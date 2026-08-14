Энди мушук ва итлар ҳам рўйхатдан ўтказилади: Қозоғистон мушукларга рақамли паспорт беришни бошлади
Қозоғистонда уй мушуклари учун рақамли паспортлар берила бошланди. Ҳужжатда мушукнинг исми, зоти, ранги, туғилган санаси, эгаси ҳақидаги маълумотлар, эмлашлари, микрочипи ва стерилизацияси қайд этилади, бу эса ҳайвон йўқолганида уни аниқлаш ва эгасини топишни осонлаштиради. Ўзбекистонда ҳам 7 августдан мушук, ит, қорамол, майда шохли ҳайвонлар ва бошқа уй ҳамда қишлоқ хўжалиги ҳайвонларини мажбурий рўйхатга олиш тартиби кучга кирди.
Қозоғистонда уй мушуклари учун рақамли паспортлар берила бошланди. Унда мушукнинг исми, зоти, ранги, туғилган санаси, эгаси ҳақидаги маълумотлар, эмлашлари, микрочипи ва стерилизацияси тўғрисидаги маълумотлар қайд этилади.
Мушук йўқолса, топиш осонлашади
Бундай рақамли ҳужжат нафақат сафар вақтида, балки уй ҳайвони йўқолиб қолганида ҳам асқатади. Микрочип ва тизимдаги маълумотлар орқали мушукни аниқлаш ва эгасини топиш мумкин.
Ўзбекистонда ҳам янги тартиб
Энг қизиқ жиҳати — 7 августдан Ўзбекистонда уй ва қишлоқ хўжалиги ҳайвонларини мажбурий рўйхатга олиш тартиби кучга кирди.
Эндиликда мушук, ит, қорамол, майда шохли ҳайвонлар ва бошқа ҳайвонлар ҳисобга олинади.
Демак, мушукингиз энди нафақат исм ва овқат идишига, балки расмий рақамли ҳужжатга ҳам эга бўлиши мумкин.
Сизнингча, уй ҳайвонларига бундай “паспорт” керакми?
…