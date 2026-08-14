Неймар Сантос мухлисларини танқид қилди: Агар ёмон кайфиятда бўлсангиз, уйда ўтиринг

·0·Спорт
Неймар Сантос мухлисларини танқид қилди: Агар ёмон кайфиятда бўлсангиз, уйда ўтиринг

Жанубий Американинг нуфузли клуб турнирларидан бири бўлган Судамерикана кубогининг 1/8 финал дастлабки учрашувида Бразилиянинг Сантос жамоаси ўз майдонида Эквадорнинг Макара жамоасини қийин кечган баҳсда 2:1 ҳисобида мағлуб этди. Goal.com хабар беришича, ушбу ўйинда ғалабани таъминлаган асосий қаҳрамон Неймар учрашув давомида ўз мухлисларининг норозилигига учраган ва ўйиндан кейин уларнинг салбий муносабатига нисбатан кескин муносабат билдирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Вила Белмиро стадионида кечган учрашув мезбонлар учун жуда оғир бошланди. Ўйиннинг атиги тўртинчи дақиқасидаёқ рақиб сафидан Франко Поссе ҳисобни очиб, трибунадаги мухлислар ва майдондаги футболчиларни саросимага солиб қўйди. Шундан сўнг ўйин тақдирини ўзгартиришга ҳаракат қилган Сантос ҳужумларни кучайтирди ва биринчи бўлим охирига келиб мувозанат тикланди.

Неймарнинг ассистлари ва трибунадаги зиддият

Танаффусга қадар Неймар томонидан узатиб берилган тўпни Габриел Барбоса голга айлантириб, ҳисобни тенглаштирди. Иккинчи бўлимда эса бразилиялик юлдуз яна ўз маҳоратини намойиш этди. Учрашувнинг 75-дақиқасида бурчак тўпидан узатиб берилган пасни Вилям Арао муваффақиятли якунлаб, жамоасига ғалаба келтирган голни киритди.

Гарчи Неймар иккита голли узатма амалга ошириб, жамоасининг иродали ғалабасига улкан ҳисса қўшган бўлса-да, майдондаги аниқ бўлмаган узатмалардан биридан кейин трибунадаги айрим мухлислар уни ҳуштакбозлик билан кутиб олишди. Бу ҳолат футболчининг қаттиқ ғазабини келтириб чиқарди ва у учрашувдан кейинги интервюсида ўз норозилигини яширмади.

Футболчининг мухлисларга мурожаати

ESPN нашрига берган интервюсида Неймар мухлисларнинг жамоа ютқазаётган пайтдаги салбий реакциясидан ранжиганини очиқ айтди: "Мухлислар кўп йиллардан бери қийналаётганини биламан, лекин агар стадионга доимо салбий кайфиятда келиб, ёмон нарсаларни ўйлайверадиган бўлсангиз, уйда ўтирганингиз маъқул. Ўшанда майдонда ҳали 60 дақиқа вақт бор эди, танқид қилиш ўрнига бизни қўллаб-қувватланг", дея таъкидлади ҳужумчи.

Шунингдек, футболчи фақатгина жамоа ғалаба қозонгандагина мухлислик қилиш осон эканини, қийин дамларда ҳам жамоага далда бериш кераклигини қўшимча қилди. Ушбу учрашувдаги ҳаракатлари эвазига Неймар ўзининг сўнгги 24 та учрашувдаги шахсий кўрсаткичини 13 та гол ва 8 та голли узатмага етказди.

Ғалаба эвазига Сантос Эквадордаги жавоб ўйини олдидан муҳим устунликка эга бўлди. Бироқ Амбато шаҳридаги баланд тоғлик ҳудудда ўтадиган кейинги ҳафтадаги жавоб учрашуви жамоадан жисмоний жиҳатдан катта куч талаб этиши кутилмоқда. Сантос бош мураббийи Кука шогирдлари чорак финал йўлланмасини қўлга киритиш учун сафарда ҳам ижобий натижа қайд этиши зарур.

НеймарСантосСудамериканаФутболБразилия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ла Масиа иқтидори Ханси Флик эътиборини тортдиЛа Масиа иқтидори Ханси Флик эътиборини тортдиБугун, 11:51Ювентус таркибни тозалашга киришди: Нико Гонсалес ва Тюн Копмейнерс сотувга қўйилдиЮвентус таркибни тозалашга киришди: Нико Гонсалес ва Тюн Копмейнерс сотувга қўйилдиБугун, 11:38Эрлинг Холанд Г尼斯 рекордлар китобининг тўртта сертификатини қўлга киритдиЭрлинг Холанд Г尼斯 рекордлар китобининг тўртта сертификатини қўлга киритдиБугун, 11:34Эва Карнейро Жан Терри ва Жозе Моуринуни танқид қилдиЭва Карнейро Жан Терри ва Жозе Моуринуни танқид қилдиБугун, 11:13«Ал-Қодисия» «Манчестер Сити» юлдузини сотиб олмоқда: маоши “даҳшат”ли«Ал-Қодисия» «Манчестер Сити» юлдузини сотиб олмоқда: маоши “даҳшат”лиБугун, 11:09«Арсенал» аншлаги: Лондонликлар «Сити»дан реванш олишга шайланмоқда!«Арсенал» аншлаги: Лондонликлар «Сити»дан реванш олишга шайланмоқда!Бугун, 09:45
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди