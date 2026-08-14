Ла Масиа иқтидори Ханси Флик эътиборини тортди
Барселона клубининг ҳар мавсумолди йиғини анъанавий тарзда жамоанинг машҳур академиясидан янги юлдузчаларни кашф этади. Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, жорий мавсумолди тайёргарлик жараёнининг дастлабки ойи ортда қолган бир пайтда ҳам каталониякларнинг бир қатор ёш тарбияланувчилари бош мураббий Ханси Флик раҳбарлигида асосий жамоа билан шуғулланишда давом этмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ана шундай ёш иқтидорлар орасида Ориан Горен ҳамда Ибраима Тонкара алоҳида ажралиб турибди. 2009 ва 2010-йилларда туғилган мазкур футболчилар Ла Масиа академиясининг энг порлоқ вакилларидан саналиб, клуб раҳбарияти уларнинг келажагига катта умид боғламоқда. Мавсум якунлангач, ёш иқтидорларга июль ойидан бошлаб асосий жамоа машғулотларига қўшилиш вазифаси топширилган эди.
Ориан Горен учун ўтган мавсум жуда тиғиз кечди. У нафақат Пол Планас бошчилигидаги жамоа сафида Чемпионлар кубогининг ҳал қилувчи босқичларига қадар ҳаракат қилди, балки таътил бошланишидан олдин Каталония кубоги учрашувларида ҳам майдонга тушди. Шу боисдан у қисқа муддатли таътилини ўз ихтиёри билан қисқартиришга мажбур бўлди.
Ла Масиа тарбияланувчилари учун олтин имкониятИюль ойининг ўрталарида тиббий кўрикдан ўтган футболчилар немис мутахассиси қўл остидаги машғулотларга киришган энг ёш ўйинчилардан бўлдилар. Бу ҳолат ёш футболчилар учун ўз салоҳиятини намоён этиш йўлида улкан қадам ҳисобланади. Горен 2022-йилда Барселона сафига келиб қўшилган бўлиб, шундан буён Ла Масиа шароитида яшаб келмоқда.
Клуб академияси ёш спортчилар учун чинакам мукаммал муҳит яратиб бергани билан аҳамиятлидир. Бу ерда иқтидорлар футбол сирларини чуқур ўзлаштириш билан бир қаторда, ўзларининг интеллектуал ва академик таълимини ҳам муваффақиятли давом эттирадилар. Ханси Флик ёшлар билан ишлашдаги жасорати эвазига уларга асосий жамоадан жой олиш имкониятини тақдим этмоқда.
Олдинги мавсумларда ҳам Дро ва Жофре Торрентс каби ёшлар мураббий Ишончини оқлаб, асосий таркибдан жой олган эдилар. Ҳозирда Ориан Горен ва Ибраима Тонкара жуфтлиги ҳам худди шундай муваффақиятли йўлни босиб ўтишга интилмоқда. Клубнинг ёшларга таяниш сиёсати келгусида ҳам ўз мевасини беришига ишонч билдириляпти.
…