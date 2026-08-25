Футбол оқшоми: Самарқандда марказий баҳс ва 19-турнинг 3 та қайноқ ўйини!
Ўзбекистон миллий чемпионати — Суперлиганинг 19-тури доирасида 25 август, сешанба оқшомида мухлисларни бир-биридан кескин ва муросасиз 3 та беллашув кутмоқда. Турнинг марказий учрашуви Самарқандда бўлиб ўтади ва унда маҳаллий «Динамо» Тошкентнинг номдор «Пахтакор» клубини қабул қилади.
Шунингдек, водийда «Андижон» «Хоразм» билан куч синашса, жанубда «Сурхон» ва «ОКМК» жамоалари ўзаро очколар учун кураш олиб боради.
19-турнинг марказий тўқнашувлари ва ҳакамлар тайинлови:
1. «Андижон» — «Хоразм»
Бошланиш вақти: 25 август, 19:00
Бош ҳакам: Фирдавс Норсафаров
Қанот ҳакамлари: Алишер Усмонов, Ҳусан Худойбердиев
Захира ҳаками: Абдурасул Қаюмбаев
VAR ҳакамлари: Достон Раҳмонов, Шоҳнур Йўлдошев (AVAR)
Назоратчи ва комиссар: Султонбек Зайлабидинов, Жалолхон Иноғомхўжаев
2. «Сурхон» — «ОКМК»
Бошланиш вақти: 25 август, 19:00
Бош ҳакам: Аскер Нажафалиев
Қанот ҳакамлари: Бахтиёрхўжа Шавкатов, Руслан Серазитдинов
Захира ҳаками: Жавоҳир Садақулов
VAR ҳакамлари: Ғайрат Жўраев, Адҳамжон Рихсибоев (AVAR)
Назоратчи ва комиссар: Владислав Сейтлин, Қудрат Мадримов
3. «Динамо» — «Пахтакор» (Марказий ўйин)
Бошланиш вақти: 25 август, 20:00
Бош ҳакам: Илгиз Танташев
Қанот ҳакамлари: Андрей Цапенко, Тимур Гайнуллин
Захира ҳаками: Диёрбек Аманов
VAR ҳакамлари: Наим Қосимов, Ринат Серазитдинов (AVAR)
Назоратчи ва комиссар: Рустам Бобомуродов, Шоҳруҳ Саид
…