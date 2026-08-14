Эрлинг Холанд Г尼斯 рекордлар китобининг тўртта сертификатини қўлга киритди
Манчестер Сити ҳужумчиси Эрлинг Холанд клуб ва терма жамоа сафидаги натижалари учун Гиннис рекордлар китобининг тўртта махсус сертификати билан тақдирланди. У Англия Премер-лигасида 100 та голга энг тез эришган футболчи бўлди ва бу натижага 111 та учрашувда эришди.
Манчестер Сити ҳужумчиси Эрлинг Холанд ўзининг клуб ва терма жамоа сафидаги мислсиз голлари учун Гиннис рекордлар китобининг тўртта махсус сертификати билан тақдирланди. GOAL.com хабар беришича, 26 ёшли норвегиялик футболчи Англия Премер-лигаси, Чемпионлар лигаси ҳамда Миллатлар лигасида тарихий натижаларга эришиб, янги мавсум олдидан мазкур эътирофга сазовор бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу эътироф футболчининг 2026 йилги жаҳон чемпионатидаги ёрқин ўйинларидан сўнг амалга ошди. Норвегиялик тўпурар уч йилдан бироз кўпроқ вақт ичида Англия футболининг энг қўрқинчли ҳужумчисига айланди ва ўз статистикасини янги босқичга олиб чиқди.
Тарихий рекордлар ва уларнинг аҳамиятиЭрлинг Холанд қўлга киритган тўртта рекорд қуйидаги муҳим натижаларни ўз ичига олади: Англия Премер-лигасида 100 та голга энг тез эришган футболчи, мавсум давомида киритилган энг кўп голлар сони, UEFA Миллатлар лигасининг барча вақтлардаги энг яхши тўпурари ҳамда Чемпионлар лигаси бир ўйинида энг кўп гол уриш бўйича рекордни такрорлаш.
Хусусан, у Фулҳем дарвозасига пеналтидан киритган голи эвазига Англия Премер-лигасида ўзининг юзинчи голини нишонлади. Бунинг учун ҳужумчига бор-йўғи 111 та учрашув кифоя қилди. Шунингдек, у дебют мавсумидаёқ 38 та ўйинда 36 та гол уриб, аввалги рекордларни ортда қолдирганди.
Халқаро майдон ва келгуси режаларХалқаро майдонда ҳам фаоллиги билан ажралиб турган ҳужумчи 2020 йилнинг сентябридан 2024 йилнинг ноябрига қадар UEFA Миллатлар лигасида 19 та гол киритиб, мусобақа тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди. Бундан ташқари, унинг РБ Леипзигга қарши ўйинда киритган бешта голи Лионель Месси ва Луиз Адрианонинг Чемпионлар лигасидаги рекордини такрорлаган эди.
Ҳозирда Манчестер Сити жамоаси бош мураббий Энзо Мареска қўстгида Премер-лига чемпионлигини қайтаришга эътибор қаратмоқда. Жамоа олдинда турган Англия Суперкубоги доирасидаги Арсеналга қарши ўйинга тайёргарлик кўрмоқда, бироқ жаҳон чемпионатидан кейинги таътил сабабли машғулотларга эндигина қўшилган Эрлинг Холанднинг бу учрашувда майдонга тушиши ҳозирча сўроқ остида қолмоқда.
…