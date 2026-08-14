Ювентус таркибни тозалашга киришди: Нико Гонсалес ва Тюн Копмейнерс сотувга қўйилди
Ювентус таркибни янгилаш ва молиявий барқарорликни таъминлаш мақсадида Нико Гонзалез ҳамда Теун Коопмеинерсни сотувга қўйди. Клуб ушбу футболчилар бўйича жиддий таклифларни кўриб чиқишга тайёр. Таркибни қисқартириш орқали молиявий юкламани камайтириш ва келгуси трансферлар учун маблағ йиғиш режалаштирилган. Музокаралар трансфер ойнаси ёпилгунига қадар давом этади.
Италиянинг Ювентус клуби ўз таркибини тубдан янгилаш ва оптималлаштириш мақсадида трансфер бозорида фаол ҳаракатларни бошлади. Жамоа раҳбарияти молиявий барқарорликни таъминлаш ҳамда таркиб чуқурлигини яхшилаш учун бир қатор футболчиларни сотувга қўйишга қарор қилди. Бу ҳақда Goal.com ва Корриере делло Sport нашрлари хабар тарқатди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Хабарларга кўра, Турин клубининг чиқиш эшиклари рўйхатида Нико Гонзалез ҳамда Теун Коопмеинерс каби таниқли юлдузлар биринчилардан бўлиб турибди. Бианконери раҳбарияти ушбу футболчилар борасида тушадиган жиддий таклифларни кўриб чиқишга тайёр эканини билдирган. Бу ҳолат клуб трансфер сиёсатида жиддий ўзгаришлар юз бераётганидан далолат беради.
Таркибни оптималлаштириш ва молиявий режаКлуб бош мураббийи ва спорт директорлари мавсумнинг қолган қисми учун мувозанатли ва рақобатбардош жамоа шакллантириш устида ишламоқда. Таркибни қисқартириш орқали нафақат молиявий юкламани камайтириш, балки келгусидаги трансферлар учун қўшимча маблағ йиғиш кўзланган. Стратегик чиқишлар ва футболчиларнинг доимий равишда сотиб юборилиши ҳозирги кундаги асосий вазифалардан бирига айланган.
Нико Гонзалез ва Теун Коопмеинерс Турин клубига келиб қўшилганидан буён турлича ўйин намойиш этиб, мутахассислар ва мухлисларда икки хил таассурот қолдирганди. Сўнгги ойлардаги турғунлик ва ўйин амалиётидаги ўзгаришлар уларнинг трансфер бозоридаги тақдирига таъсир кўрсатди. Клуб раҳбарияти футболчиларнинг амбициялари ҳамда клуб манфаатларини ўзаро мувофиқлаштирган ҳолда мақбул қарорга келишни режалаштирмоқда.
Бўлажак музокаралар ва трансфер ойнасидаги қадамларҲозирги вақтда клуб мутасаддилари воситачилар билан яқин ҳамкорликда иш олиб бормоқда. Қизиқиш билдираётган харидорлар билан музокаралар босқичма-босқич давом этмоқда. Трансфер ойнаси ёпилишидан олдин бир қатор захира ва асосий таркиб вакилларининг келажагига ойдинлик киритиш талаб этилади.
Ювентус учун молиявий ҳисоб-китоблар ва спорт натижаларини бирдек ушлаб туриш мураккаб вазифа бўлиб қолмоқда. Шунга қарамай, раҳбарият қатъий қадамлар ташлаб, жамоанинг келажакдаги мақсадлари сари интилишда давом этмоқда. Келгусидаги бир неча кун ичида ушбу трансферлар бўйича музокаралар якуний босқичга ўтиши кутилмоқда.
…