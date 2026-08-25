Samsung Galaxy S27 Ultra дизайнда туб ўзгаришларга учрайди
Samsung компанияси ўзининг бўлажак флагман смартфонлари устида иш олиб бормоқда ва келгуси авлод қурилмалари ҳақида дастлабки маълумотлар пайдо бўла бошлади. ixbt.com нашрининг таниқли инсайдер Ice Universe маълумотига таяниб хабар беришича, келгуси йилларда тақдим этилиши кутилаётган Samsung Galaxy S27 Ultra модели ўзидан олдинги авлодга нисбатан ўлчамларини деярли ўзгартирмайди, бироқ унинг ташқи кўринишида сезиларли ўзгаришлар амалга оширилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум бўлишича, Galaxy S27 Ultra модели ўлчамлари ва экран диагонали бўйича Galaxy S26 Ultra билан деярли тўлиқ бир хил бўлиб қолади. Жанубий Корея технология гиганти фойдаланувчилар қулай одошаниб қолган асосий габарит параметрларини сақлаб қолган ҳолда, флагманнинг визуал қиёфасини янгилашга қарор қилган. Бу эса келажакдаги қурилмаларга ўтиш жараёнини харидорлар учун янада қулай ва сезиларли ўзгаришларсиз амалга ошишини таъминлайди.
Дизайн ва конструкция хусусиятлариИнсайдернинг таъкидлашича, янги флагманнинг энг сезиларли ташқи ўзгариши бу унинг асосий камера блоки бўлади. Samsung муҳандислари қурилманинг орқа панелидаги оптик модуллар дизайнини тубдан ўзгартириб, замонавийроқ кўриниш беришни режалаштирмоқда. Шу билан бирга, смартфонга олд тарафдан ва ён томондан қаралганда, Galaxy S26 Ultra билан деярли ҳеч қандай фарқ сезилмаслиги кутилмоқда.
Қурилманинг ички элементлари ва қўшимча имкониятлари жойлашуви ҳам аввалги авлод анъаналарини давом эттиради. Хусусан, Samsung Galaxy S27 Ultra корпусида С Пен электрон стилуси учун мўлжалланган махсус уяси ўз ўрнида — корпуснинг чап пастки қисмида сақланиб қолади. Шунингдек, овоз чиқарувчи асосий динамик ҳам аввалгидек чап томонда жойлашишда давом этади.
Сериядаги бошқа моделларнинг ўзгаришлариGalaxy S27 флагманлар сериясининг бошқа вакиллари ўзига хос кичик эргономик ўзгаришларга эга бўлиши кутилмоқда. Ice Universe маълумотларига кўра, Galaxy S27, Galaxy S27 Plus ҳамда Galaxy S27 Pro моделлари конструкциясида битта муҳим ўзгариш амалга оширилади: бу қурилмаларда пастки динамик ўрни ўзгартирилиб, ўнг томонга кўчирилади.
Ҳозирги босқичда ушбу флагман серияси ҳақидаги маълумотлар фақат дастлабки сиздириб юборилган хабарларга асосланган бўлиб, Samsung компанияси уларнинг расмий тақдимотига қадар яна бир қанча ўзгаришлар киритиши мумкин. Шунга қарамай, технология оламидаги бундай янгиликлар келгусида тақдим этиладиган мобил қурилмалар бозоридаги тенденцияларни олдиндан баҳолаш имконини беради.
…