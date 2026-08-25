Футбол оқшоми: Самарқандда марказий баҳс ва 19-турнинг 3 та қайноқ ўйини!

·16·Спорт
Футбол оқшоми: Самарқандда марказий баҳс ва 19-турнинг 3 та қайноқ ўйини!

Ўзбекистон миллий чемпионати — Суперлиганинг 19-тури доирасида 25 август, сешанба оқшомида мухлисларни бир-биридан кескин ва муросасиз 3 та беллашув кутмоқда. Турнинг марказий учрашуви Самарқандда бўлиб ўтади ва унда маҳаллий «Динамо» Тошкентнинг номдор «Пахтакор» клубини қабул қилади.

Шунингдек, водийда «Андижон» «Хоразм» билан куч синашса, жанубда «Сурхон» ва «ОКМК» жамоалари ўзаро очколар учун кураш олиб боради.

19-турнинг марказий тўқнашувлари ва ҳакамлар тайинлови:

1. «Андижон» — «Хоразм»

  • Бошланиш вақти: 25 август, 19:00

  • Бош ҳакам: Фирдавс Норсафаров

  • Қанот ҳакамлари: Алишер Усмонов, Ҳусан Худойбердиев

  • Захира ҳаками: Абдурасул Қаюмбаев

  • VAR ҳакамлари: Достон Раҳмонов, Шоҳнур Йўлдошев (AVAR)

  • Назоратчи ва комиссар: Султонбек Зайлабидинов, Жалолхон Иноғомхўжаев

2. «Сурхон» — «ОКМК»

  • Бошланиш вақти: 25 август, 19:00

  • Бош ҳакам: Аскер Нажафалиев

  • Қанот ҳакамлари: Бахтиёрхўжа Шавкатов, Руслан Серазитдинов

  • Захира ҳаками: Жавоҳир Садақулов

  • VAR ҳакамлари: Ғайрат Жўраев, Адҳамжон Рихсибоев (AVAR)

  • Назоратчи ва комиссар: Владислав Сейтлин, Қудрат Мадримов

3. «Динамо» — «Пахтакор» (Марказий ўйин)

  • Бошланиш вақти: 25 август, 20:00

  • Бош ҳакам: Илгиз Танташев

  • Қанот ҳакамлари: Андрей Цапенко, Тимур Гайнуллин

  • Захира ҳаками: Диёрбек Аманов

  • VAR ҳакамлари: Наим Қосимов, Ринат Серазитдинов (AVAR)

  • Назоратчи ва комиссар: Рустам Бобомуродов, Шоҳруҳ Саид

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ислам Махачев Иэн Гэрри устидан қозонилган қийин ғалаба сирини очди...Ислам Махачев Иэн Гэрри устидан қозонилган қийин ғалаба сирини очди...Бугун, 10:40Бриан Маджо: Эрлинг Холанд намунаси ва Англия терма жамоасининг келажагиБриан Маджо: Эрлинг Холанд намунаси ва Англия терма жамоасининг келажагиБугун, 10:36Йилига 20 миллион: Габриэл Мартинеллининг Саудияга трансфери тафсилотлариЙилига 20 миллион: Габриэл Мартинеллининг Саудияга трансфери тафсилотлариБугун, 09:20Катта «тозалаш»: «Барселона» ёз тугагунча 5 нафар юлдузи билан хайрлашмоқчиКатта «тозалаш»: «Барселона» ёз тугагунча 5 нафар юлдузи билан хайрлашмоқчиБугун, 09:13«Кўпроғига лойиқ эдик»: Арбелоа Лондон дербисидаги мағлубият сабабларини очиқлади«Кўпроғига лойиқ эдик»: Арбелоа Лондон дербисидаги мағлубият сабабларини очиқладиБугун, 08:58Хаби Алонсо «Фулҳэм» билан драматик ўйиндан сўнг баёнот берди!Хаби Алонсо «Фулҳэм» билан драматик ўйиндан сўнг баёнот берди!Бугун, 08:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айланди
Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айланди