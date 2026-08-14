Эрлинг Холанд Г尼斯 рекордлар китобининг тўртта сертификатини қўлга киритди

·29·Спорт
Эрлинг Холанд Г尼斯 рекордлар китобининг тўртта сертификатини қўлга киритди
Қисқача

Манчестер Сити ҳужумчиси Эрлинг Холанд клуб ва терма жамоа сафидаги натижалари учун Гиннис рекордлар китобининг тўртта махсус сертификати билан тақдирланди. У Англия Премер-лигасида 100 та голга энг тез эришган футболчи бўлди ва бу натижага 111 та учрашувда эришди.

Манчестер Сити ҳужумчиси Эрлинг Холанд ўзининг клуб ва терма жамоа сафидаги мислсиз голлари учун Гиннис рекордлар китобининг тўртта махсус сертификати билан тақдирланди. GOAL.com хабар беришича, 26 ёшли норвегиялик футболчи Англия Премер-лигаси, Чемпионлар лигаси ҳамда Миллатлар лигасида тарихий натижаларга эришиб, янги мавсум олдидан мазкур эътирофга сазовор бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу эътироф футболчининг 2026 йилги жаҳон чемпионатидаги ёрқин ўйинларидан сўнг амалга ошди. Норвегиялик тўпурар уч йилдан бироз кўпроқ вақт ичида Англия футболининг энг қўрқинчли ҳужумчисига айланди ва ўз статистикасини янги босқичга олиб чиқди.

Тарихий рекордлар ва уларнинг аҳамияти

Эрлинг Холанд қўлга киритган тўртта рекорд қуйидаги муҳим натижаларни ўз ичига олади: Англия Премер-лигасида 100 та голга энг тез эришган футболчи, мавсум давомида киритилган энг кўп голлар сони, UEFA Миллатлар лигасининг барча вақтлардаги энг яхши тўпурари ҳамда Чемпионлар лигаси бир ўйинида энг кўп гол уриш бўйича рекордни такрорлаш.

Хусусан, у Фулҳем дарвозасига пеналтидан киритган голи эвазига Англия Премер-лигасида ўзининг юзинчи голини нишонлади. Бунинг учун ҳужумчига бор-йўғи 111 та учрашув кифоя қилди. Шунингдек, у дебют мавсумидаёқ 38 та ўйинда 36 та гол уриб, аввалги рекордларни ортда қолдирганди.

Халқаро майдон ва келгуси режалар

Халқаро майдонда ҳам фаоллиги билан ажралиб турган ҳужумчи 2020 йилнинг сентябридан 2024 йилнинг ноябрига қадар UEFA Миллатлар лигасида 19 та гол киритиб, мусобақа тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди. Бундан ташқари, унинг РБ Леипзигга қарши ўйинда киритган бешта голи Лионель Месси ва Луиз Адрианонинг Чемпионлар лигасидаги рекордини такрорлаган эди.

Ҳозирда Манчестер Сити жамоаси бош мураббий Энзо Мареска қўстгида Премер-лига чемпионлигини қайтаришга эътибор қаратмоқда. Жамоа олдинда турган Англия Суперкубоги доирасидаги Арсеналга қарши ўйинга тайёргарлик кўрмоқда, бироқ жаҳон чемпионатидан кейинги таътил сабабли машғулотларга эндигина қўшилган Эрлинг Холанднинг бу учрашувда майдонга тушиши ҳозирча сўроқ остида қолмоқда.

Эрлинг ХоландМанчестер СитиПремер-лигаГиннис рекордларифутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Неймар Сантос мухлисларини танқид қилди: Агар ёмон кайфиятда бўлсангиз, уйда ўтирингНеймар Сантос мухлисларини танқид қилди: Агар ёмон кайфиятда бўлсангиз, уйда ўтирингБугун, 11:59Ла Масиа иқтидори Ханси Флик эътиборини тортдиЛа Масиа иқтидори Ханси Флик эътиборини тортдиБугун, 11:51Ювентус таркибни тозалашга киришди: Нико Гонсалес ва Тюн Копмейнерс сотувга қўйилдиЮвентус таркибни тозалашга киришди: Нико Гонсалес ва Тюн Копмейнерс сотувга қўйилдиБугун, 11:38Эва Карнейро Жан Терри ва Жозе Моуринуни танқид қилдиЭва Карнейро Жан Терри ва Жозе Моуринуни танқид қилдиБугун, 11:13«Ал-Қодисия» «Манчестер Сити» юлдузини сотиб олмоқда: маоши “даҳшат”ли«Ал-Қодисия» «Манчестер Сити» юлдузини сотиб олмоқда: маоши “даҳшат”лиБугун, 11:09«Арсенал» аншлаги: Лондонликлар «Сити»дан реванш олишга шайланмоқда!«Арсенал» аншлаги: Лондонликлар «Сити»дан реванш олишга шайланмоқда!Бугун, 09:45
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди