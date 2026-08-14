Неймар Сантос мухлисларини танқид қилди: Агар ёмон кайфиятда бўлсангиз, уйда ўтиринг
Жанубий Американинг нуфузли клуб турнирларидан бири бўлган Судамерикана кубогининг 1/8 финал дастлабки учрашувида Бразилиянинг Сантос жамоаси ўз майдонида Эквадорнинг Макара жамоасини қийин кечган баҳсда 2:1 ҳисобида мағлуб этди. Goal.com хабар беришича, ушбу ўйинда ғалабани таъминлаган асосий қаҳрамон Неймар учрашув давомида ўз мухлисларининг норозилигига учраган ва ўйиндан кейин уларнинг салбий муносабатига нисбатан кескин муносабат билдирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Вила Белмиро стадионида кечган учрашув мезбонлар учун жуда оғир бошланди. Ўйиннинг атиги тўртинчи дақиқасидаёқ рақиб сафидан Франко Поссе ҳисобни очиб, трибунадаги мухлислар ва майдондаги футболчиларни саросимага солиб қўйди. Шундан сўнг ўйин тақдирини ўзгартиришга ҳаракат қилган Сантос ҳужумларни кучайтирди ва биринчи бўлим охирига келиб мувозанат тикланди.
Неймарнинг ассистлари ва трибунадаги зиддиятТанаффусга қадар Неймар томонидан узатиб берилган тўпни Габриел Барбоса голга айлантириб, ҳисобни тенглаштирди. Иккинчи бўлимда эса бразилиялик юлдуз яна ўз маҳоратини намойиш этди. Учрашувнинг 75-дақиқасида бурчак тўпидан узатиб берилган пасни Вилям Арао муваффақиятли якунлаб, жамоасига ғалаба келтирган голни киритди.
Гарчи Неймар иккита голли узатма амалга ошириб, жамоасининг иродали ғалабасига улкан ҳисса қўшган бўлса-да, майдондаги аниқ бўлмаган узатмалардан биридан кейин трибунадаги айрим мухлислар уни ҳуштакбозлик билан кутиб олишди. Бу ҳолат футболчининг қаттиқ ғазабини келтириб чиқарди ва у учрашувдан кейинги интервюсида ўз норозилигини яширмади.
Футболчининг мухлисларга мурожаатиESPN нашрига берган интервюсида Неймар мухлисларнинг жамоа ютқазаётган пайтдаги салбий реакциясидан ранжиганини очиқ айтди: "Мухлислар кўп йиллардан бери қийналаётганини биламан, лекин агар стадионга доимо салбий кайфиятда келиб, ёмон нарсаларни ўйлайверадиган бўлсангиз, уйда ўтирганингиз маъқул. Ўшанда майдонда ҳали 60 дақиқа вақт бор эди, танқид қилиш ўрнига бизни қўллаб-қувватланг", дея таъкидлади ҳужумчи.
Шунингдек, футболчи фақатгина жамоа ғалаба қозонгандагина мухлислик қилиш осон эканини, қийин дамларда ҳам жамоага далда бериш кераклигини қўшимча қилди. Ушбу учрашувдаги ҳаракатлари эвазига Неймар ўзининг сўнгги 24 та учрашувдаги шахсий кўрсаткичини 13 та гол ва 8 та голли узатмага етказди.
Ғалаба эвазига Сантос Эквадордаги жавоб ўйини олдидан муҳим устунликка эга бўлди. Бироқ Амбато шаҳридаги баланд тоғлик ҳудудда ўтадиган кейинги ҳафтадаги жавоб учрашуви жамоадан жисмоний жиҳатдан катта куч талаб этиши кутилмоқда. Сантос бош мураббийи Кука шогирдлари чорак финал йўлланмасини қўлга киритиш учун сафарда ҳам ижобий натижа қайд этиши зарур.
…