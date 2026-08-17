18 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
18 август куни амал қиладиган доллар курси 30–31 сўм атрофида пасайиши кутилмоқда. Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курс Anorбанкда 11 885 сўмни ташкил этади. Долларни банклардан сотиб олиш бўйича энг яхши курс Асакабанкда 11 920 сўм, НБУ, Пойтахтбанк ва Тенгебанкда эса 11 940 сўмдан белгиланган. Курс кун давомида ўзгариши мумкин, аниқ маълумот учун банкларнинг расмий сайтларига мурожаат қилиш тавсия этилган.
18 август куни амал қиладиган доллар курси 30–31 сўм атрофида пасайиши кутилмоқда. Бу ҳақда Bankir Telegram канали хабар берди.
Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:
• Anorbank — 11 885 сўм.
• Invest Finance Bank — 11 880 сўм.
• Kapitalbank — 11 880 сўм.
• NBU — 11 880 сўм.
• Universalbank — 11 880 сўм.
Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:
• Asakabank — 11 920 сўм.
• NBU — 11 940 сўм.
• Poytaxtbank — 11 940 сўм.
• Tengebank — 11 940 сўм.
Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.
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