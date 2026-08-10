Челси Осиё турида: Майкундаги жанжал ва Хаби Алонсо аралашуви

·48·Спорт
Челси Осиё турида: Майкундаги жанжал ва Хаби Алонсо аралашуви
Қисқача

Челси ва Жоҳор Дарул Таъзим ўртасидаги 3:3 ҳисобида якунланган ўйинда Антонио Глаудернинг Лиам Делапга нисбатан қўпол ҳаракатидан сўнг жамоалар мураббийлар штаби ўртасида жанжал юз берди. Челсининг янги стандарт вазиятлар бўйича мураббийи Остин МакФи рақиблар ўриндиғи томон бориб, ҳақоратли сўзлар ишлатгани учун уни жиловлашга тўғри келди.

Лондоннинг Челси клубининг мавсумолди Осиё бўйлаб ташкиллаштирилган сафари кутилмаган ихтилофлар ва кескин вазиятларга бой бўлди. Малайзияда ўтган Жоҳор Дарул Таъзим жамоасига қарши баҳсда томонлар 3:3 ҳисобидаги дуранг қайд этган бўлсада, ўйин майдонидаги драматик вазиятлар ва ҳакамлик қарорлари асосий муҳокама мавзусига айланди. Goal.com хабар беришича, учрашув давомида янги мураббийлар штаби аъзолари ва рақиб жамоа вакиллари ўртасида қизғин жанжал келиб чиққан. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com маълумотига кўра, можаро ўйиннинг соатлик вақти ўтиб бораётган бир пайтда юзага келган. Жоҳор Дарул Таъзим ҳимоячиси Антонио Глаудер Челси ҳужумчиси Лиам Делапга нисбатан қўпол равишда орқа томонидан ташланиб, хавфли ҳаракат содир этган. Эслатиб ўтамиз, Делап ушбу учрашувда аввалроқ иккита пеналтини муваффақиятли амалга ошириб улгурган эди. Ушбу хавфли фалта клубнинг янги стандарт вазиятлар бўйича мураббийи Остин МакФи қаттиқ норозилик билдирган.

Астон Вилла клубидан яқинда таклиф этилган шотландиялик мутахассис зудлик билан рақиблар ўриндиғи томон йўл олиб, қаршилар билан юзма-юз жанжаллашиб кетган. Видео-лавҳаларга таяниб хабар қилинишича, Челси мураббийи рақиб штабига қараб ҳақоратли сўзлар ишлатган ва уни жиловлашга тўғри келган. Ваҳима ва асабийлашишлар ўйин якунига етгач ҳам тинмаган, чунки майдон эгалари ва ҳакамлар ўйин регламентини бузгани жамоада норозилик уйғотган.

Шартнома ва ташкилий можаролар

Аслида регламент бўйича дуранг билан якунланган баҳсдан сўнг пеналтилар серияси ўтказилиши белгиланган эди. Бироқ ҳакамлар ва маҳаллий ташкилотчилар кутилмаганда мазкур пост-матч пеналтилар сериясини бекор қилишган. Натижада Малайзия жамоасининг майдонни тарк этишига рухсат берилгани Челси клубининг биринчи жамоа операциялари раҳбари Кевин Кампеллони қаттиқ ғазаблантирган. Кампелло расмийлар билан қизғин баҳсга киришиб, бу ҳолат шартномада аниқ ёзилганини қатъий таъкидлаган.

Мазкур ўзгаришлар ва штабдаги кадрлар янгиланиши бош мураббий Хаби Алонсо олиб бораётган кенг кўламли ислоҳотлар доирасида амалга оширилмоқда. Испаниялик мутахассис Баер Леверкусен клубида тарихий муваффақиятларга эришган ўзининг қатъий ва пухта талабларини Челси жамоасида ҳам жорий этишга интилмоқда. Хабарга кўра, Алонсо ўз вақтида Унаи Эмерй қўшинисида Астон Вилла клубининг Чемпионлар лигаси йўлланмасини қўлга киритишида муҳим рол ўйнаган мутахассисларни ўзига ёрдамчи қилиб олиб келмоқда.

Олдинда Фулҳемга қарши ўйин

Мутахассисларнинг фикрича, Алонсо шундай тажрибали кадрлар орқали Челси жамоасининг сўнгги мавсумлардаги ўрта ўринларни эгаллашига сабаб бўлган тактик камчиликларни, айниқса стандарт вазиятлардаги муаммоларни бартараф этишни мақсад қилган. Осиё сафари ўз ниҳоясига етгач, Лондон клуби Стамфорд Бридге стадионига қайтиб, тактик режаларни якуний босқичга олиб чиқади.

Расмий мавсум ўйинлари эса тез орада старт олади. Челси жамоаси 24-август куни ўзининг асосий рақибларидан бири ҳисобланган Ғарбий Лондоннинг Фулҳем жамоаси меҳмони бўлади. Малайзиядаги ҳимоядаги хатолар ва майдон четидаги асабийлашишлардан сўнг, бош мураббий Хаби Алонсо Кравен Коттаге стадионида анча интизомли ва мувозанатли ўйин кўрсатилишини талаб қилиши аниқ.

ЧелсеаХаби АлонсоПремиер ЛеагуеФутболАнглия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тревоҳ Чалобаҳ Челси билан хайрлашдиТревоҳ Чалобаҳ Челси билан хайрлашдиБугун, 13:16Жон Оби Микел Юрий Тилеманс трансферини юқори баҳоладиЖон Оби Микел Юрий Тилеманс трансферини юқори баҳоладиБугун, 13:15Челси учун оғир йўқотиш: мавсумолди ўйиндаги жароҳатлар ва можароларЧелси учун оғир йўқотиш: мавсумолди ўйиндаги жароҳатлар ва можароларБугун, 12:57Арсенал Брэдли Барколя трансфери учун курашда Ливерпулни ортда қолдириши мумкинАрсенал Брэдли Барколя трансфери учун курашда Ливерпулни ортда қолдириши мумкинБугун, 12:34Тибо Куртуа Жозе Моуринюнинг Реал Мадридга қайтишини қўллаб-қувватладиТибо Куртуа Жозе Моуринюнинг Реал Мадридга қайтишини қўллаб-қувватладиБугун, 12:32Виктор Гёкерес Манчестер Сити билан ўйин шунчаки ўртоқлик учрашуви эмаслигини айтдиВиктор Гёкерес Манчестер Сити билан ўйин шунчаки ўртоқлик учрашуви эмаслигини айтдиБугун, 12:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)