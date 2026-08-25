Бишкекдан Тошкентга янги авиақатнов йўлга қўйилди

·5·Ўзбекистон
Бишкекдан Тошкентга янги авиақатнов йўлга қўйилди

23 август куни Тошкент халқаро аэропортида Қирғизистоннинг Aero Nomad авиакомпанияси томонидан Бишкек–Тошкент–Бишкек йўналиши бўйича амалга оширилган биринчи мунтазам рейс кутиб олинди.

Airbus A320 самолёти маҳаллий вақт билан соат 22:22 да қўнди. Янги ташувчи самолёти анъанага кўра сув аркаси билан қарши олинди. Йўловчиларга миллий таомлар таклиф қилинди.

Илк рейс билан Тошкентга 163 нафар йўловчи етиб келган. Қайтиш рейси учун эса 74 нафар йўловчи рўйхатдан ўтган.

Aero Nomad ушбу йўналишда ҳафтасига икки марта, пайшанба ва якшанба кунлари қатновларни амалга оширади. Рейслар Airbus A320 самолётларида бажарилади.

Шу тариқа, Aero Nomad Тошкент–Бишкек йўналишида қатнайдиган учинчи авиакомпанияга айланди. Бу йўналишда Uzbekistan Airways ва Centrum Air ҳам тўғридан-тўғри рейсларни бажариб келмоқда.

Кейинги босқичда Aero Nomad Бишкекдан Самарқанд ва Урганч шаҳарларига ҳам рейсларни йўлга қўйиш имкониятини кўриб чиқмоқда. Авиакомпания 2021 йилда ташкил этилган ва Бишкек аэропортида базалашган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Яшнобод ва Мирзо Улуғбекда қисқа муддатли электр узилиши бўлдиЯшнобод ва Мирзо Улуғбекда қисқа муддатли электр узилиши бўлдиБугун, 10:03Шавкат Мирзиёев Трампга ўзбек миллий айвонларидан бирини совға қилдиШавкат Мирзиёев Трампга ўзбек миллий айвонларидан бирини совға қилдиБугун, 06:00Янги Тошкентда педагогика университетининг янги кампуси очилдиЯнги Тошкентда педагогика университетининг янги кампуси очилдиКеча, 16:06Ноқонуний миграцияни ташкил этганлар 15 йилгача қамалиши мумкинНоқонуний миграцияни ташкил этганлар 15 йилгача қамалиши мумкинКеча, 15:45Ўзбекистонда ҳафта охирида иссиқ яна кучаядиЎзбекистонда ҳафта охирида иссиқ яна кучаядиКеча, 15:33Шавкат Мирзиёев Баҳоуддин Нақшбанд мақбарасини зиёрат қилди (фото)Шавкат Мирзиёев Баҳоуддин Нақшбанд мақбарасини зиёрат қилди (фото)Кеча, 14:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)