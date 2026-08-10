Франк Лемпард ва Жон Терри Жозе Моуринюнинг кетишини эслади

·44·Спорт
Франк Лемпард ва Жон Терри Жозе Моуринюнинг кетишини эслади
Қисқача

Франк Лемпард ва Жон Терри Жозе Моуриньюнинг 2007-йил сентабр ойида Челсидан кетиши футболчилар учун кучли ҳиссий зарба бўлганини эслади. Лемпард мураббий истеъфосини кийим алмаштириш хонасида шахсан эълон қилганида футболчилар кўз ёшларини тия олмаганини айтди. Терри эса Росенборг билан 1:1 ҳисобидаги ўйинда йўл қўйган хатоси Моуриньюнинг кетишига сабаб бўлган бўлиши мумкинлигидан ҳануз афсусда эканини билдирди.

Челси клубининг сўнгги йиллардаги муваффақиятларида ўзига хос из қолдирган афсонавий футболчилар Франк Лемпард ва Жон Терри мураббий Жозе Моуринюнинг 2007-йил сентябрь ойида Лондон жамоасини тарк этиши жамоада қандай кучли ҳиссий зарба бўлганини очиб берди. Netflix платформасида намойиш этилаётган уч қисмдан иборат Моуринью ҳақидаги ҳужжатли сериалда португалиялик мутахассиснинг Стамфорд Бридгедаги илк даври якунига етиш жараёни ва унинг истеъфога чиқарилишига сабаб бўлган ички зиддиятлар батафсил ёритиб берилган. Goal.com ва бошқа халқаро спорт нашрлари тарқатган маълумотларга кўра, мазкур лойиҳада клубнинг ўша олтин давридаги етакчилари ўз хотиралари билан ўртоқлашган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клуб ичидаги зиддиятлар ва Моуриньюнинг хайрлашуви

Маълум бўлишича, Жозе Моуринью ва клубнинг ўша вақтдаги эгаси Роман Абрамович ўртасидаги муносабатлар парда ортида ёмонлашиб борган. Бунгача жамоа билан кўплаб совринларни қўлга киритган португалиялик мураббий раҳбарият билан юзага келган тушунмовчиликлар сабабли ўз лавозимини тарк этишга мажбур бўлган. Моуриньюнинг ўзи бу келишмовчиликлар клуб ички тузилмасига бегона шахсларнинг аралашуви туфайли бошланганини таъкидлаган.

Ушбу вазиятни эсга олган сўнгги йилларнинг энг кучли ярим ҳимоячиларидан бири Франк Лемпард Жозе Моуринью кийим алмаштириш хонасига кириб, ўзининг ишдан бўшатилганини шахсан эълон қилгани ҳақидаги таъсирли лаҳзани эслади. Унинг сўзларига кўра, бу хабар футболчилар учун кутилмаган зарба бўлган ва ҳатто профессионал футболчилар ҳам ўз ҳиссиётларини тия олмаган.

Лемпард ўша пайтдаги муҳитни таърифлаб: Мен унинг кийим алмаштириш хонасига кириб, истеъфога чиқарилганини айтганини яхши эслайман. Мен бу инсон менинг фаолиятимга қанчалик ёрдам бергани, у билан ишлашни қанчалик яхши кўрганим ҳақида ўйламай иложи йўқ эди. У ерда кўз ёшлар бор эди, ваҳоланки мураббий кетганда кийим алмаштириш хонасида бундай ҳолат одатий ҳол эмас, дея эътироф этган.

Жон Террининг афсусланиши ва Росенборг билан ўйин

Жамоанинг соқчиси ва етакчиси бўлган Жон Терри ҳам Жозе Моуриньюга бўлган чексиз ҳурматини яширмади ва унинг истеъфога чиқишига сабаб бўлган Чемпионлар лигаси доирасидаги Росенборг клубига қарши кечган 1:1 ҳисобидаги дуранг натижа учун ҳанузгача ўзини айбдор ҳис қилишини билдирди. Ўша ўйинда унинг хатоси туфайли гол ўтказиб юборилгани мураббийнинг тақдирини ҳал қилган бўлиши мумкинлигини таъкидлади.

Терри ўз ҳиссиётларини яширмасдан қуйидагиларни баён қилди: Мен у учун тобут ичида ҳам майдондан чиқиб кетишга тайёр эдим. Сиз кўришингиз мумкинки, етук эркаклар юзларидан ёш оқиб, нима бўлаётганини тушунмай турганди. Ҳатто ҳозир ҳам мен буни ўз айбим деб ўйлайман. Агар ўша ўйинда хато қилмаганимда, у яна бир неча йил қолган бўлармиди? Ким билади дейсиз? Буларнинг барчаси қандай тугагани афсусланарли.

Раҳбарият ва мураббий орасидаги масофа

Ҳужжатли фильмда Жозе Моуриньюнинг ўзи ҳам клубдаги ички динамика қандай бузилганига алоҳида тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, дастлаб Роман Абрамович билан ўртадаги муносабатлар профессионал даражада ва тор доирада бўлган. Бироқ вақт ўтиши билан бу учбурчакка бегона агентлар, собиқ футболчилар ва бошқа манфаатдор шахслар аралаша бошлаган.

Моуринью бу ҳолат жамоанинг ички муҳитига салбий таъсир кўрсатгани ва муваффақиятлар пойдеворига путур етказганини таъкидлаган. Челси мухлислари учун ҳамон ўша давр клуб тарихидаги энг ёрқин саҳифалардан бири сифатида эсланади, Лемпард ва Террининг бу эътирофлари эса жамоа ва мураббий ўртасидаги ришталар қанчалик мустаҳкам бўлганини яна бир бор тасдиқлади.

Жозе МоуриньюФранк ЛемпардЖон ТерриЧелсиЧемпионлар лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тревоҳ Чалобаҳ Челси билан хайрлашдиТревоҳ Чалобаҳ Челси билан хайрлашдиБугун, 13:16Жон Оби Микел Юрий Тилеманс трансферини юқори баҳоладиЖон Оби Микел Юрий Тилеманс трансферини юқори баҳоладиБугун, 13:15Челси учун оғир йўқотиш: мавсумолди ўйиндаги жароҳатлар ва можароларЧелси учун оғир йўқотиш: мавсумолди ўйиндаги жароҳатлар ва можароларБугун, 12:57Арсенал Брэдли Барколя трансфери учун курашда Ливерпулни ортда қолдириши мумкинАрсенал Брэдли Барколя трансфери учун курашда Ливерпулни ортда қолдириши мумкинБугун, 12:34Тибо Куртуа Жозе Моуринюнинг Реал Мадридга қайтишини қўллаб-қувватладиТибо Куртуа Жозе Моуринюнинг Реал Мадридга қайтишини қўллаб-қувватладиБугун, 12:32Виктор Гёкерес Манчестер Сити билан ўйин шунчаки ўртоқлик учрашуви эмаслигини айтдиВиктор Гёкерес Манчестер Сити билан ўйин шунчаки ўртоқлик учрашуви эмаслигини айтдиБугун, 12:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)