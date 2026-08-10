Челси Осиё турида: Майкундаги жанжал ва Хаби Алонсо аралашуви
Челси ва Жоҳор Дарул Таъзим ўртасидаги 3:3 ҳисобида якунланган ўйинда Антонио Глаудернинг Лиам Делапга нисбатан қўпол ҳаракатидан сўнг жамоалар мураббийлар штаби ўртасида жанжал юз берди. Челсининг янги стандарт вазиятлар бўйича мураббийи Остин МакФи рақиблар ўриндиғи томон бориб, ҳақоратли сўзлар ишлатгани учун уни жиловлашга тўғри келди.
Лондоннинг Челси клубининг мавсумолди Осиё бўйлаб ташкиллаштирилган сафари кутилмаган ихтилофлар ва кескин вазиятларга бой бўлди. Малайзияда ўтган Жоҳор Дарул Таъзим жамоасига қарши баҳсда томонлар 3:3 ҳисобидаги дуранг қайд этган бўлсада, ўйин майдонидаги драматик вазиятлар ва ҳакамлик қарорлари асосий муҳокама мавзусига айланди. Goal.com хабар беришича, учрашув давомида янги мураббийлар штаби аъзолари ва рақиб жамоа вакиллари ўртасида қизғин жанжал келиб чиққан. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com маълумотига кўра, можаро ўйиннинг соатлик вақти ўтиб бораётган бир пайтда юзага келган. Жоҳор Дарул Таъзим ҳимоячиси Антонио Глаудер Челси ҳужумчиси Лиам Делапга нисбатан қўпол равишда орқа томонидан ташланиб, хавфли ҳаракат содир этган. Эслатиб ўтамиз, Делап ушбу учрашувда аввалроқ иккита пеналтини муваффақиятли амалга ошириб улгурган эди. Ушбу хавфли фалта клубнинг янги стандарт вазиятлар бўйича мураббийи Остин МакФи қаттиқ норозилик билдирган.
Астон Вилла клубидан яқинда таклиф этилган шотландиялик мутахассис зудлик билан рақиблар ўриндиғи томон йўл олиб, қаршилар билан юзма-юз жанжаллашиб кетган. Видео-лавҳаларга таяниб хабар қилинишича, Челси мураббийи рақиб штабига қараб ҳақоратли сўзлар ишлатган ва уни жиловлашга тўғри келган. Ваҳима ва асабийлашишлар ўйин якунига етгач ҳам тинмаган, чунки майдон эгалари ва ҳакамлар ўйин регламентини бузгани жамоада норозилик уйғотган.
Шартнома ва ташкилий можароларАслида регламент бўйича дуранг билан якунланган баҳсдан сўнг пеналтилар серияси ўтказилиши белгиланган эди. Бироқ ҳакамлар ва маҳаллий ташкилотчилар кутилмаганда мазкур пост-матч пеналтилар сериясини бекор қилишган. Натижада Малайзия жамоасининг майдонни тарк этишига рухсат берилгани Челси клубининг биринчи жамоа операциялари раҳбари Кевин Кампеллони қаттиқ ғазаблантирган. Кампелло расмийлар билан қизғин баҳсга киришиб, бу ҳолат шартномада аниқ ёзилганини қатъий таъкидлаган.
Мазкур ўзгаришлар ва штабдаги кадрлар янгиланиши бош мураббий Хаби Алонсо олиб бораётган кенг кўламли ислоҳотлар доирасида амалга оширилмоқда. Испаниялик мутахассис Баер Леверкусен клубида тарихий муваффақиятларга эришган ўзининг қатъий ва пухта талабларини Челси жамоасида ҳам жорий этишга интилмоқда. Хабарга кўра, Алонсо ўз вақтида Унаи Эмерй қўшинисида Астон Вилла клубининг Чемпионлар лигаси йўлланмасини қўлга киритишида муҳим рол ўйнаган мутахассисларни ўзига ёрдамчи қилиб олиб келмоқда.
Олдинда Фулҳемга қарши ўйинМутахассисларнинг фикрича, Алонсо шундай тажрибали кадрлар орқали Челси жамоасининг сўнгги мавсумлардаги ўрта ўринларни эгаллашига сабаб бўлган тактик камчиликларни, айниқса стандарт вазиятлардаги муаммоларни бартараф этишни мақсад қилган. Осиё сафари ўз ниҳоясига етгач, Лондон клуби Стамфорд Бридге стадионига қайтиб, тактик режаларни якуний босқичга олиб чиқади.
Расмий мавсум ўйинлари эса тез орада старт олади. Челси жамоаси 24-август куни ўзининг асосий рақибларидан бири ҳисобланган Ғарбий Лондоннинг Фулҳем жамоаси меҳмони бўлади. Малайзиядаги ҳимоядаги хатолар ва майдон четидаги асабийлашишлардан сўнг, бош мураббий Хаби Алонсо Кравен Коттаге стадионида анча интизомли ва мувозанатли ўйин кўрсатилишини талаб қилиши аниқ.
…