Ювентус таркибни тозалашга киришди: Нико Гонсалес ва Тюн Копмейнерс сотувга қўйилди

·34·Спорт
Ювентус таркибни тозалашга киришди: Нико Гонсалес ва Тюн Копмейнерс сотувга қўйилди
Қисқача

Ювентус таркибни янгилаш ва молиявий барқарорликни таъминлаш мақсадида Нико Гонзалез ҳамда Теун Коопмеинерсни сотувга қўйди. Клуб ушбу футболчилар бўйича жиддий таклифларни кўриб чиқишга тайёр. Таркибни қисқартириш орқали молиявий юкламани камайтириш ва келгуси трансферлар учун маблағ йиғиш режалаштирилган. Музокаралар трансфер ойнаси ёпилгунига қадар давом этади.

Италиянинг Ювентус клуби ўз таркибини тубдан янгилаш ва оптималлаштириш мақсадида трансфер бозорида фаол ҳаракатларни бошлади. Жамоа раҳбарияти молиявий барқарорликни таъминлаш ҳамда таркиб чуқурлигини яхшилаш учун бир қатор футболчиларни сотувга қўйишга қарор қилди. Бу ҳақда Goal.com ва Корриере делло Sport нашрлари хабар тарқатди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Хабарларга кўра, Турин клубининг чиқиш эшиклари рўйхатида Нико Гонзалез ҳамда Теун Коопмеинерс каби таниқли юлдузлар биринчилардан бўлиб турибди. Бианконери раҳбарияти ушбу футболчилар борасида тушадиган жиддий таклифларни кўриб чиқишга тайёр эканини билдирган. Бу ҳолат клуб трансфер сиёсатида жиддий ўзгаришлар юз бераётганидан далолат беради.

Таркибни оптималлаштириш ва молиявий режа

Клуб бош мураббийи ва спорт директорлари мавсумнинг қолган қисми учун мувозанатли ва рақобатбардош жамоа шакллантириш устида ишламоқда. Таркибни қисқартириш орқали нафақат молиявий юкламани камайтириш, балки келгусидаги трансферлар учун қўшимча маблағ йиғиш кўзланган. Стратегик чиқишлар ва футболчиларнинг доимий равишда сотиб юборилиши ҳозирги кундаги асосий вазифалардан бирига айланган.

Нико Гонзалез ва Теун Коопмеинерс Турин клубига келиб қўшилганидан буён турлича ўйин намойиш этиб, мутахассислар ва мухлисларда икки хил таассурот қолдирганди. Сўнгги ойлардаги турғунлик ва ўйин амалиётидаги ўзгаришлар уларнинг трансфер бозоридаги тақдирига таъсир кўрсатди. Клуб раҳбарияти футболчиларнинг амбициялари ҳамда клуб манфаатларини ўзаро мувофиқлаштирган ҳолда мақбул қарорга келишни режалаштирмоқда.

Бўлажак музокаралар ва трансфер ойнасидаги қадамлар

Ҳозирги вақтда клуб мутасаддилари воситачилар билан яқин ҳамкорликда иш олиб бормоқда. Қизиқиш билдираётган харидорлар билан музокаралар босқичма-босқич давом этмоқда. Трансфер ойнаси ёпилишидан олдин бир қатор захира ва асосий таркиб вакилларининг келажагига ойдинлик киритиш талаб этилади.

Ювентус учун молиявий ҳисоб-китоблар ва спорт натижаларини бирдек ушлаб туриш мураккаб вазифа бўлиб қолмоқда. Шунга қарамай, раҳбарият қатъий қадамлар ташлаб, жамоанинг келажакдаги мақсадлари сари интилишда давом этмоқда. Келгусидаги бир неча кун ичида ушбу трансферлар бўйича музокаралар якуний босқичга ўтиши кутилмоқда.

ЮвентусНико ГонзалезТеун КоопмеинерсТрансферларА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Неймар Сантос мухлисларини танқид қилди: Агар ёмон кайфиятда бўлсангиз, уйда ўтирингНеймар Сантос мухлисларини танқид қилди: Агар ёмон кайфиятда бўлсангиз, уйда ўтирингБугун, 11:59Ла Масиа иқтидори Ханси Флик эътиборини тортдиЛа Масиа иқтидори Ханси Флик эътиборини тортдиБугун, 11:51Эрлинг Холанд Г尼斯 рекордлар китобининг тўртта сертификатини қўлга киритдиЭрлинг Холанд Г尼斯 рекордлар китобининг тўртта сертификатини қўлга киритдиБугун, 11:34Эва Карнейро Жан Терри ва Жозе Моуринуни танқид қилдиЭва Карнейро Жан Терри ва Жозе Моуринуни танқид қилдиБугун, 11:13«Ал-Қодисия» «Манчестер Сити» юлдузини сотиб олмоқда: маоши “даҳшат”ли«Ал-Қодисия» «Манчестер Сити» юлдузини сотиб олмоқда: маоши “даҳшат”лиБугун, 11:09«Арсенал» аншлаги: Лондонликлар «Сити»дан реванш олишга шайланмоқда!«Арсенал» аншлаги: Лондонликлар «Сити»дан реванш олишга шайланмоқда!Бугун, 09:45
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди