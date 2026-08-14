Ла Масиа иқтидори Ханси Флик эътиборини тортди

·0·Спорт
Ла Масиа иқтидори Ханси Флик эътиборини тортди

Барселона клубининг ҳар мавсумолди йиғини анъанавий тарзда жамоанинг машҳур академиясидан янги юлдузчаларни кашф этади. Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, жорий мавсумолди тайёргарлик жараёнининг дастлабки ойи ортда қолган бир пайтда ҳам каталониякларнинг бир қатор ёш тарбияланувчилари бош мураббий Ханси Флик раҳбарлигида асосий жамоа билан шуғулланишда давом этмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ана шундай ёш иқтидорлар орасида Ориан Горен ҳамда Ибраима Тонкара алоҳида ажралиб турибди. 2009 ва 2010-йилларда туғилган мазкур футболчилар Ла Масиа академиясининг энг порлоқ вакилларидан саналиб, клуб раҳбарияти уларнинг келажагига катта умид боғламоқда. Мавсум якунлангач, ёш иқтидорларга июль ойидан бошлаб асосий жамоа машғулотларига қўшилиш вазифаси топширилган эди.

Ориан Горен учун ўтган мавсум жуда тиғиз кечди. У нафақат Пол Планас бошчилигидаги жамоа сафида Чемпионлар кубогининг ҳал қилувчи босқичларига қадар ҳаракат қилди, балки таътил бошланишидан олдин Каталония кубоги учрашувларида ҳам майдонга тушди. Шу боисдан у қисқа муддатли таътилини ўз ихтиёри билан қисқартиришга мажбур бўлди.

Ла Масиа тарбияланувчилари учун олтин имконият

Июль ойининг ўрталарида тиббий кўрикдан ўтган футболчилар немис мутахассиси қўл остидаги машғулотларга киришган энг ёш ўйинчилардан бўлдилар. Бу ҳолат ёш футболчилар учун ўз салоҳиятини намоён этиш йўлида улкан қадам ҳисобланади. Горен 2022-йилда Барселона сафига келиб қўшилган бўлиб, шундан буён Ла Масиа шароитида яшаб келмоқда.

Клуб академияси ёш спортчилар учун чинакам мукаммал муҳит яратиб бергани билан аҳамиятлидир. Бу ерда иқтидорлар футбол сирларини чуқур ўзлаштириш билан бир қаторда, ўзларининг интеллектуал ва академик таълимини ҳам муваффақиятли давом эттирадилар. Ханси Флик ёшлар билан ишлашдаги жасорати эвазига уларга асосий жамоадан жой олиш имкониятини тақдим этмоқда.

Олдинги мавсумларда ҳам Дро ва Жофре Торрентс каби ёшлар мураббий Ишончини оқлаб, асосий таркибдан жой олган эдилар. Ҳозирда Ориан Горен ва Ибраима Тонкара жуфтлиги ҳам худди шундай муваффақиятли йўлни босиб ўтишга интилмоқда. Клубнинг ёшларга таяниш сиёсати келгусида ҳам ўз мевасини беришига ишонч билдириляпти.

БарселонаХанси ФликЛа МасиаОриан ГоренИбраима Тонкара
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Неймар Сантос мухлисларини танқид қилди: Агар ёмон кайфиятда бўлсангиз, уйда ўтирингНеймар Сантос мухлисларини танқид қилди: Агар ёмон кайфиятда бўлсангиз, уйда ўтирингБугун, 11:59Ювентус таркибни тозалашга киришди: Нико Гонсалес ва Тюн Копмейнерс сотувга қўйилдиЮвентус таркибни тозалашга киришди: Нико Гонсалес ва Тюн Копмейнерс сотувга қўйилдиБугун, 11:38Эрлинг Холанд Г尼斯 рекордлар китобининг тўртта сертификатини қўлга киритдиЭрлинг Холанд Г尼斯 рекордлар китобининг тўртта сертификатини қўлга киритдиБугун, 11:34Эва Карнейро Жан Терри ва Жозе Моуринуни танқид қилдиЭва Карнейро Жан Терри ва Жозе Моуринуни танқид қилдиБугун, 11:13«Ал-Қодисия» «Манчестер Сити» юлдузини сотиб олмоқда: маоши “даҳшат”ли«Ал-Қодисия» «Манчестер Сити» юлдузини сотиб олмоқда: маоши “даҳшат”лиБугун, 11:09«Арсенал» аншлаги: Лондонликлар «Сити»дан реванш олишга шайланмоқда!«Арсенал» аншлаги: Лондонликлар «Сити»дан реванш олишга шайланмоқда!Бугун, 09:45
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди