда фақат ғалаба учун майдонга чиқишларини ва рақибга ўзининг жиддий ниятларини намойиш этишини билдирди. Мазкур қарама-қаршилик янги мавсум олдидан жамоалар учун илк муҳим синов бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Анъанага кўра мавсум очилиши деб аталадиган ушбу учрашув кўпчилик томонидан аҳамиятсиз баҳс сифатида баҳоланса-да, Микел Артета шогирдларида ғалаба қозониш учун иштиёқ жуда баланд. Виктор Гёкереснинг сўзларига кўра, жамоа бу ўйинни жиддий қабул қилмоқда ва мавсум бошланишидан олдин кубок ютиш муҳим аҳамиятга эга. У илк соврин ўйинчиларга қўшимча ишонч бағишлашини алоҳида таъкидлади.

Кардиф шаҳридаги кутилмаган манзил ва таркибдаги ўзгаришлар

Футбол ассоциациясининг тасдиқлашича, 2026-йилги Суперкубок баҳси Уембли стадионидаги концерт тадбирлари туфайли Кардиф шаҳридаги Принципалитй стадионида бўлиб ўтади. Ушбу муҳим ўйин олдидан Арсенал ўз сафига Нюкасл Юнайтед клубидан 75 миллион фунт стерлинг эвазига келиб қўшилган Бруно Гимараес билан кучайди. Ҳужумчи янги жамоадоши ҳақида ижобий фикр билдириб, унинг сифатли ўйини ва энергияси жамоага катта фойда келтиришини қайд этди.

Бироқ, лондонликлар ҳужум чизиғидаги имкониятларидан ташқари, ҳимоядаги баъзи муаммоларни ҳам ҳал этиши лозим. Мавсумолди ўйинларида Арсенал охирги икки учрашувнинг ҳар бирида ўз дарвозасидан учтадан тўп ўтказиб юборди. Хусусан, Боруссия Дортмунд жамоасига қарши кечган ва 2:3 ҳисобидаги мағлубият билан якунланган баҳс ҳимоядаги камчиликларни кўрсатиб берди.

Ҳимоядаги хатолар ва янги мавсум олдидаги иштиёқ

Гёкерес Дортмунд клубига қарши ўйиндан сўнг рақибнинг ҳаракатлари ҳимояни синовдан ўтказганини тан олди. Боруссия майдонда шахсий назоратга таяниб, ҳужумларни фаол уюштиргани ва ҳимоя ортига югуришлар қилгани жамоага яхши сабоқ бўлган. Айниқса, стандарт вазиятлар ва бурчак тўпларидан ўтказиб юборилган голлар устида жиддий ишлаш талаб этилади.

Шунга қарамай, жамоа ичидаги муҳит ва ғалаба қозонишга бўлган чанқоқлик юқори даражада сақланиб қолмоқда. Микел Артетанинг кўзларида янги мавсум олдидан ўша оловли иштиёқни кўраётганини сўраганларга ҳужумчи қисқа ва лўнда қилиб янада кучлироқ иштиёқ борлигини айтди. Арсенал жамоаси ўзининг чемпионлик мақомини муносиб ҳимоя қилишга тайёргарлик кўрмоқда.

АрсеналМанчестер СитиВиктор ГёкересСуперкубокАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тревоҳ Чалобаҳ Челси билан хайрлашдиТревоҳ Чалобаҳ Челси билан хайрлашдиБугун, 13:16Жон Оби Микел Юрий Тилеманс трансферини юқори баҳоладиЖон Оби Микел Юрий Тилеманс трансферини юқори баҳоладиБугун, 13:15Челси учун оғир йўқотиш: мавсумолди ўйиндаги жароҳатлар ва можароларЧелси учун оғир йўқотиш: мавсумолди ўйиндаги жароҳатлар ва можароларБугун, 12:57Арсенал Брэдли Барколя трансфери учун курашда Ливерпулни ортда қолдириши мумкинАрсенал Брэдли Барколя трансфери учун курашда Ливерпулни ортда қолдириши мумкинБугун, 12:34Тибо Куртуа Жозе Моуринюнинг Реал Мадридга қайтишини қўллаб-қувватладиТибо Куртуа Жозе Моуринюнинг Реал Мадридга қайтишини қўллаб-қувватладиБугун, 12:32Франк Лемпард ва Жон Терри Жозе Моуринюнинг кетишини эсладиФранк Лемпард ва Жон Терри Жозе Моуринюнинг кетишини эсладиБугун, 12:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)