Зеленскийнинг қиёфадоши қамоқдан фронтга кетмоқда: Сарукяннинг кутилмаган қарори...

·0·Дунё
Зеленскийнинг қиёфадоши қамоқдан фронтга кетмоқда: Сарукяннинг кутилмаган қарори...

Ижтимоий тармоқларда «Руки Вверх!» солисти Сергей Жуковнинг овозига тақлид қилиб, «Привет, это я» қўшиғи билан вирусли машҳурликка эришган пародиячи Самвел Сарукян Россия Федерацияси Мудофаа вазирлиги билан расмий шартнома имзолади.

Россиянинг оммабоп Shot Telegram-канали берган маълумотларга кўра, қамоқда жазо муддатини ўтаётган 44 ёшли эркак кўнгилли сифатида ҳарбий ҳаракатлар ҳудудига йўл олмоқда.

Миллионлаб кўришлар ва «Зеленский қиёфадоши» мақоми

Самвел Сарукян интернет фойдаланувчилари эътиборига бир нечта трекларнинг ўзига хос талқини билан тушган эди:

  • Вирусли треклар: Унинг «Привет, это я», шунингдек, Сергей Жуковнинг «Он тебя целует» ва «Девочка у речки» қўшиқларига ишланган видеолари тармоқларда миллионлаб кўришлар сонини тўплаган;

  • Ташқи ўхшашлик: Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари Сарукяннинг юз тузилиши, табассуми ва мимикаси Украина Президенти Владимир Зеленскийга ҳайратланарли даражада ўхшашлигини тез-тез муҳокама қилиб келишган.

12 йиллик қамоқ жазоси ва фронт орқали озодлик

Пародиячининг таржимаи ҳолида оғир жиноий ўтмиш мавжуд:

  • Суд ҳукми: 2017 йилнинг август ойида Сарукян гиёҳвандлик моддаларини тайёрлаш ва йирик миқдорда ноқонуний тарқатиш айблови билан 12 йилга озодликдан маҳрум этилган эди;

  • Ҳарбий қонунчилик имконияти: Россия Федерациясининг амалдаги қонунчилигига биноан, айрим тоифадаги оғир моддалар бўйича жазо ўтаётган маҳбусларга Мудофаа вазирлиги билан шартнома имзолаб, жанговар ҳаракатларда иштирок этиш шарти билан жазони муддатидан олдин бекор қилиш ёки енгиллаштириш ҳуқуқи берилади;

  • Хизмат жойи: Ҳозирча Сарукяннинг фронтнинг айнан қайси йўналишида ва қандай ҳарбий лавозимда хизмат қилиши бўйича расмий тафсилотлар очиқланмаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

36 ёшли ФИДE менежери тўсатдан вафот этди36 ёшли ФИДE менежери тўсатдан вафот этдиБугун, 11:12«Ракеталар учирилмасдан йўқ қилинади»: Британия Бош вазири Киевда махфий келишувни очиқлади«Ракеталар учирилмасдан йўқ қилинади»: Британия Бош вазири Киевда махфий келишувни очиқладиБугун, 11:03Токиода суши тарқатадиган ноодатий автобус ишга тушадиТокиода суши тарқатадиган ноодатий автобус ишга тушадиБугун, 10:44БМТда кескин бурилиш: 50 давлат Россияни қоралади, аммо 143 та давлат уни қўлламади!БМТда кескин бурилиш: 50 давлат Россияни қоралади, аммо 143 та давлат уни қўлламади!Бугун, 10:33«Эрон ўғлимга суиқасд қилмоқчи бўлди»: Нетаньяхудан шов-шувли баёнот!«Эрон ўғлимга суиқасд қилмоқчи бўлди»: Нетаньяхудан шов-шувли баёнот!Бугун, 10:081 сентябрда 60 та ҳудудда спиртли ичимлик сотилмайди: Россияда чекловлар жорий этилмоқда1 сентябрда 60 та ҳудудда спиртли ичимлик сотилмайди: Россияда чекловлар жорий этилмоқдаБугун, 10:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди