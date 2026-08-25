Эрли̇нг Холанднинг Барселонага ўтиши ҳақидаги миш-мишлар муҳокамада
Мадриднинг Реал клуби ва Англиянинг Манчестер Сити жамоаларининг собиқ қанот ҳужумчиси Стив Макманаман ГОАЛ нашрига берган эксклюзив интервюсида Эрлинг Холанднинг Каталония клубига эҳтимолий трансфери ҳақидаги гап-сўзларга муносабат билдирди. Сўнгги вақтларда Барселона ҳужум чизиғида юзага келган ўзгаришлар ва норвегиялик тўпурарнинг келажаги футбол жамоатчилигида қизғин муҳокамаларни келтириб чиқармоқда. Матбуотда тарқалган хабарларга кўра, мазкур трансфер мавзуси кўпчилик томонидан афсонавий тус олган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, 2025–2026-йилги мавсумда навбатдаги ички чемпионликни қўлга киритган Барселона ўзининг икки тажрибали ҳужумчиси билан хайрлашган. Хусусан, сермаҳсул полшалик ҳужумчи Роберт Левандовски эркин агент мақомида Каталонияни тарк этиб, ўз фаолиятини АҚШнинг MLS лигасида давом эттирмоқда. Шунингдек, Испания терма жамоаси сафида Жаҳон чемпиони бўлган Ферран Торрес ҳам 50 миллион евро эвазига Пари Сен-Жермен сафига кўчиб ўтди.
Клуб раҳбарияти келажакни ўйлаб, жорий йилнинг феврал ойида мисрлик иқтидорли ёш футболчи Ҳамза Абделкаримни ўз сафига қўшиб олган эди. Бироқ, атиги 18 ёшда бўлган бу ҳужумчи ҳали юқори даражадаги ўйинларда етарлича тажрибага эга эмас. Шу сабабли, жамоанинг марказий ҳужум чизиғидаги имкониятлари вақтинча чекланиб қолгани мутахассислар эътиборидан четда қолмади.
Холанд трансфери ва молиявий имкониятларСўнгги ойларда Атлетико Мадрид сафида ўйнамоқчи бўлаётган аргентиналик ҳужумчи Хулиан Алваресга нисбатан қизиқишлар ҳақида ҳам кўп гапирилди. 26 ёшли футболчи охир-оқибат Камп Ноу стадионига келиб қўшилиши эҳтимолдан холи эмас. Шунга қарамай, Манчестер Сити билан боғлиқ бошқа бир супер тўпурарнинг номи ҳам скаутлар эътиборидан тушмаяпти.
Манчестер Сити сафида 200 та учрашувда майдонга тушиб, 162 та гол уришга муваффақ температурасидаги Эрлинг Холанд инглиз клуби билан 2034-йилгача мўлжалланган улкан шартномага эга. Гарчи унинг амалдаги битими узоқ муддатга мўлжалланган бўлса-да, Англия матбуотида футболчининг келажаги борасидаги тахминлар тингани йўқ. Айниқса, футболчининг отаси Алф-Инге Холанд Испанияда ўйнаш варианти жозибали эканига ишора қилгани трансфер миш-мишларини янада кучайтирди.
Стив Макманаман фикрлариСтив Макманаман Барселона келаси йилларда Холандни қўлга киритиш учун узоқ муддатли режа тузаётгани ҳақидаги саволга жавоб берар экан, барчанинг хаёлида норвегиялик ҳужумчи фаолиятини Испанияда давом этишни хоҳлаши ҳақидаги афсона борлигини таъкидлади. Бироқ, мутахассис Каталония клубининг бундай даражадаги трансфер учун молиявий имкониятлари етарли бўлишига шубҳа билдирди.
ГОАЛ нашрига берган интервюсида Макманаман қуйидагиларни таъкидлади: «Балки улар узоқ муддатли режага амал қилаётгандир, буни билмайман. Ҳаммада Эрлинг Испанияда ўйнашни хоҳлайди деган бир афсона бор. Ўйлашимча, Барселона Эрлингни сотиб олишга қурби етадими ёки йўқ — бу бошқа масала. Эрлинг Ситида ўзини жуда бахтли ҳис қилмоқда ва ўтган йили улкан шартнома имзолаган эди». Шунга қарамай, эксперт ўтган мавсумда Блауграна ҳужум чизиғида муаммолар бўлганини, шунга қарамай жамоа чемпионликни қўлга киритганини эътироф этди.
…