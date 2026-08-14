Трампнинг яна уйқуси келди: Оқ уйдаги кадрлар интернетда шов-шув бўлди
АҚШ президенти Доналд Трампнинг Оқ уйда ўтказилган тадбирда кўзларини юмиб, бошини эгиб қолгани акс этган видео ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинди. Айрим кузатувчилар у йиғилиш вақтида мизғиб олган деб тахмин қилган, бироқ видео унинг айнан ухлаганини тасдиқламайди. Трампнинг жамоатчилик олдидаги тадбирларда кўзларини юмиб қолиши аввал ҳам муҳокамаларга сабаб бўлган.
АҚШ президенти Доналд Трампнинг Оқ уйда ўтказилган тадбир вақтида кўзларини юмиб, бошини эгиб қолгани акс этган видео ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинди.
Кадрлар эътибор тортди
Видеода президент бир муддат кўзларини юмиб, бошини эгиб ўтиргани кўринади. Шу сабабли айрим кузатувчилар уни йиғилиш вақтида мизғиб олган деб тахмин қилган.
Бироқ видеодаги ҳолат Трампнинг айнан ухлаганини тасдиқламайди.
Бу илк бор эмас
Трампнинг жамоатчилик олдидаги тадбирларда кўзларини юмиб қолиши аввал ҳам муҳокамаларга сабаб бўлган. Сўнгги ҳолат эса ижтимоий тармоқларда яна турли ҳазил ва мунозараларга туртки берди.
…