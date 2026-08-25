Имрон “Майда-майда” билан мухлисларини хурсанд қилди (видео)
Хонанда Имрон янги таронасини мухлисларига тақдим этди. Санъаткор 24 август куни “Майда-майда” деб номланган янги қўшиғини YouTube каналида намойиш қилди.
Қўшиқ учун ишланган клипнинг ўзига хос жиҳати — унда сунъий интеллект технологияларидан фойдаланилган. Замонавий услубда тайёрланган видеоклип томошабинлар эътиборини тезда тортди.
Таронага билдирилган муносабатлар ҳам ижобий бўлди. Изоҳларда мухлислар қўшиқни илиқ кутиб олганини билдириб, хонандага ижодий муваффақият ва омад тилаган.
Шунингдек, айрим кузатувчилар клипда Дурдона Қурбонованинг кўринмагани ҳақида ёзиб, хонанданинг навбатдаги видеоклипларида актрисани кўришни исташларини билдиришган.
Янги тарона мухлислар орасида қизиқиш уйғотар экан, Имроннинг ижодий фаолиятидаги навбатдаги ишлари ҳам кузатувчилар томонидан катта қизиқиш билан кутилмоқда.
…