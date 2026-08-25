Токиода суши тарқатадиган ноодатий автобус ишга тушади

·1·Дунё
Токиода суши тарқатадиган ноодатий автобус ишга тушади

Япония пойтахти Токиода сайёҳлар учун ғайриоддий гастрономик лойиҳа — икки қаватли SUSHI BUS ишга туширилади. Унда йўловчилар шаҳарни томоша қилиш билан бир вақтда, ҳаракатланаётган автобус ичида чекланмаган миқдорда суши тановул қилишлари мумкин.

Лойиҳани 2026 йил 10 октябрдан ишга тушириш режалаштирилган. Автобуснинг биринчи қаватида ошхона жойлашади. Сушилар шу ернинг ўзида тайёрланиб, махсус лифт орқали иккинчи қаватга олиб чиқилади. У ерда таомлар йўловчилар ўриндиқлари ёнидан ўтиб турадиган конвейерга жойлаштирилади.

Сайёҳлар тахминан 70 дақиқа давомида сушидан чекланмаган миқдорда баҳраманд бўлишлари мумкин. Автобус бориш нуқтасига эга оддий транспорт воситаси эмас — у шаҳар бўйлаб айланма йўналишда ҳаракатланиб, сайёҳлик масканларини томоша қилиш имконини беради. Якуний йўналиш ҳали тўлиқ белгиланмаган, аммо Сибуя, Гинза ва Асакусадаги машҳур жойлардан ўтиш режалаштирилган.

SUSHI BUS бир вақтнинг ўзида 20 нафар йўловчига хизмат кўрсатади. Саёҳат Токио вокзали яқинидаги Кадзибаси автотураргоҳидан бошланади. Бир киши учун чипта нархи 16 минг япон йени, яъни тахминан 100 доллар атрофида бўлади.

Лойиҳа муваффақиятли бўлиб, сайёҳлар орасида оммалашса, ташкилотчилар келгусида шундай автобусларни Осака ва Киотода ҳам йўлга қўйишни режалаштирмоқда.

Токио кўчалари бўйлаб сайр қилиб, бир вақтнинг ўзида ҳаракатланаётган конвейердан суши ейиш ғояси сизга қандай туюлди? Фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг.

ТокиоЯпонияSUSHI BUSСибуяОсака
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

БМТда кескин бурилиш: 50 давлат Россияни қоралади, аммо 143 та давлат уни қўлламади!БМТда кескин бурилиш: 50 давлат Россияни қоралади, аммо 143 та давлат уни қўлламади!Бугун, 10:33«Эрон ўғлимга суиқасд қилмоқчи бўлди»: Нетаньяхудан шов-шувли баёнот!«Эрон ўғлимга суиқасд қилмоқчи бўлди»: Нетаньяхудан шов-шувли баёнот!Бугун, 10:081 сентябрда 60 та ҳудудда спиртли ичимлик сотилмайди: Россияда чекловлар жорий этилмоқда1 сентябрда 60 та ҳудудда спиртли ичимлик сотилмайди: Россияда чекловлар жорий этилмоқдаБугун, 10:04Гвинеяда чиқинди полигони қуладиГвинеяда чиқинди полигони қуладиБугун, 09:4347 йиллик «қора рўйхат» тугади: АҚШ Суриядан террорчи давлат мақомини олиб ташлади47 йиллик «қора рўйхат» тугади: АҚШ Суриядан террорчи давлат мақомини олиб ташладиБугун, 09:35Янги режа: Украина ва АҚШ урушни тўхтатиш бўйича таклиф тайёрлади...Янги режа: Украина ва АҚШ урушни тўхтатиш бўйича таклиф тайёрлади...Бугун, 09:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди