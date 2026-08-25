26 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
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• Anorbank — 11 815 сўм.
• Apex Bank — 11 830 сўм.
26 август куни амал қиладиган доллар курси 35–36 сўм атрофида пасайиши кутилмоқда. Бу ҳақда Bankir телеграм канали хабар берди.
Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:
• Anorbank — 11 815 сўм.
• Hayotbank — 11 810 сўм.
• Invest Finance Bank — 11 810 сўм.
• NBU — 11 810 сўм.
Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:
• Apex Bank — 11 830 сўм.
• Asakabank — 11 850 сўм.
• Tengebank — 11 850 сўм.
Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.
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