Samsung Galaxy S27 Ultra дизайнда туб ўзгаришларга учрайди

·0·Техно
Samsung Galaxy S27 Ultra дизайнда туб ўзгаришларга учрайди

Samsung компанияси ўзининг бўлажак флагман смартфонлари устида иш олиб бормоқда ва келгуси авлод қурилмалари ҳақида дастлабки маълумотлар пайдо бўла бошлади. ixbt.com нашрининг таниқли инсайдер Ice Universe маълумотига таяниб хабар беришича, келгуси йилларда тақдим этилиши кутилаётган Samsung Galaxy S27 Ultra модели ўзидан олдинги авлодга нисбатан ўлчамларини деярли ўзгартирмайди, бироқ унинг ташқи кўринишида сезиларли ўзгаришлар амалга оширилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум бўлишича, Galaxy S27 Ultra модели ўлчамлари ва экран диагонали бўйича Galaxy S26 Ultra билан деярли тўлиқ бир хил бўлиб қолади. Жанубий Корея технология гиганти фойдаланувчилар қулай одошаниб қолган асосий габарит параметрларини сақлаб қолган ҳолда, флагманнинг визуал қиёфасини янгилашга қарор қилган. Бу эса келажакдаги қурилмаларга ўтиш жараёнини харидорлар учун янада қулай ва сезиларли ўзгаришларсиз амалга ошишини таъминлайди.

Дизайн ва конструкция хусусиятлари

Инсайдернинг таъкидлашича, янги флагманнинг энг сезиларли ташқи ўзгариши бу унинг асосий камера блоки бўлади. Samsung муҳандислари қурилманинг орқа панелидаги оптик модуллар дизайнини тубдан ўзгартириб, замонавийроқ кўриниш беришни режалаштирмоқда. Шу билан бирга, смартфонга олд тарафдан ва ён томондан қаралганда, Galaxy S26 Ultra билан деярли ҳеч қандай фарқ сезилмаслиги кутилмоқда.

Қурилманинг ички элементлари ва қўшимча имкониятлари жойлашуви ҳам аввалги авлод анъаналарини давом эттиради. Хусусан, Samsung Galaxy S27 Ultra корпусида С Пен электрон стилуси учун мўлжалланган махсус уяси ўз ўрнида — корпуснинг чап пастки қисмида сақланиб қолади. Шунингдек, овоз чиқарувчи асосий динамик ҳам аввалгидек чап томонда жойлашишда давом этади.

Сериядаги бошқа моделларнинг ўзгаришлари

Galaxy S27 флагманлар сериясининг бошқа вакиллари ўзига хос кичик эргономик ўзгаришларга эга бўлиши кутилмоқда. Ice Universe маълумотларига кўра, Galaxy S27, Galaxy S27 Plus ҳамда Galaxy S27 Pro моделлари конструкциясида битта муҳим ўзгариш амалга оширилади: бу қурилмаларда пастки динамик ўрни ўзгартирилиб, ўнг томонга кўчирилади.

Ҳозирги босқичда ушбу флагман серияси ҳақидаги маълумотлар фақат дастлабки сиздириб юборилган хабарларга асосланган бўлиб, Samsung компанияси уларнинг расмий тақдимотига қадар яна бир қанча ўзгаришлар киритиши мумкин. Шунга қарамай, технология оламидаги бундай янгиликлар келгусида тақдим этиладиган мобил қурилмалар бозоридаги тенденцияларни олдиндан баҳолаш имконини беради.

SamsungGalaxy S27 UltraСмартфонларТехнологияларГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда от ўрнини босиши мумкин бўлган робот яратилдиХитойда от ўрнини босиши мумкин бўлган робот яратилдиКеча, 21:33iPhone 17 Pro қайси давлатларда энг қиммат ва энг арзон сотилмоқда?iPhone 17 Pro қайси давлатларда энг қиммат ва энг арзон сотилмоқда?Кеча, 09:59iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)23.08, 13:39Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилиндиҲинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди22.08, 11:24Samsung Galaxy S26 FE модели тақдимотдан олдин видеода намойиш этилдиSamsung Galaxy S26 FE модели тақдимотдан олдин видеода намойиш этилди22.08, 09:23Apple Мусик сунъий интеллект ёрдамида яратилган трекларни белгилай бошлайдиApple Мусик сунъий интеллект ёрдамида яратилган трекларни белгилай бошлайди22.08, 03:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди