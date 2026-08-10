Франк Лемпард ва Жон Терри Жозе Моуринюнинг кетишини эслади
Франк Лемпард ва Жон Терри Жозе Моуриньюнинг 2007-йил сентабр ойида Челсидан кетиши футболчилар учун кучли ҳиссий зарба бўлганини эслади. Лемпард мураббий истеъфосини кийим алмаштириш хонасида шахсан эълон қилганида футболчилар кўз ёшларини тия олмаганини айтди. Терри эса Росенборг билан 1:1 ҳисобидаги ўйинда йўл қўйган хатоси Моуриньюнинг кетишига сабаб бўлган бўлиши мумкинлигидан ҳануз афсусда эканини билдирди.
Челси клубининг сўнгги йиллардаги муваффақиятларида ўзига хос из қолдирган афсонавий футболчилар Франк Лемпард ва Жон Терри мураббий Жозе Моуринюнинг 2007-йил сентябрь ойида Лондон жамоасини тарк этиши жамоада қандай кучли ҳиссий зарба бўлганини очиб берди. Netflix платформасида намойиш этилаётган уч қисмдан иборат Моуринью ҳақидаги ҳужжатли сериалда португалиялик мутахассиснинг Стамфорд Бридгедаги илк даври якунига етиш жараёни ва унинг истеъфога чиқарилишига сабаб бўлган ички зиддиятлар батафсил ёритиб берилган. Goal.com ва бошқа халқаро спорт нашрлари тарқатган маълумотларга кўра, мазкур лойиҳада клубнинг ўша олтин давридаги етакчилари ўз хотиралари билан ўртоқлашган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Клуб ичидаги зиддиятлар ва Моуриньюнинг хайрлашувиМаълум бўлишича, Жозе Моуринью ва клубнинг ўша вақтдаги эгаси Роман Абрамович ўртасидаги муносабатлар парда ортида ёмонлашиб борган. Бунгача жамоа билан кўплаб совринларни қўлга киритган португалиялик мураббий раҳбарият билан юзага келган тушунмовчиликлар сабабли ўз лавозимини тарк этишга мажбур бўлган. Моуриньюнинг ўзи бу келишмовчиликлар клуб ички тузилмасига бегона шахсларнинг аралашуви туфайли бошланганини таъкидлаган.
Ушбу вазиятни эсга олган сўнгги йилларнинг энг кучли ярим ҳимоячиларидан бири Франк Лемпард Жозе Моуринью кийим алмаштириш хонасига кириб, ўзининг ишдан бўшатилганини шахсан эълон қилгани ҳақидаги таъсирли лаҳзани эслади. Унинг сўзларига кўра, бу хабар футболчилар учун кутилмаган зарба бўлган ва ҳатто профессионал футболчилар ҳам ўз ҳиссиётларини тия олмаган.
Лемпард ўша пайтдаги муҳитни таърифлаб: Мен унинг кийим алмаштириш хонасига кириб, истеъфога чиқарилганини айтганини яхши эслайман. Мен бу инсон менинг фаолиятимга қанчалик ёрдам бергани, у билан ишлашни қанчалик яхши кўрганим ҳақида ўйламай иложи йўқ эди. У ерда кўз ёшлар бор эди, ваҳоланки мураббий кетганда кийим алмаштириш хонасида бундай ҳолат одатий ҳол эмас, дея эътироф этган.
Жон Террининг афсусланиши ва Росенборг билан ўйинЖамоанинг соқчиси ва етакчиси бўлган Жон Терри ҳам Жозе Моуриньюга бўлган чексиз ҳурматини яширмади ва унинг истеъфога чиқишига сабаб бўлган Чемпионлар лигаси доирасидаги Росенборг клубига қарши кечган 1:1 ҳисобидаги дуранг натижа учун ҳанузгача ўзини айбдор ҳис қилишини билдирди. Ўша ўйинда унинг хатоси туфайли гол ўтказиб юборилгани мураббийнинг тақдирини ҳал қилган бўлиши мумкинлигини таъкидлади.
Терри ўз ҳиссиётларини яширмасдан қуйидагиларни баён қилди: Мен у учун тобут ичида ҳам майдондан чиқиб кетишга тайёр эдим. Сиз кўришингиз мумкинки, етук эркаклар юзларидан ёш оқиб, нима бўлаётганини тушунмай турганди. Ҳатто ҳозир ҳам мен буни ўз айбим деб ўйлайман. Агар ўша ўйинда хато қилмаганимда, у яна бир неча йил қолган бўлармиди? Ким билади дейсиз? Буларнинг барчаси қандай тугагани афсусланарли.
Раҳбарият ва мураббий орасидаги масофаҲужжатли фильмда Жозе Моуриньюнинг ўзи ҳам клубдаги ички динамика қандай бузилганига алоҳида тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, дастлаб Роман Абрамович билан ўртадаги муносабатлар профессионал даражада ва тор доирада бўлган. Бироқ вақт ўтиши билан бу учбурчакка бегона агентлар, собиқ футболчилар ва бошқа манфаатдор шахслар аралаша бошлаган.
Моуринью бу ҳолат жамоанинг ички муҳитига салбий таъсир кўрсатгани ва муваффақиятлар пойдеворига путур етказганини таъкидлаган. Челси мухлислари учун ҳамон ўша давр клуб тарихидаги энг ёрқин саҳифалардан бири сифатида эсланади, Лемпард ва Террининг бу эътирофлари эса жамоа ва мураббий ўртасидаги ришталар қанчалик мустаҳкам бўлганини яна бир бор тасдиқлади.
…