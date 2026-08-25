Эрли̇нг Холанднинг Барселонага ўтиши ҳақидаги миш-мишлар муҳокамада

·32·Спорт
Эрли̇нг Холанднинг Барселонага ўтиши ҳақидаги миш-мишлар муҳокамада

Мадриднинг Реал клуби ва Англиянинг Манчестер Сити жамоаларининг собиқ қанот ҳужумчиси Стив Макманаман ГОАЛ нашрига берган эксклюзив интервюсида Эрлинг Холанднинг Каталония клубига эҳтимолий трансфери ҳақидаги гап-сўзларга муносабат билдирди. Сўнгги вақтларда Барселона ҳужум чизиғида юзага келган ўзгаришлар ва норвегиялик тўпурарнинг келажаги футбол жамоатчилигида қизғин муҳокамаларни келтириб чиқармоқда. Матбуотда тарқалган хабарларга кўра, мазкур трансфер мавзуси кўпчилик томонидан афсонавий тус олган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, 2025–2026-йилги мавсумда навбатдаги ички чемпионликни қўлга киритган Барселона ўзининг икки тажрибали ҳужумчиси билан хайрлашган. Хусусан, сермаҳсул полшалик ҳужумчи Роберт Левандовски эркин агент мақомида Каталонияни тарк этиб, ўз фаолиятини АҚШнинг MLS лигасида давом эттирмоқда. Шунингдек, Испания терма жамоаси сафида Жаҳон чемпиони бўлган Ферран Торрес ҳам 50 миллион евро эвазига Пари Сен-Жермен сафига кўчиб ўтди.

Клуб раҳбарияти келажакни ўйлаб, жорий йилнинг феврал ойида мисрлик иқтидорли ёш футболчи Ҳамза Абделкаримни ўз сафига қўшиб олган эди. Бироқ, атиги 18 ёшда бўлган бу ҳужумчи ҳали юқори даражадаги ўйинларда етарлича тажрибага эга эмас. Шу сабабли, жамоанинг марказий ҳужум чизиғидаги имкониятлари вақтинча чекланиб қолгани мутахассислар эътиборидан четда қолмади.

Холанд трансфери ва молиявий имкониятлар

Сўнгги ойларда Атлетико Мадрид сафида ўйнамоқчи бўлаётган аргентиналик ҳужумчи Хулиан Алваресга нисбатан қизиқишлар ҳақида ҳам кўп гапирилди. 26 ёшли футболчи охир-оқибат Камп Ноу стадионига келиб қўшилиши эҳтимолдан холи эмас. Шунга қарамай, Манчестер Сити билан боғлиқ бошқа бир супер тўпурарнинг номи ҳам скаутлар эътиборидан тушмаяпти.

Манчестер Сити сафида 200 та учрашувда майдонга тушиб, 162 та гол уришга муваффақ температурасидаги Эрлинг Холанд инглиз клуби билан 2034-йилгача мўлжалланган улкан шартномага эга. Гарчи унинг амалдаги битими узоқ муддатга мўлжалланган бўлса-да, Англия матбуотида футболчининг келажаги борасидаги тахминлар тингани йўқ. Айниқса, футболчининг отаси Алф-Инге Холанд Испанияда ўйнаш варианти жозибали эканига ишора қилгани трансфер миш-мишларини янада кучайтирди.

Стив Макманаман фикрлари

Стив Макманаман Барселона келаси йилларда Холандни қўлга киритиш учун узоқ муддатли режа тузаётгани ҳақидаги саволга жавоб берар экан, барчанинг хаёлида норвегиялик ҳужумчи фаолиятини Испанияда давом этишни хоҳлаши ҳақидаги афсона борлигини таъкидлади. Бироқ, мутахассис Каталония клубининг бундай даражадаги трансфер учун молиявий имкониятлари етарли бўлишига шубҳа билдирди.

ГОАЛ нашрига берган интервюсида Макманаман қуйидагиларни таъкидлади: «Балки улар узоқ муддатли режага амал қилаётгандир, буни билмайман. Ҳаммада Эрлинг Испанияда ўйнашни хоҳлайди деган бир афсона бор. Ўйлашимча, Барселона Эрлингни сотиб олишга қурби етадими ёки йўқ — бу бошқа масала. Эрлинг Ситида ўзини жуда бахтли ҳис қилмоқда ва ўтган йили улкан шартнома имзолаган эди». Шунга қарамай, эксперт ўтган мавсумда Блауграна ҳужум чизиғида муаммолар бўлганини, шунга қарамай жамоа чемпионликни қўлга киритганини эътироф этди.

Эрлинг ХоландБарселонаМанчестер СитиСтив МакманаманТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунёда ягона: Ўзбекистон Суперлигаси сайёрамиздаги энг ноёб чемпионат деб топилди!Дунёда ягона: Ўзбекистон Суперлигаси сайёрамиздаги энг ноёб чемпионат деб топилди!Бугун, 13:17«Оёқ ҳаракати»: Британия нашри Ўзбекистон боксининг дунёни забт этиш сирини очди!«Оёқ ҳаракати»: Британия нашри Ўзбекистон боксининг дунёни забт этиш сирини очди!Бугун, 13:09100% яккакурашлар: Ҳусанов «Ман Сити» сафида чинакам бенефис кўрсатди!100% яккакурашлар: Ҳусанов «Ман Сити» сафида чинакам бенефис кўрсатди!Бугун, 13:01«Сити»дан мега-трансфер: Родрининг ўрнига Аюб Буадди тиббий кўрикдан ўтди«Сити»дан мега-трансфер: Родрининг ўрнига Аюб Буадди тиббий кўрикдан ўтдиБугун, 12:58«Ўтган сафар мени ўлгудек калтаклаганди»: Мераб Двалишвили бор ҳақиқатни тан олди«Ўтган сафар мени ўлгудек калтаклаганди»: Мераб Двалишвили бор ҳақиқатни тан олдиБугун, 12:32«ЖЧ-2026 дан ҳайдалиш унга фойда берди»: Гари Невилл Коул Палмернинг қайтишини изоҳлади«ЖЧ-2026 дан ҳайдалиш унга фойда берди»: Гари Невилл Коул Палмернинг қайтишини изоҳладиБугун, 12:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айланди
Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айланди