Зеленскийнинг қиёфадоши қамоқдан фронтга кетмоқда: Сарукяннинг кутилмаган қарори...
Ижтимоий тармоқларда «Руки Вверх!» солисти Сергей Жуковнинг овозига тақлид қилиб, «Привет, это я» қўшиғи билан вирусли машҳурликка эришган пародиячи Самвел Сарукян Россия Федерацияси Мудофаа вазирлиги билан расмий шартнома имзолади.
Россиянинг оммабоп Shot Telegram-канали берган маълумотларга кўра, қамоқда жазо муддатини ўтаётган 44 ёшли эркак кўнгилли сифатида ҳарбий ҳаракатлар ҳудудига йўл олмоқда.
Миллионлаб кўришлар ва «Зеленский қиёфадоши» мақоми
Самвел Сарукян интернет фойдаланувчилари эътиборига бир нечта трекларнинг ўзига хос талқини билан тушган эди:
Вирусли треклар: Унинг «Привет, это я», шунингдек, Сергей Жуковнинг «Он тебя целует» ва «Девочка у речки» қўшиқларига ишланган видеолари тармоқларда миллионлаб кўришлар сонини тўплаган;
Ташқи ўхшашлик: Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари Сарукяннинг юз тузилиши, табассуми ва мимикаси Украина Президенти Владимир Зеленскийга ҳайратланарли даражада ўхшашлигини тез-тез муҳокама қилиб келишган.
12 йиллик қамоқ жазоси ва фронт орқали озодлик
Пародиячининг таржимаи ҳолида оғир жиноий ўтмиш мавжуд:
Суд ҳукми: 2017 йилнинг август ойида Сарукян гиёҳвандлик моддаларини тайёрлаш ва йирик миқдорда ноқонуний тарқатиш айблови билан 12 йилга озодликдан маҳрум этилган эди;
Ҳарбий қонунчилик имконияти: Россия Федерациясининг амалдаги қонунчилигига биноан, айрим тоифадаги оғир моддалар бўйича жазо ўтаётган маҳбусларга Мудофаа вазирлиги билан шартнома имзолаб, жанговар ҳаракатларда иштирок этиш шарти билан жазони муддатидан олдин бекор қилиш ёки енгиллаштириш ҳуқуқи берилади;
Хизмат жойи: Ҳозирча Сарукяннинг фронтнинг айнан қайси йўналишида ва қандай ҳарбий лавозимда хизмат қилиши бўйича расмий тафсилотлар очиқланмаган.
…