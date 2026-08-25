Бишкекдан Тошкентга янги авиақатнов йўлга қўйилди
23 август куни Тошкент халқаро аэропортида Қирғизистоннинг Aero Nomad авиакомпанияси томонидан Бишкек–Тошкент–Бишкек йўналиши бўйича амалга оширилган биринчи мунтазам рейс кутиб олинди.
Airbus A320 самолёти маҳаллий вақт билан соат 22:22 да қўнди. Янги ташувчи самолёти анъанага кўра сув аркаси билан қарши олинди. Йўловчиларга миллий таомлар таклиф қилинди.
Илк рейс билан Тошкентга 163 нафар йўловчи етиб келган. Қайтиш рейси учун эса 74 нафар йўловчи рўйхатдан ўтган.
Aero Nomad ушбу йўналишда ҳафтасига икки марта, пайшанба ва якшанба кунлари қатновларни амалга оширади. Рейслар Airbus A320 самолётларида бажарилади.
Шу тариқа, Aero Nomad Тошкент–Бишкек йўналишида қатнайдиган учинчи авиакомпанияга айланди. Бу йўналишда Uzbekistan Airways ва Centrum Air ҳам тўғридан-тўғри рейсларни бажариб келмоқда.
Кейинги босқичда Aero Nomad Бишкекдан Самарқанд ва Урганч шаҳарларига ҳам рейсларни йўлга қўйиш имкониятини кўриб чиқмоқда. Авиакомпания 2021 йилда ташкил этилган ва Бишкек аэропортида базалашган.
…